Vitézy Dávid most jelenti be Karácsony Gergellyel, hogyan alakítják át 2027-től a budapesti közlekedést: így változik meg a BKK
2027. január 1-jétől a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 50 százalékban állami tulajdonba kerül, és a főváros, valamint a kormány közösen szervezi meg Budapest és az agglomeráció közösségi közlekedését. Erről Karácsony Gergely főpolgármester és Vitézy Dávid közlekedési miniszter jelentett be megállapodást csütörtökön a Városházán. A két politikus a sajtótájékoztató előtt aláírta az átalakításhoz szükséges dokumentumokat is.
Karácsony Gergely a tájékoztató elején emlékeztetett arra, hogy a Városi Közlekedések Tanácsának első ülésén már megállapodtak a BKK megújításáról, valamint arról, hogy a fővárosi és az agglomerációs közösségi közlekedést a jövőben közösen szervezik és finanszírozzák. A főpolgármester szerint a mostani döntés valódi rendszerváltást jelent a budapesti közlekedésben, amelynek eredményeként a több mint két és fél millió lakosú várostérségben javulhatnak a közlekedési szolgáltatások. Karácsony hangsúlyozta, hogy
a megállapodás egyik legfontosabb célja az agglomerációból Budapestre érkező autóforgalom mérséklése.
A közösségi közlekedés fejlesztésével csökkenhet a főváros útjainak terhelése, ami a város zöldítését is elősegítheti. A főpolgármester politikai szemléletváltásként értékelte az együttműködést, amely szerinte azt bizonyítja, hogy a kormány és az önkormányzat képes félretenni saját intézményi érdekeit a jobb közszolgáltatások érdekében.
Vitézy Dávid: erre 30 éve nem volt politikai bátorság
Vitézy Dávid közlekedési miniszter történelmi jelentőségűnek nevezte a megállapodást. Felidézte, hogy a BKK-t éppen 16 évvel ezelőtt, 2010 novemberében alapította meg a Fővárosi Közgyűlés. A társaság első vezetőjeként maga is részt vett a szervezet létrehozásában. A miniszter emlékeztetett arra, hogy a BKK megalapításának egyik legfontosabb célja
- a rendkívül elöregedett budapesti buszpark megújítása,
- valamint a különböző közlekedési szolgáltatások egységes megszervezése
volt. A reform ugyanakkor szerinte nem volt teljes, mert a főváros és az állam közötti intézményi határokat nem sikerült felszámolni.
Emiatt évtizedeken keresztül fennmaradt az a helyzet, hogy a Budapesten belül közlekedő járatokért a főváros, míg a városhatárt átlépő agglomerációs közlekedésért az állam felelt. A helyzet 2016-ban tovább bonyolódott, amikor a HÉV-eket és az agglomerációs buszjáratokat állami kezelésbe vették. Bár a vármegye- és országbérletek bevezetése az elmúlt években elősegítette a tarifarendszerek közeledését, a közlekedés megszervezése továbbra is megosztott maradt.
Vitézy szerint most sikerül megvalósítani azt, amit már 25-30 évvel ezelőtt meg kellett volna tenni. Úgy fogalmazott, hogy a korábbi politikai vezetőknek még akkor sem volt meg ehhez a szükséges bátorságuk, amikor a kormány és a főváros azonos politikai oldalhoz tartozott. A miniszter szerint a változás lényege, hogy amit korábban a főpolgármester vagy a közlekedési miniszter önállóan dönthetett el, arról a jövőben közösen kell határozniuk.
Kétmilliárd forinttal száll be az állam a BKK-ba
A megállapodás értelmében 2027. január 1-jétől a BKK fele állami tulajdonba kerül. Vitézy Dávid elmondta, hogy az állami tulajdonszerzés kétmilliárd forintos tőkeemeléssel valósul meg. A szükséges forrást a kormány már biztosította, az erről szóló határozat pedig szerda este megjelent a Magyar Közlönyben.
A tőkeemelést az Országos Közlekedési Központ hajtja végre, amely a közlekedési tárca irányítása alatt áll.
A társaság neve is megváltozik: a Budapesti Közlekedési Központból Budapesti Várostérségi Közlekedési Központ lesz. A BKK rövidítés és a társaság logója ugyanakkor megmarad. Az új név azt is jelzi, hogy a közlekedési központ feladatai a jövőben már nem kizárólag Budapest közigazgatási határain belülre korlátozódnak, hanem a teljes várostérség közösségi közlekedésének összehangolására is kiterjednek.
Új vezetést kap a BKK, az állam és a főváros közösen dönt
Az átalakulással a BKK irányítási rendszere is megváltozik. A társaság élén hatfős igazgatóság áll majd, amelybe három tagot az állam, három tagot pedig a fővárosi önkormányzat delegál. A testület hozza meg a közlekedési központ működésével kapcsolatos legfontosabb döntéseket, és megválasztja a társaság menedzsmentjét is. A felügyelőbizottság szintén hatfős lesz: két-két tagot
- az állam,
- a főváros
- és a munkavállalók
delegálnak. Az igazgatóság és a felügyelőbizottság elnöki tisztségét évente váltva tölti be a két tulajdonosi oldal. Vitézy közölte, hogy az új vezetés személyi összetételéről decemberben döntenek, így a társaság január elsejétől már az új irányítási modell szerint működhet.
