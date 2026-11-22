Közel 10 milliárd forintból újul meg a MÁV ceglédi vasúti fővonalának budapesti bevezető szakasza. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter aláírta a támogatási okiratot, így 2027-ben átfogó pályafelújítás kezdődhet a Városliget elágazás és Kőbánya-Kispest közötti, naponta több mint 200 vonat által használt szakaszon. A fejlesztés eredményeként a jelenlegi sebességkorlátozások megszűnhetnek, a vonatok menetideje csökkenhet – írja vasárnapi közleményében a közlekedési tárca.

Újabb vasúti szakasz felújítását jelentette be Vitézy Dávid / Fotó: Tumbász Hédi (TUM)

A beruházás részleteiről Vitézy Dávid osztott meg további részleteket közösségi oldalán.

A Nyugati pályaudvar felé vezető 100a vonalon Városliget elágazás és Kőbánya-Kispest között naponta több mint 200 személy- és tehervonat halad át. A közel öt kilométeres szakaszt utoljára az 1970-es évek elején újították fel átfogóan. A pálya jelentős része az 1940-es években épített, 4–5 méter magas töltésen fut; a romló állapot miatt a vonatok sok helyen az engedélyezett 80 helyett csak 40–60 km/órával közlekedhetnek.

A miniszter november 16-án írta alá a vonal felújításához szükséges támogatási okiratot, így a MÁV által korábban lefolytatott két eredményes közbeszerzésben választott kivitelező összesen nettó 9,6 milliárd forintból végezheti el a munkákat.

Vitézy szerint jó hír, hogy a valódi versenyhelyzetnek köszönhetően a győztes ajánlati árak a becsült érték alatt maradtak.

A projekt keretein belül nagyobb volumenű munkákat indulhatnak el:

12 338 vágányméteren teljes felépítménycserét végeznek,

közel 15 kilométeren pedig új felsővezetéket építenek ki.

Tizennégy vasúti műtárgyon karbantartást végeznek, javítják a töltéseket és a hídszigetelést,

szükség esetén kiváltják a távközlési és biztosítóberendezési kábeleket is.

A tárcavezető november elején számolt be a Kőbánya-Kispesten zajló, 6000 tonna zúzottkövet és 1250 betonaljat felhasználó karbantartásról.

A mostani döntéssel és az új beruházással a teljes budapesti bevezető szakasz tartós rendbetételére nyílik lehetőség. A 2027-re tervezett nagyfelújításhoz azonban vágányzárra lesz szükség, erről előre tájékoztatják majd részletesen is az utasokat.

Az ilyen és ehhez hasonló léptékű munkákat a MÁV-csoport jövőre 30-ról 80 milliárd forintra növelt felújítási keretéből finanszírozza a kabinet. A felújítást követően a szakaszon a vonatok menetideje 3-4 perccel fog csökkenni a jelenlegihez képest Vitézy Dávid ígérete alapján.