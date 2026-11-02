Súlyos milliárdokat mozgósít a kormány a várólista-csökkentési programra – a várakozó betegek helyzetét is felülvizsgálják

Az egészségügyi várólista-csökkentési programmal a kormány célja az, hogy 2027 végére a várakozási idő a fekvőbeteg-ellátásban hat hónap, a járóbeteg-ellátásban két hónap alá csökkenjen. A kórházak november 15-ig minden 180 napnál régebben várakozó beteg helyzetét egyenként felülvizsgálják, frissített várólistaszámok 2026 novemberében várhatók. A program 21,6 milliárd forintból valósul meg.

A frissített várólistaszámok 2026 novemberében várhatók/Fotó: khunkornStudio

A várólista szinten tartásához műtéti többletteljesítmény kell

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) idei júniusi adatai szerint csípőprotézis-műtétre közel 12 ezer, térdprotézis-műtétre mintegy 23 ezer beteg vár. A legalább 180 napja tartó várakozások több mint 90 százaléka erre a két műtétre esik, ezért a program egyelőre ezekre vonatkozik – közölte az Egészségügyi Minisztérium az MTI-hez hétfőn eljuttatott közleményében. Hozzátették: a várakozók és az újonnan regisztrált esetek száma alapján már a várólisták szinten tartásához is jelentős műtéti többletteljesítmény kell.

A programért Zahár Ákos felel miniszteri biztosként, aki egyben a Fejér megyei Szent György Kórház Mozgásszervi Sebészeti Centrumának vezetője. A szakorvos elmondta, a műtők jobb kihasználásával az elmúlt években folyamatosan emelték a kapacitásokat. A kórház ortopédiai szakrendelőjében várólista-csoport működik, amelynek munkatársai a csípő- és térdprotézis-műtétre várókat a kivizsgálástól a műtétig kísérik – mondta.

Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a székesfehérvári kórházlátogatásán azt mondta:

"Magyarországon is vannak már nagyon jó gyakorlatok, mint például a Szent György Kórházban, ezeket kell most országosan bevezetni".

Zahár Ákos szerint a program kormányzati ciklusokon átívelő projekt lesz.

A betegeket egyenként megkeresik majd

A közlés szerint a program a várólisták átvizsgálásával és az adatok tisztításával indul, hogy láthatóvá váljanak a valós számok és a területi igények. A legalább 12 hónapja várakozó betegeket egyenként megkeresik, és dokumentáltan felülvizsgálják a helyzetüket. A kórházak november 15-ig minden 180 napnál régebben várakozó beteg helyzetét is egyenként felülvizsgálják. Frissített várólistaszámok 2026 novemberében várhatók – írták.