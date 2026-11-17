Továbbra sem mer kockázatot vállalni a Magyar Nemzeti Bank (MNB) monetáris tanácsa, amely a keddi kamatdöntő ülésén változatlanul, 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot. Ezzel sorozatban a harmadik hónapja változatlanok a monetáris kondíciók Magyarországon, a jegybank utoljára augusztusban, 25 bázisponttal csökkentette az irányadó rátát. A döntés megfelelt az elemzői várakozásoknak, a mostani instabil nemzetközi környezetben ugyanis egy váratlan kamatvágás könnyen visszaüthetett volna a forint árfolyamában.

Két kézzel szorítja a gyeplőt Varga Mihály: semmi nem tudja meghátrálásra kényszeríteni az MNB-t Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Két kézzel szorítja a gyeplőt Varga Mihály: egyelőre semmi nem tudja meghátrálásra kényszeríteni az MNB-t

Pedig a hazai inflációs folyamatok alapján akár lenne is mozgástere Varga Mihályéknak. A Központi Statisztikai Hivatal múlt héten közzétett adatai szerint októberben átlagosan 2 százalékkal emelkedtek a fogyasztói árak az egy évvel korábbihoz képest. Ez ugyan kellemetlen meglepetést okozott a szeptemberi 1,6 százalék után, ám az infláció még mindig bőven a jegybanki cél alatt tartózkodik.

Csakhogy az MNB-nek nem csupán a jelenlegi inflációval kell számolnia, hanem azzal is, hogy a közel-keleti konfliktus és az energiapiaci feszültségek milyen hatással lehetnek a következő hónapok árváltozásaira. Az előjelek finoman szólva sem bíztatóak.

Bár az olaj és a földgáz világpiaci ára az elmúlt napokban látványosan csökkent, az energiahordozók még mindig jóval drágábbak annál, mint amit a korábbi években megszokhattunk. A közel-keleti háború miatt korábban jelentősen megdrágult kőolaj ára novemberben már lefelé vette az irányt, miután a befektetők egyre inkább az ellátási helyzet javulásával és a globális kereslet gyengülésével kezdtek számolni.

A Brent típusú kőolaj hordónkénti jegyzése november 11-én még 95 dollár körül alakult, hétfőre azonban 92,44 dollárra süllyedt, ami egyetlen nap alatt 3,6 százalékos áresést jelentett. A korrekció mögött részben a közel-keleti olajexport fokozatos helyreállása, részben a világpiaci túlkínálattal kapcsolatos várakozások állnak.

Nemcsak az olaj-, hanem az európai földgázpiacon is jelentős áresés következett be az elmúlt napokban. A kontinens irányadó TTF-jegyzése hétfőn több mint 7 százalékkal csökkent, a decemberi határidős ár pedig 84,3 euró körül alakult megawattóránként. Ez ugyan némi megkönnyebbülést jelenthet az európai gazdaságoknak,

a földgáz továbbra is rendkívül drága, ráadásul a fűtési szezon kezdetén az ellátásbiztonsággal kapcsolatos félelmek is könnyen visszatérhetnek. Egy hidegebb tél, az európai gáztárolók gyorsabb apadása vagy egy újabb közel-keleti eszkaláció ismét felfelé lökheti a jegyzéseket.

A jegybank mozgásterét tehát egyszerre szűkíti az energiaárakból fakadó inflációs kockázat és a gyenge gazdasági teljesítmény. Az előbbi a szigorú monetáris kondíciók fenntartása, az utóbbi viszont a kamatcsökkentés mellett szólna. Varga Mihályék egyelőre láthatóan az óvatosságot tartják fontosabbnak.