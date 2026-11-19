Pénteken még alig több mint 365 forintért vehettünk eurót, csütörtökre azonban a 370 is a szemhatárra került. De hol van már a januári 386? A forint idei sikertörténete azért össze nem omlott, habár a nyereségből négy százalék, ha maradt, a nyári 350 alatti 10 százaléknak kevesebb mint a fele. Ha azonban összevetjük a legújabb mozgását a többi feltörekvő devizához képest, kiemelten a saját régiónkat, már van min törnünk a fejünket. Fokozottan így van ez a Varga Mihály vezette jegybanknál: a friss fejlemények erős emlékeztetőt jelentenek, hogy ők az utolsó védvonal, ha feltámadna a vihar.

Varga Mihály: nem csak neki szólt a forint kézbesítette üzenet, a jegybank az utolsó védvonal, nem az első Fotó: Hatlaczki Balázs/MW

Először is nézzük meg, mi volt az a szél, ami a forint hajóját a napokban visszafújta.

Varga Mihály és az MNB ezúttal nem csak a forint árfolyamából olvashatott

A hetet még enyhén erősödő tónusban kezdte a forint. Aztán kedden a Magyar Nemzeti Bank ülése után kiderült: ha változatlanul hagyták is a kamatokat, a Monetáris Tanács egy tagja csökkentést javasolt, és decemberben visszatérhetnek erre a kérdésre.

A forint azóta olyan helyzetbe került, hogy nem csak az euróhoz képest gyengült több mint egy százalékot a héten, hanem körülbelül ugyanennyit a régiós devizák – a cseh korona, a lej és a zloty – ellenében is.

Ha a szélesebb kört, a régiós devizákhoz képest lazábban hozzánk kapcsolt feltörekvő piaci devizákat is tekintjük, a dél-afrikai rand és a brazil reál kétszer-háromszor még többet gyengült, az első a nemesfémárak zuhanása miatt, a második a választási költekezés és az új költségvetés feletti aggodalmak miatt.

A forint szereplése azonban szintén nem szépen fest ezúttal a csapatban, és speciális magyar problémára utal. Netán olyanra, ami még tovább gyengítheti.