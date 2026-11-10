Felrobbannak és kigyulladnak a tiltott vape-ek – már repülőgépet is térített el egy meghibásodott készülék
Újabb illegális e-cigaretta-kereskedőkre csaptak le a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) munkatársai Magyarországon. A pénzügyőrök és adórevizorok november elején a kecskeméti piacon tartottak ellenőrzést, ahol három árustól összesen 106, Magyarországon tiltott, ízesített vape-et foglaltak le, több mint 1,2 millió forint értékben.
Az egyik kereskedőt próbavásárlással buktatták le: az ellenőröknek 11 készüléket adott el 50 ezer forintért. Az ügyben jövedéki törvénysértés miatt indult eljárás, az érintett árus pedig az adószám nélküli értékesítés miatt is több százezer forintos bírságra számíthat. A hatóságok emellett 600 doboz, magyar zárjegy nélküli cigarettát is találtak, amelyek értéke meghaladta az 1,5 millió forintot.
Repülőgépet kellett eltéríteni egy meghibásodott e-cigaretta miatt
Az illegális és ellenőrizetlen eredetű elektromos cigaretták problémája azonban messze túlmutat Magyarországon. Október 27-én egy Lisszabonból Stockholmba tartó repülőgépnek kellett megszakítania útját, miután egy túlmelegedő e-cigaretta miatt füst keletkezett a fedélzeten. A TAP Air Portugal TP780-as járata 172 utassal Nantes-ban hajtott végre nem tervezett leszállást. A személyzetnek sikerült kezelnie a helyzetet, senki sem sérült meg, a repülőgép pedig az ellenőrzések után folytathatta útját – számolt be róla több portugál lap is. Nem ez volt az egyetlen figyelmeztető eset. Nagy-Britanniában egy nő táskájában robbantak fel az elektromos cigarettájához vásárolt, olcsó, márkajelzés nélküli tartalék akkumulátorok. A nő még időben eldobta a táskát, így elkerülte a súlyosabb sérüléseket.
A meghibásodások hátterében gyakran a lítiumion-akkumulátorok túlmelegedése állhat.
Sérülés, rövidzárlat vagy nem megfelelő töltés esetén akár gyorsan terjedő tűz is kialakulhat. A brit légügyi hatóság korábban arra figyelmeztetett, hogy az e-cigaretták és a hordozható akkumulátorok egyre komolyabb repülésbiztonsági kockázatot jelentenek.
Már 6,6 milliárd eurós üzlet az illegális vape-kereskedelem
A német Fraunhofer Intézet kutatása szerint az európai elektromoscigaretta-piac 48 százaléka szabályozatlan kereskedelmi csatornákhoz köthető. Ez becslések szerint 6,6 milliárd eurós forgalmat jelent.
A tanulmány arra is figyelmeztetett, hogy megfelelő intézkedések nélkül 2030-ra már 10,8 milliárd euróra emelkedhet az illegális piac értéke.
Az Európai Unióba importált elektromos cigaretták mintegy 90 százaléka Kínából érkezik. Az összetett ellátási láncok miatt különösen nehéz kiszűrni azokat a termékeket, amelyek nem felelnek meg az európai biztonsági és egészségügyi előírásoknak.
A feketekereskedelem visszaszorítására az Európai Csalás Elleni Hivatal (OLAF) nemzetközi akciót is indított. A JCO VAPE műveletben 25 uniós tagállam és több EU-n kívüli ország vett részt. Az ellenőrzések során olyan szállítmányokat is azonosítottak, amelyeket
- ruházatként,
- bútoralkatrészként
- vagy elektronikai eszközként
tüntettek fel a vámokmányokon, hogy kijátsszák a hatóságokat.
Nemcsak az egészséget, a gazdaságot is veszélyeztetik
Az illegális e-cigaretták terjedése a fogyasztók mellett a legális piaci szereplőknek is komoly problémát okoz. A feketekereskedők sok esetben adófizetési és engedélyezési kötelezettségek nélkül működnek, miközben a szabályosan értékesítő vállalkozásoknak szigorú előírásokat kell teljesíteniük. Mindez tisztességtelen versenyelőnyt teremt, és jelentős adóbevételtől foszthatja meg az államokat.
További problémát jelentenek az eldobható készülékek akkumulátorai, amelyek a kommunális hulladékba kerülve tüzet okozhatnak a hulladékszállító járművekben és az újrahasznosító létesítményekben. A NAV kecskeméti akciója is jelzi, hogy az illegális vape-kereskedelem Magyarországon sem csupán az internetes értékesítésre korlátozódik: a tiltott termékek a hagyományos piacokon is megjelennek.
Ismert influenszer került a NAV hálójába: óriási dohánygyárra bukkantak a nyomozók – videó
Ismert influenszer is a gyanúsítottak között van abban az ügyben, amelyben 14 ezer illegális elektromos cigarettával kereskedhettek. A NAV négy büntetőügyben lépett fel az illegális dohánypiac szereplőivel szemben.