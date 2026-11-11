Fordulat a magyarok karácsonyi költekezésében: hat éve nem történt ilyen, kiderült, mennyi pénzt szánunk idén ajándékokra

Jelentős fordulat látszik a magyar háztartások karácsonyi költekezésében. Miközben az elmúlt években a magas infláció jelentősen visszafogta a családok vásárlóerejét, idén már nemcsak nominálisan, hanem reálértéken is emelkedhet az ajándékokra fordított összeg. A magyarok ráadásul egyre kevésbé tervezik visszafogni az ünnepi kiadásaikat – derült ki a Yettel szerdai sajtótájékoztatóján bemutatott országos reprezentatív kutatásból.

A vállalat immár hetedik alkalommal vizsgálta meg a magyarok karácsonyi vásárlási szokásait / Fotó: New Africa

Az eredményeket Simon György, a Yettel lakossági marketingigazgatója ismertette, aki szerint az idei adatok egyik legfontosabb tanulsága, hogy a háztartások vásárlóereje az ünnepi ajándékozás területén is helyreállni látszik.

Ennyit költenek karácsonyi ajándékokra a magyarok

A felmérés szerint a magyar családok átlagosan 86 ezer forintot terveznek karácsonyi ajándékokra fordítani, szemben a tavalyi 75 ezer forinttal. Ez közel 15 százalékos emelkedést jelent, ami számottevően meghaladja az általános áremelkedés ütemét. Simon György külön kiemelte, hogy 2020 óta először fordul elő:

a tervezett ajándékkeret reálértéken is meghaladja a hat évvel korábbi szintet.

Bár az elmúlt években folyamatosan emelkedett a karácsonyi költésekre szánt összeg, a magas infláció sokáig felemésztette ezt a növekedést. A vásárlási kedv erősödését egy másik adat is alátámasztja. Míg a 2022-es gazdasági nehézségek idején közel minden harmadik magyar tervezte visszafogni a karácsonyi kiadásait, idén már csupán minden tizedik válaszadó számol azzal, hogy kevesebbet költ, mint egy évvel korábban. A kutatás szerint azok, akik vásárolnak ajándékot, átlagosan hat embert lepnek meg karácsonykor, de akadnak olyanok is, akik 11–15 személynek készülnek meglepetéssel.

Megváltoztak a vásárlási szokások: már nem csak az ár számít

A magyarok számára továbbra is a személyesség a legfontosabb ajándékválasztási szempont. A megkérdezettek 62 százaléka szeretne személyre szabott meglepetést vásárolni, míg 46 százalék a hasznosságot tartja meghatározónak. Az ár-érték arány 40 százaléknál fontos szempont, ami arra utal, hogy a vásárlók a kedvező ár mellett az ajándék valódi értékét is mérlegelik. A válaszadók negyede közös élményt ajándékozna, miközben

a fenntarthatóságot 11 százalék,

a saját kézzel készített ajándékokat 10 százalék

tartja fontosnak. Utóbbi két szempont jelentősége a korábbi évekhez képest valamelyest növekedett. Érdekes ellentmondás rajzolódik ki az ajándékozási szokásokban is. Simon György szerint a magyarok többsége ajándékozóként szeretné előre tudni, minek örülne a másik fél:

tízből hatan szívesen választanának egy előzetesen összeállított kívánságlistáról.

Amikor viszont ők kapnak ajándékot, inkább a meglepetést részesítik előnyben. A legnépszerűbb ajándéktípusok között továbbra is a tárgyi ajándékok, az utalványok és az előre egyeztetett közös programok szerepelnek.