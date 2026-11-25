A kínai szállító és a megrendelő is is mindent megtesz annak érdekében, hogy a Budapest−Belgrád vonal vonatbefolyásoló rendszere működőképes legyen, de egyelőre nem lehet pontosan megmondani, hogy mikor sikerülhet megoldást találni a felmerült problémákra. Vitézy Dávid erről egy Facebook-videóban beszélt, amelyben a szaktárcát érintő kérdésekre válaszolt.

Vitézy Dávid / Fotó: AFP

A politikus szerint az érintett rendszer kiválasztása nem szakmai szempontok szerint történt, nemrég pedig kiderült, hogy abban az előírásoktól eltérően működő funkciók vannak .

Vitézy Dávid több hónapos késésről beszélt

A miniszter válaszában elmondta, hogy a nehézségek a telepített kínai és európai rendszerek különböző logikájából fakadnak. Hozzátette, hogy amennyiben ezek biztonságkritikus hibák, új tanúsítási eljárásra lesz szükség, ami hónapokig is tarthat.

Amint konkrétabbat tudok mondani, azonnal megosztom veletek!

− ígérte Vitézy Dávid.

Ahogy a Világgazdaság arról korábban beszámolt, még Lázár János volt építési és közlekedési miniszter döntött arról, hogy a MÁV és a magyar hatóságok mellett a TÜV független minőségbiztosító szervezetet is bevonja a tesztelésbe. Ezt a Tisza-kormány tárcavezetője is fenntartja.

Csakis akkor indulhat el a személyszállítás a vonalon, ha az illetékes hatóság, a minőségbiztosító és a tanúsító egyaránt minden kétséget kizáróan meggyőződött arról, hogy a biztonsági rendszerek az utasforgalom elindításához megfelelően működnek, és nem merül fel olyan hiba, amely veszélyeztethetné az utasok biztonságát

− fogalmazott az elmúlt héten a miniszter, majd hangsúlyozta, hogy nem a jelenlegi kormány döntése volt, hogy ebben a modellben valósuljon meg a projekt.

Már többször csúszott az átadás

Legutóbb október közepére jósolta Vitézy Dávid a személyszállítás megindulását. Akkor még azt közölte, hogy a terheléses próba és az ETCS vonatbefolyásoló rendszer vizsgálata is rendben lezajlott a vonal magyarországi szakaszán. Ezt követően, November másodikán szintén optimista gondolatokat fogalmazott meg.

Én eddig olyan aggályt, ami miatt ez ne indulhatna el belátható időn belül, eddig nem hallottam senkitől

− nyilatkozta a miniszter.