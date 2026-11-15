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Vitézy Dávid bejelentette: szigorúbb építési szabályok jönnek a Balatonon, akár három évre is leállíthatják az építkezéseket

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Jelentősen szigorodhatnak a balatoni építkezések szabályai, miután a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az építésügyi törvények módosítását. A Vitézy Dávid által ismertetett javaslat célja a tópart további túlzott beépítésének megakadályozása, a természetes partszakaszok védelme és a közhasználatú területek megőrzése. A tervezet alapján bizonyos területeken akár három évre is építési tilalmat rendelhetnek el.
Járdi Roland
2026.11.15, 08:29
Frissítve: 2026.11.15, 08:33
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Szigorúbb feltételek mellett lehetne építkezni a jövőben a Balaton partján, miután a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az építésügyi törvények módosítását – erről írt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán vasárnap reggel. A tárcavezető szerint a változtatásokkal szeretnék megállítani a tópart további túlzott beépítését, miközben a természetes partszakaszok és a közösségi használatú területek védelmét is megerősítenék.

Vitézy Dávid
Vitézy Dávid bejelentette: szigorúbb építési szabályok jönnek a Balatonon, akár három évre is leállíthatják az építkezéseketFotó: AFP

Vitézy Dávid bejelentette: szigorúbb építési szabályok jönnek a Balatonon, akár három évre is leállíthatják az építkezéseket

Vitézy Dávid kiemelte, a Balaton Magyarország egyik legfontosabb természeti és kulturális öröksége, amelyet az elmúlt évtizedekben számos olyan ingatlanfejlesztés érintett, amely ugyan megfelelt a korábbi építési előírásoknak, de nem vette kellően figyelembe a táj értékeit, a helyiek érdekeit és a térség infrastruktúrájának teherbírását. A mostani módosításokkal azt szeretnék elérni, hogy a jövőbeni beruházások jobban alkalmazkodjanak a tó környezetéhez, és ne járjanak a természeti értékek további visszaszorulásával.

A tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy a vízparti területeken főszabály szerint nem lehetne tovább növelni a megengedett beépítettséget és az épületek magasságát, ahogyan az előírt zöldfelületek arányát sem lehetne csökkenteni.

Emellett a kormány lehetőséget kapna arra, hogy a természeti és építészeti értékek megőrzése érdekében meghatározott területeken legfeljebb három évre változtatási, telekalakítási vagy építési tilalmat rendeljen el. 

Ez nem jelentené azt, hogy a Balaton teljes térségében leállnának a beruházások, a korlátozások ugyanis csak az erre kijelölt területekre vonatkozhatnának.

Erősödne a Balaton-part védelme

A javaslat a Balaton-part közhasználatának védelmét is erősítené, és nagyobb szerepet biztosítana az önkormányzatoknak, valamint az államnak a vízparti ingatlanokkal kapcsolatos döntésekben. Ennek érdekében megerősítenék az elővásárlási jogaikat, hogy a közösségi szempontok is hangsúlyosabban érvényesülhessenek a tópart jövőjét meghatározó fejlesztéseknél.

A tervezett változtatások részeként önálló Balatoni Építészeti Tervtanácsot is létrehoznának, amely a balatoni főépítész vezetésével vizsgálná a térség jelentősebb építészeti beruházásait. A szabályozás emellett külön figyelmet fordítana a természetes partszakaszok, a nádasok és a közstrandok megőrzésére, a nádasok védelmére pedig új, szigorúbb előírásokat vezetnének be.

Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a cél nem a fejlesztések teljes megakadályozása, hanem annak biztosítása, hogy az új beruházások a Balaton természeti adottságaihoz igazodjanak. Mint fogalmazott: 

Nem az a célunk, hogy a Balatonnál ne lehessen fejleszteni, hanem az, hogy a fejlesztések alkalmazkodjanak a Balatonhoz, és ne a Balatont alakítsuk át minden új beruházás kedvéért, főleg nem a vízparti természeti sáv kárára.

Az építésügyi törvények módosításáról szóló tervezet november 21-ig véleményezhető a kormány honlapján. A javaslatban szereplő változtatások egyelőre nem léptek hatályba, így a balatoni építkezésekre vonatkozó új korlátozások bevezetése a jogalkotási folyamat eredményétől függ.

A Balaton problémáiról, hogy nem feltétlen a lángosárak és az Adria jelenti a legnagyobb gondot, ebben a cikkünkben írtunk.

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Balaton
építési szabályzat
Vitézy Dávid
beépítés

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