Varga Mihály figyelmeztette a magyarokat: újra emelkedni fog az infláció – a jegybankelnök elárulta, mi hajthatja fel az árakat, az is kiderült, marad-e az alapkamat
Változatlanul, 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi kamatdöntő ülésén. Varga Mihály jegybankelnök az ezt követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a testület továbbra is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett. Bár a magyar gazdaság kockázati megítélése stabil maradt, a nemzetközi környezet bizonytalanságai továbbra is óvatosságra intenek.
A jegybankelnök szerint a hazai pénzügyi környezet szempontjából kedvező fejlemény, hogy a költségvetési pálya piaci fogadtatása pozitív volt. Emellett a középtávú fiskális tervben megjelent az euró bevezetésével kapcsolatos kormányzati elköteleződés is, ami hozzájárulhat a monetáris politika mozgásterének bővüléséhez. Varga Mihály ugyanakkor jelezte, hogy a külső gazdasági kockázatok továbbra is jelentősek, ezért a jegybank óvatos, adatvezérelt megközelítést alkalmaz.
Újra emelkedhet az infláció Magyarországon a Varga Mihály szerint
A jegybankelnök külön kitért a hazai inflációs folyamatokra. Mint ismertette, októberben 2 százalékra emelkedett az éves infláció, elsősorban az üzemanyagok gyorsuló drágulása miatt. A maginfláció ugyanekkor 2,1 százalékra nőtt. A jelenlegi áremelkedési ütem így a jegybanki toleranciasáv alsó szélén helyezkedik el. A viszonylag kedvező adat mögött azonban részben olyan gazdaságpolitikai intézkedések állnak, amelyek hatása idővel megszűnhet. Varga Mihály szerint az alacsony hazai infláció jelentős részben a tavasszal bevezetett árfékező intézkedések dezinflációs hatásának tulajdonítható. A jegybank arra számít, hogy a következő hónapokban az infláció ismét emelkedésnek indulhat. Ebben több tényező is szerepet játszhat. A magasabb üzemanyagárak mellett
- az árréskorlátozások kivezetése,
- valamint az adóintézkedések
is felfelé hajthatják a fogyasztói árakat. A jegybankelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a lakossági inflációs várakozások és a vállalatok árvárakozásai egyelőre mérsékeltek. Ez kedvező körülmény, hiszen csökkentheti annak kockázatát, hogy az átmeneti drágulás tartósan beépüljön az árképzésbe.
A világpiaci energiaválság is veszélyezteti az árstabilitást
A hazai folyamatokat továbbra is jelentősen befolyásolja a nemzetközi gazdasági környezet. Varga Mihály szerint az energiahordozók magas árszintje és az árak jelentős ingadozása egyaránt kockázatot jelent a globális és a magyar infláció szempontjából. Bár az elmúlt hetekben az európai földgázárak csökkentek, továbbra is számottevően meghaladják az iráni konfliktus kirobbanása előtti szinteket. További bizonytalanságot jelent, hogy az európai gáztárolók töltöttsége alacsony.
A jegybankelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi inflációs nyomás továbbra sem szűnt meg. Az Egyesült Államokban a várakozásoknál magasabb inflációt mértek, miközben az euróövezetben is gyorsult az áremelkedés októberben. Az Európai Központi Bank és az amerikai Federal Reserve előrejelzése szerint az infláció az idei és a következő évben is átlagosan meghaladhatja a 2 százalékos célértéket. Mindez azért fontos Magyarország számára, mert a nemzetközi kamatkörnyezet alakulása közvetlenül befolyásolja a hazai pénzügyi feltételeket is.
A mesterséges intelligencia körüli bizonytalanság is megjelent a piacokon
Varga Mihály a nemzetközi tőkepiaci folyamatokról is beszélt. Elmondása szerint az amerikai technológiai nagyvállalatok harmadik negyedéves gyorsjelentéseit követően felerősödtek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmak. Ennek következtében jelentős tőkekiáramlás indult meg a technológiai részvényekből, miközben megnőtt a biztonságos befektetési eszközök iránti kereslet.
A jegybankelnök szerint a tartósan magas nemzetközi állampapírhozamok a vállalati beruházások megtérülését is ronthatják, ami visszafoghatja a befektetési hajlandóságot. A magyar eszközök kockázati megítélése szempontjából ezért különösen fontos a globális kötvénypiaci folyamatok figyelemmel kísérése.
