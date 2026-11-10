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Varga Mihály már alá is írta, pénzt kapnak a magyar egyetemek a jegybanktól, új városokba is jut belőle.

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Új egyetemi együttműködéseket indít a Magyar Nemzeti Bank. Varga Mihály bejelentette, hogy első körben mely felsőoktatási intézmények kerültek be a partnerségbe.
VG
2026.11.10, 13:31
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A jegybank olyan új egyetemi együttműködési rendszert kíván megvalósítani, amely a valós teljesítményt és a kézzelfogható eredményeket helyezi a középpontba – jelentette ki Varga Mihály a Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyetemi együttműködéséről szóló szándéknyilatkozatainak aláírását követően. A jegybankelnök hangsúlyozta, hogy az MNB új vezetésének célja, hogy erősítse a pénzügyi és közgazdasági szakemberképzést úgy, hogy annak megvalósításával az egyetemek, a hallgatók és a gazdaság szereplői egyaránt nyerjenek.

Varga Mihály jegybankelnök Magyar Nemzeti Bank MNB
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke) / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Varga Mihály ismertette, hogy első körben hároméves együttműködési keretmegállapodásról írtak alá szándéknyilatkozatot

  • a Budapesti Corvinus Egyetemmel,
  • a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel és
  • az Eötvös Loránd Tudományegyetemmel.

A jegybankelnök kimete, hogy a kutatási programokra félévente 120 millió forintot különített el a jegybank és jelenleg hét kutatás előkészítése zajlik. Ezek között a hagyományos közgazdasági témák mellett haladó gazdasági modellek fejlesztése és mesterséges intelligencia-modellek összehasonlítását szolgáló adatbázis létrehozása is szerepel.

A mesterséges intelligenciára is figyelni kell Varga Mihály szerint

Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a mesterséges intelligencia térnyerésével a pénzügyi szektornak a közgazdászok mellett egyre nagyobb szüksége lesz adattudósokra, alkalmazott matematikusokra és más társterületek szakembereire is. Ennek megfelelően az MNB ösztöndíjprogramja a korábbi 17 helyett már 21 egyetemi szakra terjedhet ki.

Varga Mihály jegybankelnök Magyar Nemzeti Bank MNB
Számos egyetemmel együttműködik a jegybank / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Az MNB első embere elmondta azt is, hogy a megújított ösztöndíjprogramba a három együttműködő intézmény mellett a jövőben a Debreceni Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem is bekapcsolódik. A félévente 110 millió forintos keretből a tavaszi szemesztertől kezdve összesen 88 mesterszakos hallgató részesülhet tíz hónapon át támogatásban. A program a legkiválóbb mesterszakos hallgatók három százalékát célozza meg – tette hozzá a jegybankelnök.

Varga Mihály hangsúlyozta, hogy az egyetemi programok finanszírozása a jegybank bírságbevételeiből történik, így elmondható, hogy a rendszerhibákból származó bevételeket fordítjuk a jövőbeli rendszer jobbítására. Hozzáfűzte, hogy a partnerintézmények kiválasztása objektív, adatalapú módszertanon alapul, az együttműködéseket évente értékeljük, és a tapasztalatok alapján a jövőben további intézmények bevonására is lehetőség nyílhat.

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Varga Mihály

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