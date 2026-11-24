Az euró bevezetésével megszűnne a forint és az euró közötti átváltás költsége, ami Varga Mihály szerint évente akár 100–130 milliárd forint megtakarítást jelenthetne. A jegybankelnök a békéscsabai Alföld Economic Forum konferencián arról beszélt, hogy a sikeres csatlakozáshoz tartós árstabilitásra, fegyelmezett monetáris politikára és a magyar gazdaság versenyképességének javítására van szükség – írta a Portfolio.

Varga Mihály megszólalt: évi százmilliárdos megtakarítást hozhatna az euró / Fotó: Varga Mihály / Facebook

Varga Mihály szerint a vállalkozások és a háztartások egyaránt nyerhetnek az átváltási költségek megszűnésével. A sikeres csatlakozás az állampapírpiaci hozamokat és a finanszírozási költségeket is mérsékelheti. A jegybankelnök szerint az euró akkor szolgálhatja hosszú távon a magyar gazdaság érdekeit, ha a termelékenység javítását és a gazdasági felzárkózást támogató reformok a bevezetés után is folytatódnak.

A jegybankelnök elmondása szerint Magyarország 2026 júliusa óta ismét teljesíti az euróbevezetés inflációs kritériumát. Októberben az infláció 2 százalék volt, a referenciaérték pedig 3 százalék. Varga szerint a világgazdaságban továbbra is jelentős inflációs kockázatok vannak, ezért indokolt az óvatos és fegyelmezett monetáris politika fenntartása.

Az euró átvételével Magyarország feladná önálló monetáris politikáját, az euróövezet közös kamatpolitikája pedig egyes helyzetekben eltérhet attól, amit a magyar gazdaság állapota indokolna.

Varga ezért a pénzügyi stabilitás megőrzését, a túlzott eladósodás megelőzését és a hitelezési kockázatok kezelését is fontosnak nevezte.

A jegybankelnök szerint az euró bevezetése többéves felkészülést igényel. Ebben a jegybanknak meghatározó szerepe van, az árstabilitás fenntartása mellett pedig a pénzügyi rendszer ellenálló képességére és a gazdasági szereplők bizalmára is figyelni kell.

A Fitch Ratings korábban közölte: Magyarország 2029-ben csatlakozhat az euró előszobájának nevezett ERM II árfolyam-mechanizmushoz, magát az eurót pedig legkorábban 2032-ben vezetheti be.

A nemzetközi hitelminősítő szerint az euróbevezetés felé vezető úton a költségvetés rendbetétele jelenti az egyik legnagyobb kihívást. A Fitch igazgatója, Malgorzata Krzywicka szerint a 2027-es költségvetési tervezet azt jelzi, hogy a magyar kormány a fiskális konszolidáció jelentős részét már a folyamat elején végre kívánja hajtani.

Az ERM II rendszerében a részt vevő országoknak legalább két éven keresztül biztosítaniuk kell nemzeti valutájuk árfolyamának megfelelő stabilitását.

A csatlakozás ugyanakkor önmagában még nem garantálja az euró bevezetését, hiszen ahhoz az inflációra, az államháztartásra, az államadósságra és a hosszú távú kamatokra vonatkozó konvergenciakritériumokat is teljesíteni kell.