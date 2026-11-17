Változatlanul, 5,5 százalékon hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa keddi kamatdöntő ülésén. Varga Mihály jegybankelnök az ezt követő sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy a testület továbbra is elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett. Bár a magyar gazdaság kockázati megítélése stabil maradt, a nemzetközi környezet bizonytalanságai továbbra is óvatosságra intenek.

Varga Mihály jegybankelnök Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

A jegybankelnök szerint a hazai pénzügyi környezet szempontjából kedvező fejlemény, hogy a költségvetési pálya piaci fogadtatása pozitív volt. Emellett a középtávú fiskális tervben megjelent az euró bevezetésével kapcsolatos kormányzati elköteleződés is, ami hozzájárulhat a monetáris politika mozgásterének bővüléséhez. Varga Mihály ugyanakkor jelezte, hogy a külső gazdasági kockázatok továbbra is jelentősek, ezért a jegybank óvatos, adatvezérelt megközelítést alkalmaz.

Újra emelkedhet az infláció Magyarországon a Varga Mihály szerint

A jegybankelnök külön kitért a hazai inflációs folyamatokra. Mint ismertette, októberben 2 százalékra emelkedett az éves infláció, elsősorban az üzemanyagok gyorsuló drágulása miatt. A maginfláció ugyanekkor 2,1 százalékra nőtt. A jelenlegi áremelkedési ütem így a jegybanki toleranciasáv alsó szélén helyezkedik el. A viszonylag kedvező adat mögött azonban részben olyan gazdaságpolitikai intézkedések állnak, amelyek hatása idővel megszűnhet. Varga Mihály szerint az alacsony hazai infláció jelentős részben a tavasszal bevezetett árfékező intézkedések dezinflációs hatásának tulajdonítható. A jegybank arra számít, hogy a következő hónapokban az infláció ismét emelkedésnek indulhat. Ebben több tényező is szerepet játszhat. A magasabb üzemanyagárak mellett

az árréskorlátozások kivezetése,

valamint az adóintézkedések

is felfelé hajthatják a fogyasztói árakat. A jegybankelnök ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a lakossági inflációs várakozások és a vállalatok árvárakozásai egyelőre mérsékeltek. Ez kedvező körülmény, hiszen csökkentheti annak kockázatát, hogy az átmeneti drágulás tartósan beépüljön az árképzésbe.