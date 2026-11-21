Tízszeresére nőhet a áramszámla alapdíja – Hortay szerint évi 40 milliárd forint kerülhet az E.ON-hoz
Hortay Olivér a Facebook-oldalán közzétett videóban azt kifogásolta, hogy a díjemelést és a lakossági kompenzáció részleteit napok különbségével jelentették be. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) november 16-án, hétfőn tette közzé a 2027-es díjakat. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter csütörtökön jelentette be, hogy a háztartásokat kompenzálják. Pénteken a tárca a Telexnek küldött írásos válaszában pontosította, hogy az állam az alapdíj emeléséből adódó teljes különbözetet fedezi.
Mi jelenik meg januártól az áramaszámlán?
A háztartások többségét érintő kategóriákban a fix alapdíj évente nettó 12 930 forinttal emelkedik. A minisztérium közlése szerint erre a különbözetre jár a kompenzáció. Az állami energiakereskedő szerint a változás miatt a lakosságnak összességében nem kell többet fizetnie, és a villamos energia egységára is változatlan marad.
A fix alapdíj emelésével párhuzamosan csökkennek a fogyasztás arányában fizetett hálózati díjak. A MEKH indoklása szerint a magasabb alapdíj jobban tükrözi azokat a költségeket, amelyek a fogyasztás mennyiségétől függetlenül felmerülnek, ilyen például a mérés, a leolvasás és az ügyfélszolgálat. Az ipari fogyasztókat érintő feszültségszinteken eközben átlagosan 43–55 százalékkal mérséklődnek az elosztói és átviteli tarifák, írta korábban a Világgazdaság a MEKH döntéséről.
Hortay szerint az E.ON-hoz kerülhet a megemelt alapdíj nagy része
A fideszes képviselő szerint az állami kompenzációval a háztartások számlájáról a költségvetésre kerül az emelés terhe. Úgy számol, hogy a megemelt alapdíj nagy része az E.ON-hoz kerülhet, évente mintegy 40 milliárd forint. Ez Hortay becslése, amelyet a tárca és az MVM nyilvános tájékoztatása nem támaszt alá elosztónkénti adatokkal. Hortay korábban arra is figyelmeztetett, hogy a magasabb fix díj és az alacsonyabb forgalmi díj együtt a kisebb fogyasztású ügyfeleknél okozhat többletterhet. A képviselő akkori számításait a Világgazdaság is ismertette. A pénteki minisztériumi tájékoztatás a lakossági kompenzációt részletezte, így a kisebb vállalkozásoknál továbbra is a fogyasztási profil és az alkalmazott tarifa dönti el, hogyan változik a fizetendő összeg.
Balogh József energetikai szakértő közben arról beszélt, hogy előbb-utóbb a korábbi költségek tízszeres szintjére fogunk elérni. A SzeretlekMagyarorszag.hu oladalnak nyilatkozva azt mondta, hogy a cégek rendszerhasználati díja jelentősen csökken, a lakosságé a tízszeresére ugrik, de a végszámla egyelőre nem változik, mert jövőre az emelkedést még kompenzálják. A szakértő szerint ez csak az első lépés, amivel a kormány megüzente: ez így nem mehet tovább.
A Mi Hazánk alelnöke, Tóth Máté is felhívta a figyelmet az elosztói alapdíj alattomos emelésére. Közleményében emlékeztetett arra, hogy november 16-án közzétett MEKH-rendelet ugyanis a 2027. január 1-jétől alkalmazandó villamosenergia-rendszerhasználati díjakat és külön díjakat közli. a rendelet szerint a lakossági fogyasztók, köztük az okosmérőt használók, elosztói alapdíja csaknem a tízszeresére emelkedik. A 894%-os és a 900%-os áremelkedés nemcsak a rendszerhasználati díjban jelentkezik majd, hanem a külön díj ellenében végzett szolgáltatásoknál is. A rendelet szerint januártól például a fogyasztásmérők eddig díjmentes cseréjéért és az okosmérők eddig díjmentes felszereléséért is fizetni kell. A politikus szerint, a lakossági villanyszámla legnagyobb részét kitevő elosztói forgalmi díj mindössze 6%-kal csökken. Ez pár száz forintos mérséklődést jelenthet, és csak akkor, ha a fogyasztó nem lép át a lakossági piaci ár szerinti kategóriába. Ellenkező esetben egyértelmű az áremelkedés - tette hozzá. A kisfogyasztók tehát mind rosszul járnak az új díjakkal. Az elosztói alapdíj nő, hiába csökkennek a változó rendszerhasználati díjelemek. Így a háztartások körülbelül 90 százalékának, továbbá a mikro- és kisvállalkozások csaknem felének többet kell majd fizetnie. A csaknem öt és fél millió háztartási fogyasztó ilyen mértékű sarcolása 70 milliárd forint körüli terhet ró a magyar családokra - közölte Tóth Máté.