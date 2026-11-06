Költségvetés 2027: Vitézy Dávid megint meghajlította a valóságot, kevesebb útfelújítás jöhet jövőre, mint Lázár János idején – ráadásul megbukott az érvelése, hogy miért kell elvenni Mészárostól az autópályákat
Ötszörösére emelné a kormány az országos közutak felújítására szánt összeget 2027-ben – ezt hangsúlyozta az elmúlt hetekben több alkalommal is Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint az előző kormány az elmúlt években évente mindössze 20 milliárd forintot fordított útfelújításokra, aminek jelentős szerepe volt a hazai közúthálózat leromlásában. Vitézy Dávid úgy fogalmazott: „brutális állapotok uralkodnak az országos közúthálózaton, gyakorlatilag teljes az elhanyagoltság évek óta.”
Költségvetés 2027: Vitézy Dávid megint meghajlította a valóságot, kevesebb útfelújítás jöhet jövőre, mint Lázár János idején – ráadásul megbukott az érvelése, hogy miért kell elvenni Mászárostól az autópályákat
Ezen változtatna a Tisza-kormány, amely jövőre már 100 milliárd forintot szánna az utak rendbetételére. A 2027-es költségvetésben, amelyet múlt pénteken nyújtott be az Országgyűlésnek a kormány, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fejezetében 99,9 milliárd forint szerepel „Országos közúthálózat felújítása” címen. Ez valóban ötszöröse annak a 19,9 milliárd forintnak, amelyet még az előző kormány tervezett be tavaly az idei költségvetésbe.
Csakhogy Vitézy Dávid az elmúlt hónapokhoz hasonlóan ezúttal is erősen csúsztatott, a hivatkozott összeg ugyanis csupán egy szelete a teljes útfelújítási keretnek. A Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium több különböző jogcímen is tervezett útfelújításokat az idei költségvetésben, és az sokszora annak, amit Vitézy emleget.
Ezek közé tartozott az a rendhagyó megoldás is, amelyben a minisztérium a MÁV-csoportot bízta meg egyes közútfelújítások megszervezésével. „Egyszerű és hatékony eszközzel fékezzük meg az állami beruházások túlárazását, a kisebb, hazai vállalkozások multik általi kihasználását” – írta Lázár János 2025 augusztusában a Facebookon. A MÁV-csoport olyan, elsősorban az autóbuszos személyszállítást kiszolgáló utak felújítására hirdetett beszerzéseket, amelyek rendbetételével a közösségi közlekedés színvonalát kívánták javítani.
2025 december 11-én meg is jelent Magyar Közlönyben a "kiemelt útfelújítások támogatásáról" szóló kormányhatározat, amelynek megvalósítása a MÁV Személyszállítási Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt-re hárult. Erre 51,4 milliárd forint lett elkülönítve, amiből a legnagyobb fejlesztés az 52-es út felújítása Solt és Kecskemét között. Csak ez az egy tétel 17 milliárd forintba került.
Vitézy állításaiban ráadásul több ellentmondás is van. Miközben a miniszter 2027-re tervezett, 100 milliárd forintos útfelújítási keretet az idei összeg ötszöröseként mutatja be, augusztusban még egészen másképp fogalmazott. Akkor maga számolt be arról, hogy
2026-ban összesen 149 milliárd forint értékben, 210 helyszínen újulhat meg mintegy 570 kilométernyi országos fő- és mellékút.
A két összeg közötti eltérést elsősorban az eltérő finanszírozási források magyarázhatják. Az augusztusban ismertetett útfelújítási program uniós forrásokat is tartalmazott, a TOP Plusz keretében csak idén 58,1 milliárd forintot irányoztak elő erre a célra. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a 2027-es költségvetésben nevesített 100 milliárd forintos keret nem zárja ki további, uniós finanszírozású útfejlesztések megvalósítását, ugyanakkor a számok egyértelműen cáfolják azt az állítást, hogy Magyarországon idén mindössze 20 milliárd forintból újulnának meg utak.
Valóban felújításra szorul a magyar közúthálózat
Abban ugyanakkor kétségtelenül igaza van Vitézy Dávidnak, hogy a magyar közúthálózat jelentős része felújításra szorul, az utak állapota egyszerűen siralmas. A Magyar Közút évente osztályozza a közúthálózatot négy szempont:
- a keréknyomvályúk mélysége,
- a teherbírás,
- az egyenetlenség és a
- burkolat állapota alapján, az egyes útszakaszokat öt kategóriába sorolva a jótól a rosszig.
Bár az elmúlt 15 évben a nyomvályúsodás és az egyenetlenség terén javulás mutatkozott, a burkolatok állapotáról már jóval kedvezőtlenebb képet festenek az adatok. A Magyar Közút kezelésében álló, mintegy 30 ezer kilométeres állami úthálózat 53,8 százaléka 2024-ben rossz vagy nem megfelelő minősítést kapott,
összesen 13 274 kilométernyi útszakasz azonnali beavatkozást igényelne.
