Két kézzel szorítja a gyeplőt Varga Mihály: egyelőre semmi nem tudja meghátrálásra kényszeríteni az MNB-t
Továbbra sem mer kockázatot vállalni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa, amely a keddi kamatdöntő ülésén változatlanul, 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot. Ezzel sorozatban a harmadik hónapja változatlanok a monetáris kondíciók Magyarországon, a jegybank utoljára augusztusban, 25 bázisponttal csökkentette az irányadó rátát. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak, a mostani instabil nemzetközi környezetben ugyanis egy váratlan kamatvágás könnyen visszaüthetett volna a forint árfolyamában.
Két kézzel szorítja a gyeplőt Varga Mihály: egyelőre semmi nem tudja meghátrálásra kényszeríteni az MNB-t
Pedig a hazai inflációs folyamatok alapján akár lenne is mozgástere Varga Mihályéknak. A Központi Statisztikai Hivatal múlt héten közzétett adatai szerint októberben átlagosan 2 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest. Ez ugyan kellemetlen meglepetést okozott a szeptemberi 1,6 százalék után, ám az infláció még mindig bőven a jegybanki cél alatt tartózkodik.
Csakhogy az MNB-nek nem csupán a jelenlegi inflációval kell számolnia, hanem azzal is, hogy a közel-keleti konfliktus és az energiapiaci feszültségek milyen hatással lehetnek a következő hónapok árváltozásaira. Az előjelek finoman szólva sem bíztatóak.
Bár az olaj és a földgáz világpiaci ára az elmúlt napokban látványosan csökkent, az energiahordozók még mindig jóval drágábbak annál, mint amit a korábbi években megszokhattunk. A közel-keleti háború miatt korábban jelentősen megdrágult kőolaj ára novemberben már lefelé vette az irányt, miután a befektetők egyre inkább az ellátási helyzet javulásával és a globális kereslet gyengülésével kezdtek számolni.
A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése november 11-én még 95 dollár körül alakult, hétfőre azonban 92,44 dollárra süllyedt, ami egyetlen nap alatt 3,6 százalékos áresést jelentett. A korrekció mögött részben a közel-keleti olajexport fokozatos helyreállása, részben a világpiaci túlkínálattal kapcsolatos várakozások állnak.
Nemcsak az olaj-, hanem az európai földgázpiacon is jelentős áresés következett be az elmúlt napokban. A kontinens irányadó TTF-jegyzése hétfőn több mint 7 százalékkal csökkent, a decemberi határidős ár pedig 84,3 euró körül alakult megawattóránként. Ez ugyan némi megkönnyebbülést jelenthet az európai gazdaságoknak,
a földgáz továbbra is rendkívül drága, ráadásul a fűtési szezon kezdetén az ellátásbiztonsággal kapcsolatos félelmek is könnyen visszatérhetnek. Egy hidegebb tél, az európai gáztárolók gyorsabb apadása vagy egy újabb közel-keleti eszkaláció ismét felfelé lökheti a jegyzéseket.
A jegybank mozgásterét tehát egyszerre szűkíti az energiaárakból fakadó inflációs kockázat és a gyenge gazdasági teljesítmény. Az előbbi a szigorú monetáris kondíciók fenntartása, az utóbbi viszont a kamatcsökkentés mellett szólna. Varga Mihályék egyelőre láthatóan az óvatosságot tartják fontosabbnak.
A nemzetközi jegybankok is keresztbe tehetnek a kamatvágásnak
A kamattartás mellett szólhatott a forint árfolyamának megőrzése is. A magyar fizetőeszköz az elmúlt hetekben viszonylag stabil maradt az euróval szemben, hétfőn 364–365 forint körül mozgott a jegyzés. A dollárral szemben azonban már kevésbé volt kedvező a helyzet, az amerikai deviza ára 331 forint fölé emelkedett, ami több mint 7 hónapos mélypontnak felel meg. Ez elsősorban nem a forint gyengeségének, hanem a dollár nemzetközi erősödésének tudható be, aminek háttérben az amerikai kamatkilátások átalakulása áll.
Az MNB dolgát az sem könnyíti meg, hogy a nemzetközi monetáris környezet az elmúlt hetekben kedvezőtlen irányba változott. Az Egyesült Államokban és az euróövezetben továbbra is a jegybanki célok felett alakul az infláció, ezért a piacokon már újabb decemberi kamatemelésekkel számolnak.
