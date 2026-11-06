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Vitézy Dávid teljesen váratlanul bejelentette: Magyarország egymilliárd euró hitelt vehet fel az uniós banktól – ezekre a beruházásokra költené el a Tisza-kormány

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Újabb jelentős összegű hitelről tárgyal Magyarország az Európai Beruházási Bankkal, amelyből nagyszabású vasúti és városi fejlesztéseket valósíthatna meg a Tisza-kormány. Vitézy Dávid közlekedési miniszter Karácsony Gergely főpolgármester társaságában ismertette, milyen beruházások indulhatnak el, amelyek a következő években Budapest közlekedését is alapvetően átalakíthatják.
VG
2026.11.06, 19:04
Frissítve: 2026.11.06, 19:09
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További egymilliárd eurós hitelről tárgyal Magyarország az Európai Beruházási Bankkal (EIB) – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési miniszter a Karácsony Gergely főpolgármesterrel közösen közzétett Facebook-videóban. A két politikus az EIB vezetőivel folytatott egyeztetést követően, a Lánchídnál számolt be a tervezett fejlesztésekről.

Vitézy Dávid, Magyar Péter, EIB, hitel
Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

A miniszter emlékeztetett arra, hogy az EIB korábban már egymilliárd euró finanszírozást ítélt oda Magyarországnak vasútfejlesztési célokra, most pedig egy újabb, ugyanekkora összegű hitelről folynak a tárgyalások. Sikeres megállapodás esetén így összesen kétmilliárd eurónyi EIB-finanszírozás állhatna rendelkezésre a vasúti beruházásokhoz. Az első egymilliárd eurós hitel előkészítése még Lázár János közlekedési minisztersége idején kezdődött. A most bejelentett tárgyalások tehát nem a korábbi hitel újbóli bejelentését jelentik, hanem további finanszírozás bevonását célozzák.

A szegedi és a győri vasútvonal is megújulhat Vitézy Dávid szerint

Vitézy Dávid ismertetése szerint az EIB-források egy részét a budapesti elővárosi vasúthálózat fejlesztésére, jelentős részét pedig

  • a szegedi
  • és a győri

fővonal korszerűsítésére fordítanák. Emellett más nagy vasúti beruházások is szerepelnek a tervek között. A miniszter külön kiemelte Rákospalota-Újpest vasútállomásának megújítását, amelyet szintén EIB-finanszírozással terveznek megvalósítani. A térségben uniós források felhasználásával a metró meghosszabbítását és további vasúti fejlesztéseket is előkészítenek. A közlekedési tárca vezetője arról is beszélt, hogy a következő év márciusában teljes egészében felújítanák a 100-as vasútvonal Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest közötti budapesti szakaszát.

Lakásépítésekhez is segítséget kérnének az uniós banktól

A tárgyalások azonban nem kizárólag a közlekedésről szóltak. Vitézy szerint Európában egyre nagyobb szerepet kap az állami és önkormányzati részvétel a megfizethető lakhatás biztosításában. Budapesten többek között Rákosrendezőn, a Diákváros területén, Kelenföldön és Rákospalota-Újpest térségében indítanának nagyobb lakásépítési projekteket, elsősorban köztulajdonú, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező területeken. Ezek finanszírozásában szintén számítanak az EIB segítségére, bár a miniszter nem közölt konkrét hitelösszegeket.

A tervek között szerepel a pesti alsó rakpart megújítása, a Bajcsy-Zsilinszky úti villamos-összeköttetés megépítése, a 3-as metró meghosszabbítása és a HÉV-vonalak korszerűsítése is.

Vitézy figyelmeztetett, hogy a beruházások jelentős forgalomkorlátozásokkal járhatnak. A metrófejlesztések elsősorban Újpesten, a HÉV-felújítások pedig Óbudán, Csepelen, Pesterzsébeten és Soroksáron okozhatnak fennakadásokat.

Karácsony Gergely felidézte, hogy a Lánchíd korábbi felújításában is fontos szerepet játszott az EIB finanszírozása. A főpolgármester szerint a bankkal való együttműködés lehetőséget ad arra, hogy a Magyarország rendelkezésére álló uniós támogatásokat további fejlesztési forrásokkal egészítsék ki.

A közlekedési miniszter hozzátette: az EIB vezetésével vízügyi és energetikai beruházásokról is tárgyaltak. A cél, hogy a következő években ne csak Budapesten, hanem országszerte jelentős infrastrukturális fejlesztések induljanak.

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Karácsony Gergely
Európai Unió
Vitézy Dávid

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