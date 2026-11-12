Vitézy Dávid most jelenti be Karácsony Gergellyel, hogyan alakítják át 2027-től a budapesti közlekedést: így változik meg a BKK

2027. január 1-jétől a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 50 százalékban állami tulajdonba kerül, és a főváros, valamint a kormány közösen szervezi meg Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedését. Erről Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid közlekedési miniszter jelentett be megállapodást csütörtökön a Városházán. A két politikus a sajtótájékoztató előtt aláírta az átalakításhoz szükséges dokumentumokat is.

A Városházán tartott csütörtöki sajtótájékoztatón Karácsony Gergely és Vitézy Dávid ismertette az új rendszer részleteit / Fotó: AFP

Karácsony Gergely a tájékoztató elején emlékeztetett arra, hogy a Városi Közlekedések Tanácsának első ülésén már megállapodtak a BKK megújításáról, valamint arról, hogy a fővárosi és az agglomerációs közösségi közlekedést a jövőben közösen szervezik és finanszírozzák. A főpolgármester szerint a mostani döntés valódi rendszerváltást jelent a budapesti közlekedésben, amelynek eredményeként a több mint két és fél millió lakosú várostérségben javulhatnak a közlekedési szolgáltatások. Karácsony hangsúlyozta, hogy

a megállapodás egyik legfontosabb célja az agglomerációból Budapestre érkező autóforgalom mérséklése.

A közösségi közlekedés fejlesztésével csökkenhet a főváros útjainak terhelése, ami a város zöldítését is elősegítheti. A főpolgármester politikai szemléletváltásként értékelte az együttműködést, amely szerinte azt bizonyítja, hogy a kormány és az önkormányzat képes félretenni saját intézményi érdekeit a jobb közszolgáltatások érdekében.

Vitézy Dávid: erre 30 éve nem volt politikai bátorság

Vitézy Dávid közlekedési miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást. Felidézte, hogy a BKK-t éppen 16 évvel ezelőtt, 2010 novemberében alapította meg a Fővárosi Közgyűlés. A társaság első vezetőjeként maga is részt vett a szervezet létrehozásában. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a BKK megalapításának egyik legfontosabb célja

a rendkívül elöregedett budapesti buszpark megújítása,

valamint a különböző közlekedési szolgáltatások egységes megszervezése

volt. A reform ugyanakkor szerinte nem volt teljes, mert a főváros és az állam közötti intézményi határokat nem sikerült felszámolni.