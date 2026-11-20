A MEKH által meghatározott díjváltozások nyomán 2027. január 1-jétől a lakossági ügyfelek esetében emelkedik villamosenergia-hálózat használatához kapcsolódó egyik díjelem, a fogyasztás mértékétől független fix elosztói alapdíj. Erre hívta fel a figyelemet közmeleményében az MVM.

Raja lesz minden a villamosenergia-számlákon / Fotó: Csomor Ádám

A vállalat rámutatott, hogy a lakossági ügyfeleknek a változás miatt összességében nem kell többet fizetniük, mert a díjemelkedésből adódó többletköltség kompenzálva lesz, amely a villamosenergia-számlákon is megjelenik. A villamos energia egységára nem módosul.

Nem mindenki járt jól a villamosenergia-árakat érintő változással

Habár Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter szerint a változás ne érint hátrányosan senkit, Hortay Olivér, a Fidesz országgyűlési képviselője úgy véli, ez egy félrevezető magyarázat.

A nagyfogyasztók jól, a kisfogyasztók rosszul járnak az új díjakkal

− fogalmazott a politikus, majd hozzátette, hogy az elosztói alapdíj emelkedik, miközben a változó rendszerhasználati díjelemek csökkennek.

Úgy számol, hogy a jövő év elejétől a háztartások körülbelül 90 százalékának, valamint a mikro- és kisvállalkozások csaknem felének kell majd összességében többet fizetnie. A képviselő arra is emlékeztetett, hogy korábban azt ígérték, nem nyúlnak hozzá a rezsicsökkentéshez. A MEKH felülvizsgálata nyomán több fogyasztói kategóriában jelentősen emelkednek a fizetendő díjak. A változás négy ügyfélcsoportot érint:

a kisfeszültségű, okosmérős, idősoros fogyasztókat (KIF IV.);

a közép- és kisfeszültségű, profilos fogyasztókat (KÖF/KIF I.);

a kisfeszültségű, profilos fogyasztókat (KIF I.);

valamint a vezérelt, vagyis jellemzően éjszakai áramot használó fogyasztókat (KIF II.).

A MEKH indoklása szerint az érintett normatív csatlakozási díjak gyakorlatilag 2016 óta változatlanok voltak, de az időközben bekövetkezett jelentős áremelkedések miatt a csatlakozási költségek korábbi, 35 százalékos fedezettségi szintje 20 százalék alá süllyedt. A MEKH táblázata alapján a négy érintett kategóriából háromban egységesen évi 14 376 forintra emelkedik az alapdíj. Ez a KIF IV. és a KIF I. kategóriában a jelenlegi 1446 forintos összeg közel tízszerese, míg a KÖF/KIF I. kategóriában ötszörös emelést jelent. Az éjszakai áramot használó, KIF II. kategóriába tartozó fogyasztóknál 474 forintról 4760 forintra nő az éves alapdíj, ami szintén tízszeres drágulás.