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Költségvetés 2027: Vitézy Dávid megint meghajlította a valóságot, kevesebb útfelújítás jöhet jövőre, mint Lázár János idején – ráadásul megbukott az érvelése, hogy miért kell elvenni Mészárostól az autópályákat

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Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter az elmúlt hetekben többször is azt állította, hogy az előző kormány mindössze 20 milliárd forintot fordított útfelújításokra, ami szerinte magyarázza, hogy miért romlott le drasztikusan a magyar közúthálózat. Bár az utak állapota valóban bőven hagy kívánnivalót maga után, nem világos, hogy a Vitézy Dávid honnan vette ezt az összeget. Az Orbán-kormány ugyanis csak idén közel 150 milliárd forintnyi útfelújítást tervezett különböző jogcímeken, hazai és uniós forrásokból, valamint a MÁV bevonásával. Ehhez képest a 2027-es költségvetésben Vitézyék 100 milliárd forintot irányoztak elő erre a célra, miközben a koncessziós szerződés felmondásából 215 milliárdot spórol meg az állam. Vagyis egyelőre nyoma sincs annak, hogy az autópályák finanszírozása helyett a közutakra költene a kormány.
Járdi Roland
2026.11.06, 16:29
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Ötszörösére emelné a kormány az országos közutak felújítására szánt összeget 2027-ben – ezt hangsúlyozta az elmúlt hetekben több alkalommal is Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tárcavezető szerint az előző kormány az elmúlt években évente mindössze 20 milliárd forintot fordított útfelújításokra, aminek jelentős szerepe volt a hazai közúthálózat leromlásában. Vitézy Dávid úgy fogalmazott: „brutális állapotok uralkodnak az országos közúthálózaton, gyakorlatilag teljes az elhanyagoltság évek óta.”

Vitézy Dávid
2027-es költségvetés: Vitézy Dávid megint meghajlította a valóságot, kevesebb útfelújítás jöhet jövőre, mint Lázár János idején – ráadásul megbukott az érvelése, hogy miért kell elvenni Mászárostól az autópályákat Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

Költségvetés 2027: Vitézy Dávid megint meghajlította a valóságot, kevesebb útfelújítás jöhet jövőre, mint Lázár János idején – ráadásul megbukott az érvelése, hogy miért kell elvenni Mászárostól az autópályákat

Ezen változtatna a Tisza-kormány, amely jövőre már 100 milliárd forintot szánna az utak rendbetételére. A 2027-es költségvetésben, amelyet múlt pénteken nyújtott be az Országgyűlésnek a kormány, a Közlekedési és Beruházási Minisztérium fejezetében 99,9 milliárd forint szerepel „Országos közúthálózat felújítása” címen. Ez valóban ötszöröse annak a 19,9 milliárd forintnak, amelyet még az előző kormány tervezett be tavaly az idei költségvetésbe.

Csakhogy Vitézy Dávid az elmúlt hónapokhoz hasonlóan ezúttal is erősen csúsztatott, a hivatkozott összeg ugyanis csupán egy szelete a teljes útfelújítási keretnek. A Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium több különböző jogcímen is tervezett útfelújításokat az idei költségvetésben, és az sokszora annak, amit Vitézy emleget.

Ezek közé tartozott az a rendhagyó megoldás is, amelyben a minisztérium a MÁV-csoportot bízta meg egyes közútfelújítások megszervezésével. „Egyszerű és hatékony eszközzel fékezzük meg az állami beruházások túlárazását, a kisebb, hazai vállalkozások multik általi kihasználását” – írta Lázár János 2025 augusztusában a Facebookon. A MÁV-csoport olyan, elsősorban az autóbuszos személyszállítást kiszolgáló utak felújítására hirdetett beszerzéseket, amelyek rendbetételével a közösségi közlekedés színvonalát kívánták javítani.

2025 december 11-én meg is jelent Magyar Közlönyben a "kiemelt útfelújítások támogatásáról" szóló kormányhatározat, amelynek megvalósítása a MÁV Személyszállítási Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt-re hárult. Erre 51,4 milliárd forint lett elkülönítve, amiből a legnagyobb fejlesztés az 52-es út felújítása Solt és Kecskemét között. Csak ez az egy tétel 17 milliárd forintba került. 

Vitézy állításaiban ráadásul több ellentmondás is van. Miközben a miniszter 2027-re tervezett, 100 milliárd forintos útfelújítási keretet az idei összeg ötszöröseként mutatja be, augusztusban még egészen másképp fogalmazott. Akkor maga számolt be arról, hogy 

2026-ban összesen 149 milliárd forint értékben, 210 helyszínen újulhat meg mintegy 570 kilométernyi országos fő- és mellékút. 

A két összeg közötti eltérést elsősorban az eltérő finanszírozási források magyarázhatják. Az augusztusban ismertetett útfelújítási program uniós forrásokat is tartalmazott, a TOP Plusz keretében csak idén 58,1 milliárd forintot irányoztak elő erre a célra. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a 2027-es költségvetésben nevesített 100 milliárd forintos keret nem zárja ki további, uniós finanszírozású útfejlesztések megvalósítását, ugyanakkor a számok egyértelműen cáfolják azt az állítást, hogy Magyarországon idén mindössze 20 milliárd forintból újulnának meg utak.

Valóban felújításra szorul a magyar közúthálózat

Abban ugyanakkor kétségtelenül igaza van Vitézy Dávidnak, hogy a magyar közúthálózat jelentős része felújításra szorul, az utak állapota egyszerűen siralmas. A Magyar Közút évente osztályozza a közúthálózatot négy szempont:

  • a keréknyomvályúk mélysége,
  •  a teherbírás, 
  • az egyenetlenség és a 
  • burkolat állapota alapján, az egyes útszakaszokat öt kategóriába sorolva a jótól a rosszig. 

