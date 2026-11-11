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Fordulat a magyarok karácsonyi költekezésében: hat éve nem történt ilyen, kiderült, mennyi pénzt szánunk idén ajándékokra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Hat év után először fordulhat elő, hogy a magyar családok az infláció hatását is figyelembe véve többet költenek karácsonyi ajándékokra, mint 2020-ban. A vásárlási szokások is változnak: egyre fontosabb a személyre szabott meglepetés és a megfelelő ár-érték arány. A Yettel friss kutatásából az is kiderült, hány embernek vásárolunk ajándékot, és mennyire szeretjük előre tudni, mi kerül a karácsonyfa alá.
Zováthi Domokos
2026.11.11, 11:24
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Jelentős fordulat látszik a magyar háztartások karácsonyi költekezésében. Miközben az elmúlt években a magas infláció jelentősen visszafogta a családok vásárlóerejét, idén már nemcsak nominálisan, hanem reálértéken is emelkedhet az ajándékokra fordított összeg. A magyarok ráadásul egyre kevésbé tervezik visszafogni az ünnepi kiadásaikat – derült ki a Yettel szerdai sajtótájékoztatóján bemutatott országos reprezentatív kutatásból.

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A vállalat immár hetedik alkalommal vizsgálta meg a magyarok karácsonyi vásárlási szokásait / Fotó: New Africa

Az eredményeket Simon György, a Yettel lakossági marketingigazgatója ismertette, aki szerint az idei adatok egyik legfontosabb tanulsága, hogy a háztartások vásárlóereje az ünnepi ajándékozás területén is helyreállni látszik.

Ennyit költenek karácsonyi ajándékokra a magyarok

A felmérés szerint a magyar családok átlagosan 86 ezer forintot terveznek karácsonyi ajándékokra fordítani, szemben a tavalyi 75 ezer forinttal. Ez közel 15 százalékos emelkedést jelent, ami számottevően meghaladja az általános áremelkedés ütemét. Simon György külön kiemelte, hogy 2020 óta először fordul elő:

a tervezett ajándékkeret reálértéken is meghaladja a hat évvel korábbi szintet.

Bár az elmúlt években folyamatosan emelkedett a karácsonyi költésekre szánt összeg, a magas infláció sokáig felemésztette ezt a növekedést. A vásárlási kedv erősödését egy másik adat is alátámasztja. Míg a 2022-es gazdasági nehézségek idején közel minden harmadik magyar tervezte visszafogni a karácsonyi kiadásait, idén már csupán minden tizedik válaszadó számol azzal, hogy kevesebbet költ, mint egy évvel korábban. A kutatás szerint azok, akik vásárolnak ajándékot, átlagosan hat embert lepnek meg karácsonykor, de akadnak olyanok is, akik 11–15 személynek készülnek meglepetéssel.

Megváltoztak a vásárlási szokások: már nem csak az ár számít

A magyarok számára továbbra is a személyesség a legfontosabb ajándékválasztási szempont. A megkérdezettek 62 százaléka szeretne személyre szabott meglepetést vásárolni, míg 46 százalék a hasznosságot tartja meghatározónak. Az ár-érték arány 40 százaléknál fontos szempont, ami arra utal, hogy a vásárlók a kedvező ár mellett az ajándék valódi értékét is mérlegelik. A válaszadók negyede közös élményt ajándékozna, miközben

  • a fenntarthatóságot 11 százalék,
  • a saját kézzel készített ajándékokat 10 százalék

tartja fontosnak. Utóbbi két szempont jelentősége a korábbi évekhez képest valamelyest növekedett. Érdekes ellentmondás rajzolódik ki az ajándékozási szokásokban is. Simon György szerint a magyarok többsége ajándékozóként szeretné előre tudni, minek örülne a másik fél:

tízből hatan szívesen választanának egy előzetesen összeállított kívánságlistáról.

Amikor viszont ők kapnak ajándékot, inkább a meglepetést részesítik előnyben. A legnépszerűbb ajándéktípusok között továbbra is a tárgyi ajándékok, az utalványok és az előre egyeztetett közös programok szerepelnek.

Karácsonykor a hagyományos tévézés is visszavág

A Yettel kutatása idén a karácsonyi televíziózási szokásokat is megvizsgálta. Az eredmények szerint az ünnepek alatt a hagyományos tévécsatornák népszerűsége is jelentősen emelkedik. Míg az év többi részében a válaszadók 35 százaléka választja leggyakrabban a klasszikus televíziózást, karácsonykor ez az arány 45 százalékra nő. A streamingre fordított idő ugyancsak emelkedik: az átlagos hétvégéken a nézők 18 százaléka fogyaszt négy óránál több tartalmat, karácsonykor viszont már 24 százalékuk. A gyermekes háztartások 71 százalékának fontos, hogy az ünnepek alatt közösen nézhessenek filmeket vagy műsorokat. A karácsonyi filmek között továbbra is a Reszkessetek, betörők! számít az egyik legnagyobb kedvencnek.

A Yettel is ráfordul a karácsonyi vásárlási szezonra

A sajtótájékoztatón Simon György a vállalat ünnepi ajánlatait is bemutatta. A Yettel a mobiltelefonok mellett televíziókkal, PlayStation-konzolokkal, elektromos rollerekkel és más elektronikai eszközökkel készül a karácsonyi időszakra. A társaság a mobil-, otthoniinternet- és televíziós szolgáltatásokat kombináló Full csomagját helyezi az ünnepi kampány középpontjába. A vállalat számításai szerint a szolgáltatások megfelelő összeállításával egy nagyobb család éves szinten akár 100 ezer forintot is megtakaríthat, ami meghaladja a kutatásban mért átlagos karácsonyi ajándékkeretet. A Yettel emellett hálózatfejlesztési eredményeiről is beszámolt: Magyarországon több mint 4100 bázisállomással rendelkezik, amelyek közül több mint 2800 már 5G-képes. Az 5G-hálózat lakossági lefedettsége meghaladja a 81 százalékot. A kutatást az Impetus Research készítette 2026. október 9. és 20. között, ezer fő megkérdezésével. A minta nem, életkor, régió és településtípus szerint reprezentatív a 18–69 éves magyar lakosságra.

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