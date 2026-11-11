Különös részletek derültek ki: Magyarország autópálya-építésről és az útdíjak beszedéséről is nemzetközi megállapodást kötött – a PPP-projektek is előkerültek
A megállapodást Ivan Bednárik cseh közlekedési miniszter és Vitézy Dávid magyar közlekedési és beruházási miniszter írta alá Prágában, az október 29-én megtartott első cseh–magyar kormányközi konzultáció keretében - idézi fel a Railjournal. Az együttműködés egyik központi eleme a Prágát, Brnót, Pozsonyt, Budapestet és Győrt összekötő tervezett nagysebességű vasúti folyosó. Andrej Babiš cseh miniszterelnök szerint a beruházás a visegrádi országokat összekapcsoló jövőbeli nagysebességű vasúthálózat gerincévé válhat.
Nagysebességű vasút fejlesztése érdekében lép fel a V4
A memorandum alapján a négy visegrádi ország összehangoltan léphet fel annak érdekében, hogy az Európai Unió Európai Hálózatfinanszírozási Eszközéből (Connecting Europe Facility, CEF) megfelelő támogatást szerezzen a nagysebességű vasúti fejlesztésekhez.
A 2028 és 2034 közötti uniós költségvetési időszakban különösen fontos lehet az együttműködés, mivel a felek már a következő többéves pénzügyi kerethez kapcsolódó finanszírozási lehetőségeket is vizsgálnák.
A cél, hogy a közép-európai stratégiai vasúti beruházások ne egymástól elszigetelten, hanem összehangolt regionális fejlesztésként jelenjenek meg az uniós forrásokért folytatott versenyben.
Nemcsak az új vasútvonalak, hanem a meglévő nemzetközi járatok fejlesztése is cél. A memorandum kitér
- a Prága–Pozsony–Budapest útvonalon közlekedő személyszállító vonatok fejlesztésére, valamint
- a Győr és más közép- és kelet-európai célállomások felé történő összeköttetések bővítésére.
A felek a menetidő csökkentését, a járatsűrűség növelését és az eltérő vasúti rendszerek közötti átjárhatóság javítását is szorgalmazzák. A cseh vasúti összeköttetések fejlesztése Németország és Észak-Európa irányába is szóba került.
Ivan Bednárik cseh közlekedési miniszter a megállapodás kapcsán hangsúlyozta, hogy a közlekedési infrastruktúra nem ér véget az országhatároknál. Mint fogalmazott, versenyképes közép-európai vasúthálózat csak akkor építhető ki, ha a legfontosabb beruházásokat közösen készítik elő, és az európai finanszírozást is összehangoltan keresik hozzájuk.
A vasúti áruszállításban is szorosabb együttműködés jöhet. A két ország támogatná a nemzetközi árufuvarozási folyosók és a kombinált szállítás fejlesztését, a digitális megoldások elterjesztését, valamint a 740 méter hosszú tehervonatok közlekedésének feltételeit. Emellett tapasztalatot cserélnének az európai egységes vasúti forgalomirányítási rendszer (ERTMS) bevezetéséről és a vasúti digitalizációról.
Fejlesztenék a közúi közlekedést is
A megállapodás a közúti közlekedésre is kiterjed. A felek megosztanák egymással tapasztalataikat az intelligens közlekedési rendszerekről, az adatcseréről, az összekapcsolt és önvezető járművekről, valamint az autonóm közlekedés szabályozásáról.
Az alternatív üzemanyagok infrastruktúrája, az elektronikus útdíjfizetési rendszerek összehangolása és az időalapú útdíjak szintén szerepelnek az együttműködési területek között.
A közlekedési beruházások finanszírozása szintén fontos része a megállapodásnak.
A magyar és a cseh fél tapasztalatot cserélne a különböző finanszírozási modellekről, köztük a köz- és magánszféra együttműködésén alapuló PPP-konstrukciókról.
A konzultációk az európai közlekedéspolitikára, a határokon átnyúló beruházásokra és a katonai mobilitás fejlesztésére is kiterjednek.
A katonai mobilitás esetében a közlekedési infrastruktúra olyan fejlesztései kerülhetnek előtérbe, amelyek a polgári forgalom mellett a katonai eszközök és alakulatok gyorsabb, hatékonyabb mozgatását is lehetővé teszik.
Mint a Világgazdaság oldalán megírtuk, jelentősen átalakítaná a kormány az autópálya-koncessziók finanszírozását, ám a jövő évi költségvetésben továbbra is tekintélyes összegek szerepelnek erre a célra. A 2027-es büdzsé tervezete alapján ugyanis látni, hogy mekkora összeg jut az M5-ös és M6-os autópályák külföldi érdekeltségű üzemeltetőinek.
Fontos változás az is, hogy április 1-jével megszűnik az MKIF-fel 35 évre kötött autópálya-koncessziós szerződés.
Összesen 319,87 milliárd forintot különít el a kormány a gyorsforgalmi utak rendelkezésre állási díjaira a 2027-es költségvetésben. Ez 246,13 milliárd forinttal kevesebb az idei, módosított előirányzatnál. A csökkenés nagy része az MKIF Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.-nek szánt kifizetéseket érinti. Ez a magyar kormányzati döntés alapos átrendeződést hozhat az autópálya üzemeltetésben, aminek régiós összefüggései is lehetnek.