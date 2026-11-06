Vitézy Dávid teljesen váratlanul bejelentette: Magyarország egymilliárd euró hitelt vehet fel az uniós banktól – ezekre a beruházásokra költené el a Tisza-kormány

További egymilliárd eurós hitelről tárgyal Magyarország az Európai Beruházási Bankkal (EIB) – jelentette be Vitézy Dávid közlekedési miniszter a Karácsony Gergely főpolgármesterrel közösen közzétett Facebook-videóban. A két politikus az EIB vezetőivel folytatott egyeztetést követően, a Lánchídnál számolt be a tervezett fejlesztésekről.

Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

A miniszter emlékeztetett arra, hogy az EIB korábban már egymilliárd euró finanszírozást ítélt oda Magyarországnak vasútfejlesztési célokra, most pedig egy újabb, ugyanekkora összegű hitelről folynak a tárgyalások. Sikeres megállapodás esetén így összesen kétmilliárd eurónyi EIB-finanszírozás állhatna rendelkezésre a vasúti beruházásokhoz. Az első egymilliárd eurós hitel előkészítése még Lázár János közlekedési minisztersége idején kezdődött. A most bejelentett tárgyalások tehát nem a korábbi hitel újbóli bejelentését jelentik, hanem további finanszírozás bevonását célozzák.

A szegedi és a győri vasútvonal is megújulhat Vitézy Dávid szerint

Vitézy Dávid ismertetése szerint az EIB-források egy részét a budapesti elővárosi vasúthálózat fejlesztésére, jelentős részét pedig

a szegedi

és a győri

fővonal korszerűsítésére fordítanák. Emellett más nagy vasúti beruházások is szerepelnek a tervek között. A miniszter külön kiemelte Rákospalota-Újpest vasútállomásának megújítását, amelyet szintén EIB-finanszírozással terveznek megvalósítani. A térségben uniós források felhasználásával a metró meghosszabbítását és további vasúti fejlesztéseket is előkészítenek. A közlekedési tárca vezetője arról is beszélt, hogy a következő év márciusában teljes egészében felújítanák a 100-as vasútvonal Nyugati pályaudvar és Kőbánya-Kispest közötti budapesti szakaszát.

Lakásépítésekhez is segítséget kérnének az uniós banktól

A tárgyalások azonban nem kizárólag a közlekedésről szóltak. Vitézy szerint Európában egyre nagyobb szerepet kap az állami és önkormányzati részvétel a megfizethető lakhatás biztosításában. Budapesten többek között Rákosrendezőn, a Diákváros területén, Kelenföldön és Rákospalota-Újpest térségében indítanának nagyobb lakásépítési projekteket, elsősorban köztulajdonú, jó közlekedési kapcsolatokkal rendelkező területeken. Ezek finanszírozásában szintén számítanak az EIB segítségére, bár a miniszter nem közölt konkrét hitelösszegeket.