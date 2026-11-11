Különös részletek derültek ki: Magyarország autópálya-építésről és az útdíjak beszedéséről is nemzetközi megállapodást kötött – a PPP-projektek is előkerültek

A megállapodást Ivan Bednárik cseh közlekedési miniszter és Vitézy Dávid magyar közlekedési és beruházási miniszter írta alá Prágában, az október 29-én megtartott első cseh–magyar kormányközi konzultáció keretében - idézi fel a Railjournal. Az együttműködés egyik központi eleme a Prágát, Brnót, Pozsonyt, Budapestet és Győrt összekötő tervezett nagysebességű vasúti folyosó. Andrej Babiš cseh miniszterelnök szerint a beruházás a visegrádi országokat összekapcsoló jövőbeli nagysebességű vasúthálózat gerincévé válhat.

A vasúti fejlesztések mellett közútfejlesztési együttműködésről is szól a cseh-magyar kormányülésen elfogadott memorandum (illusztráció)

Fotó: Szendi Péter

Nagysebességű vasút fejlesztése érdekében lép fel a V4

A memorandum alapján a négy visegrádi ország összehangoltan léphet fel annak érdekében, hogy az Európai Unió Európai Hálózatfinanszírozási Eszközéből (Connecting Europe Facility, CEF) megfelelő támogatást szerezzen a nagysebességű vasúti fejlesztésekhez.

A 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési időszakban különösen fontos lehet az együttműködés, mivel a felek már a következő többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó finanszírozási lehetőségeket is vizsgálnák.

A cél, hogy a közép-európai stratégiai vasúti beruházások ne egymástól elszigetelten, hanem összehangolt regionális fejlesztésként jelenjenek meg az uniós forrásokért folytatott versenyben.

Nemcsak az új vasútvonalak, hanem a meglévő nemzetközi járatok fejlesztése is cél. A memorandum kitér

a Prága–Pozsony–Budapest útvonalon közlekedő személyszállító vonatok fejlesztésére, valamint

a Győr és más közép- és kelet-európai célállomások felé történő összeköttetések bővítésére.

A felek a menetidő csökkentését, a járatsűrűség növelését és az eltérő vasúti rendszerek közötti átjárhatóság javítását is szorgalmazzák. A cseh vasúti összeköttetések fejlesztése Németország és Észak-Európa irányába is szóba került.

Ivan Bednárik cseh közlekedési miniszter a megállapodás kapcsán hangsúlyozta, hogy a közlekedési infrastruktúra nem ér véget az országhatároknál. Mint fogalmazott, versenyképes közép-európai vasúthálózat csak akkor építhető ki, ha a legfontosabb beruházásokat közösen készítik elő, és az európai finanszírozást is összehangoltan keresik hozzájuk.