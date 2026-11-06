Költségvetés 2027: Vitézy Dávid megint meghajlította a valóságot, kevesebb útfelújítás jöhet jövőre, mint Lázár János idején – ráadásul megbukott az érvelése, hogy miért kell elvenni Mészárostól az autópályákat

2025 december 11-én meg is jelent Magyar Közlönyben a "kiemelt útfelújítások támogatásáról" szóló kormányhatározat, amelynek megvalósítása a MÁV Személyszállítási Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt-re hárult. Erre 51,4 milliárd forint lett elkülönítve, amiből a legnagyobb fejlesztés az 52-es út felújítása Solt és Kecskemét között. Csak ez az egy tétel 17 milliárd forintba került.

Vitézy állításaiban ráadásul több ellentmondás is van. Miközben a miniszter 2027-re tervezett, 100 milliárd forintos útfelújítási keretet az idei összeg ötszöröseként mutatja be, augusztusban még egészen másképp fogalmazott. Akkor maga számolt be arról, hogy

2026-ban összesen 149 milliárd forint értékben, 210 helyszínen újulhat meg mintegy 570 kilométernyi országos fő- és mellékút.

A két összeg közötti eltérést elsősorban az eltérő finanszírozási források magyarázhatják. Az augusztusban ismertetett útfelújítási program uniós forrásokat is tartalmazott, a TOP Plusz keretében csak idén 58,1 milliárd forintot irányoztak elő erre a célra. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a 2027-es költségvetésben nevesített 100 milliárd forintos keret nem zárja ki további, uniós finanszírozású útfejlesztések megvalósítását, ugyanakkor a számok egyértelműen cáfolják azt az állítást, hogy Magyarországon idén mindössze 20 milliárd forintból újulnának meg utak.

Valóban felújításra szorul a magyar közúthálózat

Abban ugyanakkor kétségtelenül igaza van Vitézy Dávidnak, hogy a magyar közúthálózat jelentős része felújításra szorul, az utak állapota egyszerűen siralmas. A Magyar Közút évente osztályozza a közúthálózatot négy szempont:

a keréknyomvályúk mélysége,

a teherbírás,

az egyenetlenség és a

burkolat állapota alapján, az egyes útszakaszokat öt kategóriába sorolva a jótól a rosszig.

Bár az elmúlt 15 évben a nyomvályúsodás és az egyenetlenség terén javulás mutatkozott, a burkolatok állapotáról már jóval kedvezőtlenebb képet festenek az adatok. A Magyar Közút kezelésében álló, mintegy 30 ezer kilométeres állami úthálózat 53,8 százaléka 2024-ben rossz vagy nem megfelelő minősítést kapott,

összesen 13 274 kilométernyi útszakasz azonnali beavatkozást igényelne.

A számokból ugyanakkor az is látszik, hogy a költségvetési nehézségek ellenére az útfelújítások nem álltak le teljesen. Erre utal, hogy míg 2023-ban az országos közúthálózat 32,6 százaléka tartozott a jó vagy megfelelő kategóriába, addig 2024-ben ez az arány már 33,5 százalékra emelkedett. A legjobb minősítést 2024-ben az utak 27,2 százaléka, mintegy 8200 kilométernyi szakasz kapta meg, ami 2019-hez képest 1800, 2013-hoz viszonyítva pedig 5500 kilométeres növekedést jelent.