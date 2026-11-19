A forint Varga Mihály nyűgjévé válhat: Magyar Péter európai csatája még nem dőlt el és beledübörög a dollár
Pénteken még alig több mint 365 forintért vehettünk eurót, csütörtökre azonban a 370 is a szemhatárra került. De hol van már a januári 386? A forint idei sikertörténete azért össze nem omlott, habár a nyereségből négy százalék, ha maradt, a nyári 350 alatti 10 százaléknak kevesebb mint a fele. Ha azonban összevetjük a legújabb mozgását a többi feltörekvő devizához képest, kiemelten a saját régiónkat, már van min törnünk a fejünket. Fokozottan így van ez a Varga Mihály vezette jegybanknál: a friss fejlemények erős emlékeztetőt jelentenek, hogy ők az utolsó védvonal, ha feltámadna a vihar.
Először is nézzük meg, mi volt az a szél, ami a forint hajóját a napokban visszafújta.
Varga Mihály és az MNB ezúttal nem csak a forint árfolyamából olvashatott
A hetet még enyhén erősödő tónusban kezdte a forint. Aztán kedden a Magyar Nemzeti Bank ülése után kiderült: ha változatlanul hagyták is a kamatokat, a Monetáris Tanács egy tagja csökkentést javasolt, és decemberben visszatérhetnek erre a kérdésre.
A forint azóta olyan helyzetbe került, hogy nem csak az euróhoz képest gyengült több mint egy százalékot a héten, hanem körülbelül ugyanennyit a régiós devizák – a cseh korona, a lej és a zloty – ellenében is.
Ha a szélesebb kört, a régiós devizákhoz képest lazábban hozzánk kapcsolt feltörekvő piaci devizákat is tekintjük, a dél-afrikai rand és a brazil reál kétszer-háromszor még többet gyengült, az első a nemesfémárak zuhanása miatt, a második a választási költekezés és az új költségvetés feletti aggodalmak miatt.
A forint szereplése azonban szintén nem szépen fest ezúttal a csapatban, és speciális magyar problémára utal. Netán olyanra, ami még tovább gyengítheti.
Van, ami a többi feltörekvőt is meglegyinti – de ha a forintot jobban, arra már felkapjuk a fejünket
Ha egy olyan világban, ahol a jegybankok kamataikat emelik, egy közülük – mint az MNB – ezzel szemben kamatot csökkent, az már lehet ilyen probléma – és pont erről kaptak figyelmeztetést most Varga Mihályék. A magyar infláció még mindig nagyon alacsony az EU-ban, ami nyithat külön ajtót, de érkezhet olyan szél, amely rájuk csapja.
Az MNB számára, ha nem vészhelyzet lép fel, könnyű a korrigálás: ha annyit gyengülne a forint, ami már túlzottan inflációs hatású, akkor egyszerűen nem csökkentenek kamatot. A csehek már emeltek is, a lengyeleknél felmerült ez a lehetőség, a románoknál pedig a miénknél magasabban tartják a kamatot. A befektetők szinte mindent szeretnek – ha elég magas a kamat.
Mégsem ennyire egyszerű ez a történet, az MNB ugyanis "csak" az utolsó védvonal: a forintra egyéb veszélyek is leselkednek.
Ezek közt vannak olyanok is, amelyek globálisak:
- A feltörekvő devizák számára mindig van egy nemzetközi alapszél, a dollár irányából, és ez ránk is hat, habár a magyar gazdaság az eurógazdasággal fonódott össze. Márpedig ha Amerikában kamatemelős a hangulat, mint most, az akár erőteljesen visszavetheti a feltörkevők devizaárfolyamait: a dollár további erősödéséhez vezető tényezőket ezért is kell erősen szemmel tartani.
- Ugyancsak kedvezőtlen alapszél az energiaimportőr országok számára, ha felszökik az energia ára, láttuk hogy Magyarország ennek különösen kitett, és nem tudjuk, milyen hideg lesz a tél és milyen forrók a nem szűnő háborúk.
Ami korábban a forint árfolyamát kiemelte, most kockázattá válik
A forint számára ugyanakkor idén jelentkezett egy nagyon erős helyi tényező is, amely korábban az erősödő feltörekvő devizák élére röpítette – ha az inflációt alacsonyan tartó jegybank és a kormányokon legalább részben átívelő antiinflációs politika nélkül ez a hatás nem is lett volna ilyen erős.
Ez pedig az új kormány terve az euróbevezetésre.
Az első ígéret után azonban minden további ígéret már ígérgetésnek számít: innentől a tettek beszélnek. Az eurócsatlakozási folyamat kezdőpontjaként a 2027-es költségvetés és az előretekintő büdzséterv elkészült, de még mielőtt eljutnánk a puding próbájához, az evéshez, még kell hozzá az Európai Unió pecsétje is.
Ez az, ami még nincs meg. Jól jelzi a forintban kereskedők dilemmáját, hogy a forint gyengül, pedig a Moody's pénteken vizsgálja felül a magyar adósságbesorolást, és az elemzői vélemények szerint nem kizárt, hogy a megismert költségvetési tervek nyomán a minősítés kilátását negatívról stabilra javítja.
Mások szerint ugyanakkor a hitelminősítő most még nem tesz semmit. Rossz ugyanis az időzítés a számukra. Pár nappal azelőtt kell kiadniuk az új véleményt, hogy fontos fejlemények következhetnek a magyar euróterv, illetve a róla hiányzó uniós pecsét szempontjából.
Az uniós pecsét hiányzik, a viták ugyanakkor még előttünk vannak
Az előjelek nem rosszak annak fényében, hogy az Orbán Viktor kormányát leváltó Tisza-kormányzat látványosan barátkozott Brüsszellel, de a nagypolitikai színtéren még mindig mutatkoznak kérdőjelek. A jövő hét forgatagos lesz, magyar szempontból is.
Kedden esedékes az Európai Bizottság őszi gazdaságpolitikai csomagja, amelyből már kiolvasható lesz, enyhült-e a Magyarország ellen (is) folyó túlzottdeficit-eljárásból származó rizikó. Ezt euróövezeti csúcs, és EU-csúcs követi. Az utóbbi legfontosabb témájának az Ukrajnának felveendő új 45 milliárd eurós EU-kölcsön ígérkezik.
Márpedig nem tisztázott, belemegy-e ebbe Magyarország, vagy kimarad, miképp az egy éve kiötlött 90 milliárd eurós kölcsönből az Orbán Viktor menedzselte Magyarország, az oldalán az ezúttal is elutasító csehekkel és szlovákokkal. Egy esetleges konfliktus az EU-val ugyanakkor, ahogy az eddigiekben is, érinthetné a magyar költségvetést – és a forint árfolyamát. (És ha ezen túl vagyunk, még csak azután jönnek a várhatóan késélre menő viták az unió hétéves költségvetéséről.)
Mindeközben izmait mutogatja a dollár is. Varga Mihályéknak tehát van miért szárazon tartani a puskaport. Forint árfolyamot jósolni a következő hetekre nem lesz egyszerű feladat.
Zlotyt sem egyébként. A lengyel költségvetés hiánya a magyarnál is nagyobb. Közép-Európa lóhalálában fegyverkező legnagyobb gazdaságában pedig szikrázik a belpolitikai feszültség, ami a hetekben még fokozódhat is az alkotmánybíróság és a jegybank körüli konfliktusok miatt. Egy pontig mindez még akár használhat is a forint árfolyamának a zloty ellenében – ha azonban a lengyel tűz messziről égetővé válik, akár a forint is belekeveredhet egy eladási hullámba.