Vitézy Dávid bejelentette: szigorúbb építési szabályok jönnek a Balatonon, akár három évre is leállíthatják az építkezéseket
Szigorúbb feltételek mellett lehetne építkezni a jövőben a Balaton partján, miután a kormány társadalmi egyeztetésre bocsátotta az építésügyi törvények módosítását – erről írt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Facebook-oldalán vasárnap reggel. A tárcavezető szerint a változtatásokkal szeretnék megállítani a tópart további túlzott beépítését, miközben a természetes partszakaszok és a közösségi használatú területek védelmét is megerősítenék.
Vitézy Dávid bejelentette: szigorúbb építési szabályok jönnek a Balatonon, akár három évre is leállíthatják az építkezéseket
Vitézy Dávid kiemelte, a Balaton Magyarország egyik legfontosabb természeti és kulturális öröksége, amelyet az elmúlt évtizedekben számos olyan ingatlanfejlesztés érintett, amely ugyan megfelelt a korábbi építési előírásoknak, de nem vette kellően figyelembe a táj értékeit, a helyiek érdekeit és a térség infrastruktúrájának teherbírását. A mostani módosításokkal azt szeretnék elérni, hogy a jövőbeni beruházások jobban alkalmazkodjanak a tó környezetéhez, és ne járjanak a természeti értékek további visszaszorulásával.
A tervezet egyik legfontosabb eleme, hogy a vízparti területeken főszabály szerint nem lehetne tovább növelni a megengedett beépítettséget és az épületek magasságát, ahogyan az előírt zöldfelületek arányát sem lehetne csökkenteni.
Emellett a kormány lehetőséget kapna arra, hogy a természeti és építészeti értékek megőrzése érdekében meghatározott területeken legfeljebb három évre változtatási, telekalakítási vagy építési tilalmat rendeljen el.
Ez nem jelentené azt, hogy a Balaton teljes térségében leállnának a beruházások, a korlátozások ugyanis csak az erre kijelölt területekre vonatkozhatnának.
Erősödne a Balaton-part védelme
A javaslat a Balaton-part közhasználatának védelmét is erősítené, és nagyobb szerepet biztosítana az önkormányzatoknak, valamint az államnak a vízparti ingatlanokkal kapcsolatos döntésekben. Ennek érdekében megerősítenék az elővásárlási jogaikat, hogy a közösségi szempontok is hangsúlyosabban érvényesülhessenek a tópart jövőjét meghatározó fejlesztéseknél.
A tervezett változtatások részeként önálló Balatoni Építészeti Tervtanácsot is létrehoznának, amely a balatoni főépítész vezetésével vizsgálná a térség jelentősebb építészeti beruházásait. A szabályozás emellett külön figyelmet fordítana a természetes partszakaszok, a nádasok és a közstrandok megőrzésére, a nádasok védelmére pedig új, szigorúbb előírásokat vezetnének be.
Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a cél nem a fejlesztések teljes megakadályozása, hanem annak biztosítása, hogy az új beruházások a Balaton természeti adottságaihoz igazodjanak. Mint fogalmazott:
Nem az a célunk, hogy a Balatonnál ne lehessen fejleszteni, hanem az, hogy a fejlesztések alkalmazkodjanak a Balatonhoz, és ne a Balatont alakítsuk át minden új beruházás kedvéért, főleg nem a vízparti természeti sáv kárára.
Az építésügyi törvények módosításáról szóló tervezet november 21-ig véleményezhető a kormány honlapján. A javaslatban szereplő változtatások egyelőre nem léptek hatályba, így a balatoni építkezésekre vonatkozó új korlátozások bevezetése a jogalkotási folyamat eredményétől függ.
A Balaton problémáiról, hogy nem feltétlen a lángosárak és az Adria jelenti a legnagyobb gondot, ebben a cikkünkben írtunk.