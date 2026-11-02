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Kellemetlen: Vitézy már október közepére ígérte Lázár János szerelemprojektjének indulását, de a vonatok még mindig nem járnak – folytatódik a Budapest-Belgrád vasútvonal kálváriája

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Vitézy Dávid október közepére ígérte a személyszállítás elindulását a Budapest-Belgrád vasútvonalon, ám november elején még mindig nem közlekednek személyvonatok a magyar szakaszon. A miniszter most már nem tud konkrét időpontot mondani, de továbbra is optimista: szerinte nincs olyan ismert akadály, amely miatt belátható időn belül ne indulhatna el a vasúti forgalom.
VG
2026.11.02, 08:43
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Október közepére jósolta Vitézy Dávid a Budapest-Belgrád vasútvonalon a személyszállítás megindulását. A terheléses próba és az ETCS vonatbefolyásoló rendszer vizsgálata is rendben lezajlott a Budapest-Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszán – mondta október elején a közlekedési és beruházási miniszter. Akkori posztja szerint október közepére várták a vizsgálatokat lezáró dokumentációt, és ha minden jól megy, a belföldi személyforgalom indulását október második felétől – írja a Telex.

Budapest–Belgrád vasútvonalvonat, vasút, pályatesztDeutsche Bahn, DB Systemtechnik
Folytatódik a Budapest-Belgrád vasútvonal kálváriája/Fotó: Bányai Gábor országgyűlési képviselő Facebook-oldala

A vasútvonal magyar szakasza 800 milliárd forintba került

Mivel már november van, az RTL Híradója megkérdezte, hogy áll a dolog. Vitézy azt mondta, hogy akkor optimista volt. Azonban most is bizakodónak tűnik. „Én eddig olyan aggályt, ami miatt ez ne indulhatna el belátható időn belül, eddig nem hallottam senkitől” – mondta a telefonban a miniszter.

A vonalon tavaly november helyett idén februárban indultak el a tehervonatok, a személyvonatokra még várni kell. A kivitelezőnek ugyanis el kell még végeznie az utolsó, jótállási vágányszabályozást. Ez Vitézy szerint egy közel kéthónapos munka, amely során az állomási vágányokat és kitérőket, valamint a nyílt vonali pályát is végigszabályozzák, hogy a pálya hosszú távon alkalmas legyen a 160 kilométer per órás közlekedésre.

A tervek szerint ez a folyamat fejeződött volna be a Ferencváros-Kunszentmiklós-Tass elővárosi szakaszon októberben. Ha ezen a szakaszon majd minden rendben lesz, akkor decemberben elindulhat a nemzetközi forgalom a 160 kilométer per órás sebességgel. A vasútvonal magyar szakasza 800 milliárd forintba került, 85 százalékát kínai hitelből fedezték. Ezen a szakaszon 2022 óta nem járnak vonatok.

Szerb kollégájával még nyáron egyeztetett Vitézy

Vitézy Dávid még augusztusban azt mondta, hogy nem kell sokat várni, mire megindulhat a személyforgalom a Budapest-Belgrád vasútvonalon. Vitézy Dávid akkor szerb kollégájával, Aleksandra Sofronijevictyel Szabadkán tárgyalt a Budapest-Belgrád vasútvonal megnyitásáról, ahol egyetértettek abban, hogy már ősszel megkezdődhet a személyforgalom, amennyiben sikeresen lezárulnak a még hátralévő biztonsági vizsgálatok.

A magyarországi szakasz infrastruktúrájának fizikai kiépítése már befejeződött, a pályán jelenleg tehervonatok közlekednek. A személyszállítás elindításához ugyanakkor még szükség van az utolsó műszaki ellenőrzések lezárására 

– közölte miniszter az egyeztetés után.

Vitézy Dávid hangsúlyozta: ha a tesztek során nem találnak biztonsági szempontból kritikus hibát, akkor nem lesz akadálya annak, hogy ősszel elinduljon a személyforgalom. Amennyiben azonban problémát fedeznek fel, annak kijavítását kezdeményezik, mert a közlekedésbiztonság elsődleges szempont.

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Vitézy Dávid
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