Decemberben jöhet a következő fontos fordulópont
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) egyelőre nem változtatott a kamatkondíciókon, de Varga Mihály szavai alapján a következő hónap meghatározó lehet a monetáris politika szempontjából. A jegybankelnök hangsúlyozta, hogy a kedvező hazai kockázati megítélés fennmaradása, az inflációs kilátások megfelelő alakulása és a nemzetközi bizonytalanság mérséklődése együttesen növelheti a Monetáris Tanács mozgásterét.
A testület a decemberi inflációs jelentés alapján értékeli majd ezeket a feltételeket.
Az új jelentés emellett már átfogóan bemutatja az októberben bejelentett költségvetési intézkedések makrogazdasági hatásait is. A következő kamatdöntések szempontjából így nemcsak az lesz meghatározó, hogy milyen ütemben emelkednek a fogyasztói árak, hanem az is, hogyan alakul a magyar gazdaság nemzetközi megítélése, az energiapiaci környezet és a költségvetési pálya hitelessége.
Jelentősen csökkentek az élelmiszerárak, gyorsult a magyar gazdaság
Varga Mihály az októberi inflációs adatok részleteiről is beszélt. Kiemelte, hogy az egyes termékcsoportok árváltozása között továbbra is jelentős különbségek figyelhetők meg. Miközben az üzemanyagok drágulása felfelé húzta az inflációt, az élelmiszerek ára éves összevetésben tovább csökkent. Az MNB által meghatározott termékkörben 4,6 százalékos árcsökkenést mértek. Kiemelte:
több ágazatban a havi áremelkedés üteme már a 2017 és 2020 közötti, árstabilitással jellemezhető időszak átlagával összhangban vagy az alatt alakult.
A reálgazdasági folyamatok szintén kedvezőbb képet mutatnak. A magyar GDP 2026 harmadik negyedévében 1,5 százalékkal bővült, ami összhangban állt a jegybank szeptemberi előrejelzésével. A növekedéshez elsősorban az ipar járult hozzá, de a szolgáltatások teljesítménye is támogatta a gazdaságot. Ezzel szemben a mezőgazdaság jelentősen visszafogta a bővülést.
Az ipari termelés szeptemberben 8,2 százalékkal emelkedett, miközben a kiskereskedelmi forgalom 4,3 százalékkal bővült.
A munkaerőpiac továbbra is viszonylag stabil. A munkanélküliségi ráta szeptemberben 4,7 százalék volt, ami nemzetközi összehasonlításban alacsonynak számít. A foglalkoztatási és aktivitási ráta történelmi összevetésben magas szinten maradt. Az alacsony infláció mellett a reálkeresetek továbbra is dinamikusan emelkednek, bár a nominális bérek növekedési üteme az elmúlt időszakban lassult.
Az erős forint is segíti a jegybankot, 2028-tól új inflációs cél jön
A jegybankelnök külön kitért a forint árfolyamának alakulására is. Mint mondta, a magyar fizetőeszköz az elmúlt hónapokban megőrizte viszonylag erős pozícióját, és továbbra is számottevően erősebb az év eleji szintjénél.
Az erősebb forint dezinflációs hatással jár, vagyis hozzájárul az áremelkedés ütemének mérséklődéséhez.
Varga Mihály ugyanakkor figyelmeztetett, hogy a magyar deviza árfolyamának ingadozása régiós összehasonlításban továbbra is magas. Kedvező fejlemény viszont, hogy az elmúlt hetekben mérséklődtek a forint volatilitását jelző mutatók. Ehhez a jegybank óvatos, adatvezérelt monetáris politikája is hozzájárulhatott. A hazai pénzügyi környezet stabilitását a költségvetési pálya kedvező piaci fogadtatása és az euróbevezetés melletti kormányzati elköteleződés is támogatja. Ezek a tényezők hosszabb távon növelhetik a monetáris politika mozgásterét. A jegybankelnök ugyanakkor ismét hangsúlyozta, hogy
- a magas energiaárak
- és a bizonytalan nemzetközi hozamkörnyezet
továbbra is óvatosságot indokolnak. Varga Mihály egy fontos hosszabb távú változásra is felhívta a figyelmet: 2028. január 1-jétől a Magyar Nemzeti Bank új, 2,5 százalékos inflációs célja lép hatályba. A Monetáris Tanács jelenlegi kamatpolitikája már ennek fenntartható elérését is szolgálja. A jegybank megítélése szerint az eddig beérkezett adatok megerősítették a szeptemberi inflációs jelentésben felvázolt alapforgatókönyvet. A következő fontos állomás a decemberi inflációs jelentés lesz, amely már az ősszel bejelentett gazdaságpolitikai intézkedések várható hatásait is részletesen értékeli.