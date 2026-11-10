Felrobbannak és kigyulladnak a tiltott vape-ek – már repülőgépet is térített el egy meghibásodott készülék

Újabb illegális e-cigaretta-kereskedőkre csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai Magyarországon. A pénzügyőrök és adórevizorok november elején a kecskeméti piacon tartottak ellenőrzést, ahol három árustól összesen 106, Magyarországon tiltott, ízesített vape-et foglaltak le, több mint 1,2 millió forint értékben.

Nemcsak az egészséget, a gazdaságot is veszélyeztetik az illegális vape-ek / Fotó: Shutterstock

Az egyik kereskedőt próbavásárlással buktatták le: az ellenőröknek 11 készüléket adott el 50 ezer forintért. Az ügyben jövedéki törvénysértés miatt indult eljárás, az érintett árus pedig az adószám nélküli értékesítés miatt is több százezer forintos bírságra számíthat. A hatóságok emellett 600 doboz, magyar zárjegy nélküli cigarettát is találtak, amelyek értéke meghaladta az 1,5 millió forintot.

Repülőgépet kellett eltéríteni egy meghibásodott e-cigaretta miatt

Az illegális és ellenőrizetlen eredetű elektromos cigaretták problémája azonban messze túlmutat Magyarországon. Október 27-én egy Lisszabonból Stockholmba tartó repülőgépnek kellett megszakítania útját, miután egy túlmelegedő e-cigaretta miatt füst keletkezett a fedélzeten. A TAP Air Portugal TP780-as járata 172 utassal Nantes-ban hajtott végre nem tervezett leszállást. A személyzetnek sikerült kezelnie a helyzetet, senki sem sérült meg, a repülőgép pedig az ellenőrzések után folytathatta útját – számolt be róla több portugál lap is. Nem ez volt az egyetlen figyelmeztető eset. Nagy-Britanniában egy nő táskájában robbantak fel az elektromos cigarettájához vásárolt, olcsó, márkajelzés nélküli tartalék akkumulátorok. A nő még időben eldobta a táskát, így elkerülte a súlyosabb sérüléseket.

A meghibásodások hátterében gyakran a lítiumion-akkumulátorok túlmelegedése állhat.

Sérülés, rövidzárlat vagy nem megfelelő töltés esetén akár gyorsan terjedő tűz is kialakulhat. A brit légügyi hatóság korábban arra figyelmeztetett, hogy az e-cigaretták és a hordozható akkumulátorok egyre komolyabb repülésbiztonsági kockázatot jelentenek.

Már 6,6 milliárd eurós üzlet az illegális vape-kereskedelem

A német Fraunhofer Intézet kutatása szerint az európai elektromoscigaretta-piac 48 százaléka szabályozatlan kereskedelmi csatornákhoz köthető. Ez becslések szerint 6,6 milliárd eurós forgalmat jelent.

A tanulmány arra is figyelmeztetett, hogy megfelelő intézkedések nélkül 2030-ra már 10,8 milliárd euróra emelkedhet az illegális piac értéke.

Az Európai Unióba importált elektromos cigaretták mintegy 90 százaléka Kínából érkezik. Az összetett ellátási láncok miatt különösen nehéz kiszűrni azokat a termékeket, amelyek nem felelnek meg az európai biztonsági és egészségügyi előírásoknak.