- Az Egyesült Államokban a makacs infláció mellett az erős munkaerőpiac és a gazdaság ellenálló képessége is a további szigorítás mellett szól. A Reuters novemberi elemzői felmérése alapján a Federal Reserve decemberben újabb 25 bázispontos kamatemelést hajthat végre, amivel 4–4,25 százalékra emelkedhet az irányadó kamatsáv.
- Európában sem sokkal kedvezőbb a helyzet. Az euróövezeti infláció októberben hároméves csúcsra, 4 százalékra gyorsult, elsősorban az energiaárak megugrása miatt. Az energiahordozók éves drágulása már a 20 százalékot is elérte, ami egyre nagyobb nyomást helyez az Európai Központi Bankra (EKB). Bár a frankfurti jegybank október végén még változatlanul hagyta a kamatokat, a piacokon egyre inkább számolnak azzal, hogy decemberben ismét szigoríthat, a következő egy évben pedig további kamatemelésekre is sor kerülhet.
A szigorodó várakozások a kötvénypiacokon is éreztetik hatásukat. A fejlett országok hosszú állampapírhozamai emelkedtek, amit az inflációs kockázatok mellett az államadósságok fenntarthatóságával kapcsolatos aggodalmak is táplálnak. Ez különösen kedvezőtlen a feltörekvő gazdaságok számára, mivel a magasabb nemzetközi hozamok mellett a befektetők a kockázatosabb piacokon is nagyobb megtérülést várnak el. Ha pedig az MNB a nemzetközi folyamatokkal szembemenve csökkentené a kamatot, az könnyen a forint gyengüléséhez vezethetne.
Lehet, hogy egy évig kivár a jegybank
A novemberi kamattartás után a figyelem már a december 15-i ülésre irányul, amely az év utolsó kamatdöntése lesz, ráadásul a monetáris tanács ekkor már a friss inflációs jelentés birtokában határozhat a monetáris kondíciókról. Az új prognózis különösen fontos lehet, hiszen az elmúlt hónapok energiapiaci és geopolitikai fejleményei érdemben átírhatták a jegybank korábbi várakozásait. A legnagyobb kérdés az, hogy a magas olaj- és földgázárak milyen mértékben gyűrűzhetnek be a magyar gazdaságba, és mennyire veszélyeztetik az infláció tartós leszorítását.
A szeptemberi inflációs jelentésben az MNB még azzal számolt, hogy az éves átlagos pénzromlás 2026-ban mindössze 1,8 százalék lehet, jövőre azonban már 3,1 százalékra gyorsulhat. A jegybank szerint a következő évi infláció emelkedésében elsősorban az energiaárak növekedése, valamint a dohánytermékek jövedéki adójának változása játszhat szerepet. A kilátásokat ráadásul tovább ronthatja, ha a közel-keleti konfliktus ismét kiéleződik, és az energiahordozók világpiaci ára újabb emelkedésnek indul. Vagyis hiába kedvezőek a jelenlegi inflációs adatok, egyáltalán nem biztos, hogy az árstabilitás szempontjából a következő év is ilyen nyugodtan alakul.
Az elemzők sem számítanak arra, hogy a jegybank egyhamar visszatérhet a kamatcsökkentésekhez.
Az ING novemberi előrejelzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy miközben a hazai inflációs folyamatok és a forint viszonylagos stabilitása önmagukban már lehetővé tennék a monetáris lazítást, a külső kockázatok továbbra is túl jelentősek. Az ING Bank szerint szerint a következő negyedévekben sem várható változás az irányadó kamatban, így az alapkamat még 2026 végén is 5,5 százalékon állhat, sőt egészen 2027 őszéig így maradhat.
Más piaci szereplők valamivel derűlátóbbak a jövő évi kilátásokat illetően. Az OTP Global Markets elemzői szerint tavasszal már újraindulhat a kamatcsökkentési ciklus, a K&H Bank pedig 2027 végére 4,5 százalékos alapkamatot valószínűsít. A piaci árazások ugyanakkor ennél lényegesen óvatosabb képet mutatnak, azok alapján akár 2027 végéig is elmaradhat a következő kamatvágás.
Hogy így lesz-e, arról Varga Mihály jegybankelnök is várhatóan beszélni fog a 15 órától kezdődő sajtótájékoztatóján. Az eseményt élőben közvetítjük.