A számokból ugyanakkor az is látszik, hogy a költségvetési nehézségek ellenére az útfelújítások nem álltak le teljesen. Erre utal, hogy míg 2023-ban az országos közúthálózat 32,6 százaléka tartozott a jó vagy megfelelő kategóriába, addig 2024-ben ez az arány már 33,5 százalékra emelkedett. A legjobb minősítést 2024-ben az utak 27,2 százaléka, mintegy 8200 kilométernyi szakasz kapta meg, ami 2019-hez képest 1800, 2013-hoz viszonyítva pedig 5500 kilométeres növekedést jelent.
A teljes képhez azonban az is hozzátartozik – amiről a közlekedési miniszter már nem beszél –, hogy a magyar közúthálózat állapota eleve rendkívül alacsony szintről kezdett javulni. 2013-ban az utak 60 százaléka rossz vagy nem megfelelő minősítést kapott, miközben a jó kategóriába mindössze 8,6, a megfelelőbe pedig csupán 6,1 százalékuk tartozott. Az elmúlt évtized legnagyobb előrelépését egyébként 2021–2022-ben regisztrálta a Magyar Közút, amikor mintegy kétezer kilométernyi fő- és mellékút újult meg. Ennek hatása a legfrissebb állapotfelmérésekben is visszaköszön.
Hiába szakít az MKIF-fel a kormány, nem látni viszont a jövő évi büdzsében
Vitézy Dávid szerint évente legalább 500 milliárd forintot kellene fordítani a magyar közúthálózat rendbetételére ahhoz, hogy már rövid távon is érzékelhető javulást lehessen elérni. Ehhez képest a 2027-es költségvetésben erre elkülönített 100 milliárd forint meglehetősen szerény összeg, mindössze ötöde annak, amit maga a miniszter tartana szükségesnek. Vagyis hiába emelkedik papíron ötszörösére az útfelújítási keret, a kormány saját célkitűzéseitől még így is messze elmarad.
Pedig Vitézy Dávid korábban éppen az útfelújításokra fordítható források felszabadításával indokolta a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó MKIF-fel kötött autópálya-koncessziós szerződés tervezett felmondását.
A kormány érvelése szerint a jelenlegi konstrukció túlságosan sok közpénzt emészt fel, amelyet az állam hatékonyabban is felhasználhatna, többek között a leromlott közúthálózat rendbetételére. A 2027-es költségvetésben már meg is jelenik a szerződés megszüntetésétől remélt megtakarítás. Az MKIF-nek fizetendő rendelkezésre állási díj az idei 386 milliárdról 171 milliárd forintra csökkenne, vagyis ezen az egyetlen tételen 215 milliárd forinttal mérséklődnének az állam kiadásai. A teljes autópálya-koncessziós díjrendszerben ennél is nagyobb, 246,1 milliárd forintos kiadáscsökkentéssel számol a kabinet.
Csakhogy a költségvetésből egyelőre nem látszik, hogy a felszabaduló forrásokból mennyi jutna ténylegesen a közutak felújítására. A külön erre a célra elkülönített keret ugyanis továbbra is 100 milliárd forint, miközben az autópályák állami működtetésének átvétele szintén jelentős kiadásokkal járhat. Így a koncessziós díjak csökkenése önmagában még nem jelent ugyanekkora megtakarítást, és azt sem garantálja, hogy több pénz jut a rossz állapotú utak rendbetételére. Különösen annak fényében vetődik fel a kérdés, hogy hová kerülnek az így felszabaduló források, hogy Vitézy maga is a jelenleg tervezett összeg ötszörösét tartaná indokoltnak.
Ráadásul a koncessziós szerződés felmondása nemcsak az autópályák üzemeltetését rendezheti át, hanem a már előkészített fejlesztéseket is ellehetetleníti. Az eredeti tervek szerint 2027-ben indulna az M7-es autópálya bővítése és az M200-as gyorsforgalmi út építése, ám mindkét beruházás finanszírozása és ütemezése kérdésessé vált. Az MKIF korábban maga is arra figyelmeztetett, hogy egyértelmű állami döntések nélkül a szükséges banki finanszírozás megszervezése is akadályokba ütközhet.
Így könnyen előállhat az a helyzet, hogy miközben a kormány százmilliárdokat takarítana meg a koncessziós szerződés átalakításával, a közúthálózat felújítására továbbra sem jut a szükségesnek tartott forrás, a korábban betervezett autópálya-fejlesztések pedig csúszhatnak. Egyelőre az M1-es autópálya bővítésének folytatása tűnik biztosabbnak, bár ott is kérdés, hogy a koncesszió átalakítása milyen hatással lesz a beruházás ütemezésére.