Bár az elmúlt 15 évben a nyomvályúsodás és az egyenetlenség terén javulás mutatkozott, a burkolatok állapotáról már jóval kedvezőtlenebb képet festenek az adatok. A Magyar Közút kezelésében álló, mintegy 30 ezer kilométeres állami úthálózat 53,8 százaléka 2024-ben rossz vagy nem megfelelő minősítést kapott, 

összesen 13 274 kilométernyi útszakasz azonnali beavatkozást igényelne. 

A számokból ugyanakkor az is látszik, hogy a költségvetési nehézségek ellenére az útfelújítások nem álltak le teljesen. Erre utal, hogy míg 2023-ban az országos közúthálózat 32,6 százaléka tartozott a jó vagy megfelelő kategóriába, addig 2024-ben ez az arány már 33,5 százalékra emelkedett. A legjobb minősítést 2024-ben az utak 27,2 százaléka, mintegy 8200 kilométernyi szakasz kapta meg, ami 2019-hez képest 1800, 2013-hoz viszonyítva pedig 5500 kilométeres növekedést jelent.

A teljes képhez azonban az is hozzátartozik – amiről a közlekedési miniszter már nem beszél –, hogy a magyar közúthálózat állapota eleve rendkívül alacsony szintről kezdett javulni. 2013-ban az utak 60 százaléka rossz vagy nem megfelelő minősítést kapott, miközben a jó kategóriába mindössze 8,6, a megfelelőbe pedig csupán 6,1 százalékuk tartozott. Az elmúlt évtized legnagyobb előrelépését egyébként 2021–2022-ben regisztrálta a Magyar Közút, amikor mintegy kétezer kilométernyi fő- és mellékút újult meg. Ennek hatása a legfrissebb állapotfelmérésekben is visszaköszön.

Hiába szakít az MKIF-fel a kormány, nem látni viszont a jövő évi büdzsében

Vitézy Dávid szerint évente legalább 500 milliárd forintot kellene fordítani a magyar közúthálózat rendbetételére ahhoz, hogy már rövid távon is érzékelhető javulást lehessen elérni. Ehhez képest a 2027-es költségvetésben erre elkülönített 100 milliárd forint meglehetősen szerény összeg, mindössze ötöde annak, amit maga a miniszter tartana szükségesnek. Vagyis hiába emelkedik papíron ötszörösére az útfelújítási keret, a kormány saját célkitűzéseitől még így is messze elmarad.

Pedig Vitézy Dávid korábban éppen az útfelújításokra fordítható források felszabadításával indokolta a Mészáros Lőrinc és Szíjj László érdekeltségébe tartozó MKIF-fel kötött autópálya-koncessziós szerződés tervezett felmondását.

A kormány érvelése szerint a jelenlegi konstrukció túlságosan sok közpénzt emészt fel, amelyet az állam hatékonyabban is felhasználhatna, többek között a leromlott közúthálózat rendbetételére. A 2027-es költségvetésben már meg is jelenik a szerződés megszüntetésétől remélt megtakarítás. Az MKIF-nek fizetendő rendelkezésre állási díj az idei 386 milliárdról 171 milliárd forintra csökkenne, vagyis ezen az egyetlen tételen 215 milliárd forinttal mérséklődnének az állam kiadásai. A teljes autópálya-koncessziós díjrendszerben ennél is nagyobb, 246,1 milliárd forintos kiadáscsökkentéssel számol a kabinet.

Csakhogy a költségvetésből egyelőre nem látszik, hogy a felszabaduló forrásokból mennyi jutna ténylegesen a közutak felújítására. A külön erre a célra elkülönített keret ugyanis továbbra is 100 milliárd forint, miközben az autópályák állami működtetésének átvétele szintén jelentős kiadásokkal járhat. Így a koncessziós díjak csökkenése önmagában még nem jelent ugyanekkora megtakarítást, és azt sem garantálja, hogy több pénz jut a rossz állapotú utak rendbetételére. Különösen annak fényében vetődik fel a kérdés, hogy hová kerülnek az így felszabaduló források, hogy Vitézy maga is a jelenleg tervezett összeg ötszörösét tartaná indokoltnak.

Ráadásul a koncessziós szerződés felmondása nemcsak az autópályák üzemeltetését rendezheti át, hanem a már előkészített fejlesztéseket is ellehetetleníti. Az eredeti tervek szerint 2027-ben indulna az M7-es autópálya bővítése és az M200-as gyorsforgalmi út építése, ám mindkét beruházás finanszírozása és ütemezése kérdésessé vált. Az MKIF korábban maga is arra figyelmeztetett, hogy egyértelmű állami döntések nélkül a szükséges banki finanszírozás megszervezése is akadályokba ütközhet.

Így könnyen előállhat az a helyzet, hogy miközben a kormány százmilliárdokat takarítana meg a koncessziós szerződés átalakításával, a közúthálózat felújítására továbbra sem jut a szükségesnek tartott forrás, a korábban betervezett autópálya-fejlesztések pedig csúszhatnak. Egyelőre az M1-es autópálya bővítésének folytatása tűnik biztosabbnak, bár ott is kérdés, hogy a koncesszió átalakítása milyen hatással lesz a beruházás ütemezésére.

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útfelújítások
MKIF Zrt
Mészáros Lőrinc
Vitézy Dávid
költségvetés

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