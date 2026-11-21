Hortay Olivér a Facebook-oldalán közzétett videóban azt kifogásolta, hogy a díjemelést és a lakossági kompenzáció részleteit napok különbségével jelentették be. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) november 16-án, hétfőn tette közzé a 2027-es díjakat. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön jelentette be, hogy a háztartásokat kompenzálják. Pénteken a tárca a Telexnek küldött írásos válaszában pontosította, hogy az állam az alapdíj emeléséből adódó teljes különbözetet fedezi.

Januártól emelkedik a fix elosztói alapdíj, a minisztérium szerint az állami kompenzáció a villanyszámlán is megjelenik. De majd a szélermőművek... Fotó: DPA / AFP

Mi jelenik meg januártól az áramaszámlán?

A háztartások többségét érintő kategóriákban a fix alapdíj évente nettó 12 930 forinttal emelkedik. A minisztérium közlése szerint erre a különbözetre jár a kompenzáció. Az állami energiakereskedő szerint a változás miatt a lakosságnak összességében nem kell többet fizetnie, és a villamos energia egységára is változatlan marad.

A fix alapdíj emelésével párhuzamosan csökkennek a fogyasztás arányában fizetett hálózati díjak. A MEKH indoklása szerint a magasabb alapdíj jobban tükrözi azokat a költségeket, amelyek a fogyasztás mennyiségétől függetlenül felmerülnek, ilyen például a mérés, a leolvasás és az ügyfélszolgálat. Az ipari fogyasztókat érintő feszültségszinteken eközben átlagosan 43–55 százalékkal mérséklődnek az elosztói és átviteli tarifák, írta korábban a Világgazdaság a MEKH döntéséről.

Hortay szerint az E.ON-hoz kerülhet a megemelt alapdíj nagy része

A fideszes képviselő szerint az állami kompenzációval a háztartások számlájáról a költségvetésre kerül az emelés terhe. Úgy számol, hogy a megemelt alapdíj nagy része az E.ON-hoz kerülhet, évente mintegy 40 milliárd forint. Ez Hortay becslése, amelyet a tárca és az MVM nyilvános tájékoztatása nem támaszt alá elosztónkénti adatokkal. Hortay korábban arra is figyelmeztetett, hogy a magasabb fix díj és az alacsonyabb forgalmi díj együtt a kisebb fogyasztású ügyfeleknél okozhat többletterhet. A képviselő akkori számításait a Világgazdaság is ismertette. A pénteki minisztériumi tájékoztatás a lakossági kompenzációt részletezte, így a kisebb vállalkozásoknál továbbra is a fogyasztási profil és az alkalmazott tarifa dönti el, hogyan változik a fizetendő összeg.