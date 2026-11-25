Se menetrend, se biztos dátum: Vitézy szerint még mindig rejtély, mikor indul el a Budapest–Belgrád vasútvonal
A kínai szállító és a megrendelő is is mindent megtesz annak érdekében, hogy a Budapest−Belgrád vonal vonatbefolyásoló rendszere működőképes legyen, de egyelőre nem lehet pontosan megmondani, hogy mikor sikerülhet megoldást találni a felmerült problémákra. Vitézy Dávid erről egy Facebook-videóban beszélt, amelyben a szaktárcát érintő kérdésekre válaszolt.
A politikus szerint az érintett rendszer kiválasztása nem szakmai szempontok szerint történt, nemrég pedig kiderült, hogy abban az előírásoktól eltérően működő funkciók vannak .
Vitézy Dávid több hónapos késésről beszélt
A miniszter válaszában elmondta, hogy a nehézségek a telepített kínai és európai rendszerek különböző logikájából fakadnak. Hozzátette, hogy amennyiben ezek biztonságkritikus hibák, új tanúsítási eljárásra lesz szükség, ami hónapokig is tarthat.
Amint konkrétabbat tudok mondani, azonnal megosztom veletek!
− ígérte Vitézy Dávid.
Ahogy a Világgazdaság arról korábban beszámolt, még Lázár János volt építési és közlekedési miniszter döntött arról, hogy a MÁV és a magyar hatóságok mellett a TÜV független minőségbiztosító szervezetet is bevonja a tesztelésbe. Ezt a Tisza-kormány tárcavezetője is fenntartja.
Csakis akkor indulhat el a személyszállítás a vonalon, ha az illetékes hatóság, a minőségbiztosító és a tanúsító egyaránt minden kétséget kizáróan meggyőződött arról, hogy a biztonsági rendszerek az utasforgalom elindításához megfelelően működnek, és nem merül fel olyan hiba, amely veszélyeztethetné az utasok biztonságát
− fogalmazott az elmúlt héten a miniszter, majd hangsúlyozta, hogy nem a jelenlegi kormány döntése volt, hogy ebben a modellben valósuljon meg a projekt.
Már többször csúszott az átadás
Legutóbb október közepére jósolta Vitézy Dávid a személyszállítás megindulását. Akkor még azt közölte, hogy a terheléses próba és az ETCS vonatbefolyásoló rendszer vizsgálata is rendben lezajlott a vonal magyarországi szakaszán. Ezt követően, November másodikán szintén optimista gondolatokat fogalmazott meg.
Én eddig olyan aggályt, ami miatt ez ne indulhatna el belátható időn belül, eddig nem hallottam senkitől
− nyilatkozta a miniszter.
A vonalon tavaly november helyett idén februárban indultak el a tehervonatok, a személyvonatokra azonban úgy tűnik, még bizonytalan ideig várni kell. A kivitelezőnek el kell még végeznie az utolsó, jótállási vágányszabályozást is. Ez Vitézy Dávid szerint egy közel kéthónapos munka, amely során az állomási vágányokat és kitérőket, valamint a nyílt vonali pályát is végigszabályozzák, hogy az hosszú távon alkalmas legyen a 160 kilométer per órás közlekedésre. A tervek szerint ez a folyamat októberben ért volna véget a Ferencváros-Kunszentmiklós-Tass elővárosi szakaszon.