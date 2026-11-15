Szigorúbb feltételek mellett lehetne építkezni a jövőben a Balaton partján, miután a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az építésügyi törvények módosítását – erről írt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán vasárnap reggel. A tárcavezető szerint a változtatásokkal szeretnék megállítani a tópart további túlzott beépítését, miközben a természetes partszakaszok és a közösségi használatú területek védelmét is megerősítenék.

Vitézy Dávid bejelentette: szigorúbb építési szabályok jönnek a Balatonon, akár három évre is leállíthatják az építkezéseketFotó: AFP

Vitézy Dávid bejelentette: szigorúbb építési szabályok jönnek a Balatonon, akár három évre is leállíthatják az építkezéseket

Vitézy Dávid kiemelte, a Balaton Magyarország egyik legfontosabb természeti és kulturális öröksége, amelyet az elmúlt évtizedekben számos olyan ingatlanfejlesztés érintett, amely ugyan megfelelt a korábbi építési előírásoknak, de nem vette kellően figyelembe a táj értékeit, a helyiek érdekeit és a térség infrastruktúrájának teherbírását. A mostani módosításokkal azt szeretnék elérni, hogy a jövőbeni beruházások jobban alkalmazkodjanak a tó környezetéhez, és ne járjanak a természeti értékek további visszaszorulásával.

A tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy a vízparti területeken főszabály szerint nem lehetne tovább növelni a megengedett beépítettséget és az épületek magasságát, ahogyan az előírt zöldfelületek arányát sem lehetne csökkenteni.

Emellett a kormány lehetőséget kapna arra, hogy a természeti és építészeti értékek megőrzése érdekében meghatározott területeken legfeljebb három évre változtatási, telekalakítási vagy építési tilalmat rendeljen el.

Ez nem jelentené azt, hogy a Balaton teljes térségében leállnának a beruházások, a korlátozások ugyanis csak az erre kijelölt területekre vonatkozhatnának.

Erősödne a Balaton-part védelme

A javaslat a Balaton-part közhasználatának védelmét is erősítené, és nagyobb szerepet biztosítana az önkormányzatoknak, valamint az államnak a vízparti ingatlanokkal kapcsolatos döntésekben. Ennek érdekében megerősítenék az elővásárlási jogaikat, hogy a közösségi szempontok is hangsúlyosabban érvényesülhessenek a tópart jövőjét meghatározó fejlesztéseknél.