A miniszter szerint ez szokatlan helyzetet teremt a magyar közpolitikában, hiszen a kormány és a főváros ezentúl közösen felel a közlekedési központ működéséért. A döntéshozatalban egyik fél sem rendelkezik önálló többséggel, ezért a fontos kérdésekben együttműködésre lesz szükség. Vitézy példaként Bécs és Alsó-Ausztria közlekedési együttműködését említette, ahol szintén több közigazgatási szereplő közösen szervezi a térség közösségi közlekedését. A megállapodás mögött a kormány és a Fővárosi Közgyűlés támogatása is megvan. A következő hetekben az új vezetés összeállítása következik, január elsejétől pedig megkezdődhet a budapesti és az agglomerációs közlekedés közös szervezése.
A HÉV-ek és az agglomerációs buszok is a BKK-hoz kerülnek
Vitézy Dávid bejelentette, hogy az új BKK nemcsak a fővárosi járatok megszervezéséért felel majd, hanem átveszi az államtól valamennyi HÉV, az agglomerációs kék Volán-buszok, valamint a Budapestről induló, Pest vármegye határain belül közlekedő sárga Volán-járatok megrendelését is. A távolsági, illetve a vármegye határát átlépő járatok továbbra is állami megrendelésben maradnak.
A miniszter szerint az átalakítás egyik legfontosabb célja, hogy az agglomerációban is a budapesti külső kerületekhez hasonló színvonalú közösségi közlekedés jöjjön létre. Érden, Dunakeszin, Maglódon és Gyömrőn például már rövid távon javulhat a buszjáratok gyakorisága, különösen az esti és hétvégi időszakokban.
A következő két évben összesen 404 új busz érkezhet az agglomerációba. A MÁV-csoport két beszerzés keretében 250, illetve további 154 jármű forgalomba állítását készíti elő. A buszok a BKK szabványainak megfelelően, kék színben, korszerű utastájékoztatással közlekednek majd, és a FUTÁR-rendszer is kiterjedhet az agglomerációra.
Az új járművekre a várható nagyberuházások miatt is szükség lesz. Vitézy szerint a szentendrei, a csepeli és a ráckevei HÉV-vonal felújításakor hosszabb buszos pótlásokra kell készülni. Hasonló helyzet várható a Rákospalota-Újpest–Veresegyház–Vác vasútvonalon, valamint a Kőbánya-Kispest–Dabas–Lajosmizse vonalon is, utóbbi esetében azonban még le kell zárni a beruházással kapcsolatos vitákat.
Egységes jegyrendszer jön, megszüntetnék a jelenlegi háromféle jegyet
A változások az utasok jegyvásárlását is érintik. Vitézy Dávid szerint jelenleg indokolatlanul bonyolult a budapesti és az agglomerációs buszok tarifarendszere. A hagyományos BKK-járatokon fővárosi vonaljegy használható, az agglomerációs kék buszokon a városhatár átlépésekor külön, 400 forintos jegyre van szükség, amelyet jelenleg csak készpénzzel, a buszvezetőnél lehet megvásárolni. A sárga Volán-járatokon pedig kilométeralapú jegyrendszer működik. A következő hónapokban ezért egységesítenék a három különböző jegytípust, ami az új regionális BKK egyik első, az utasok számára is érzékelhető eredménye lehet.
Évi 340 milliárd forintból működik majd az új BKK
A közlekedési központ finanszírozásáról is megállapodott a kormány és a főváros. Vitézy bejelentése szerint 2027-től mindkét fél évi 170 milliárd forinttal járul hozzá a BKK működéséhez, vagyis összesen 340 milliárd forintból finanszírozzák majd a budapesti és az agglomerációs közösségi közlekedést. A miniszter hangsúlyozta, hogy az állam ezzel nemcsak a korábban hozzá tartozó elővárosi közlekedést finanszírozza, hanem legalább 50 milliárd forintos többlettámogatást biztosít a fővárosi közösségi közlekedés számára is. Felidézte, hogy
a kormány emellett korábban 120 milliárd forintos rendkívüli támogatásról döntött Budapest pénzügyi helyzetének rendezése érdekében.
A BKK feladatköre a beruházások területén is bővül. A közös állami-fővárosi társaság a jövőben egyes közlekedési fejlesztések építtetőjeként is eljárhat, például a rakpartok, a Nagykörút vagy a villamoshálózat fejlesztésénél. A vasúti és HÉV-beruházások lebonyolítása ugyanakkor továbbra is a MÁV feladata marad.
Vitézy végül arról is beszélt, hogy a budapesti együttműködés később a vidéki nagyvárosok számára is mintát jelenthet. A kormány első lépésként 10 milliárd forintos támogatási programot indítana a megyei jogú városok közösségi közlekedésének fejlesztésére. A pályázatokon előnyt élveznének azok a települések, amelyek csatlakoznak az országbérlet rendszeréhez, amely jelenleg Budapest mellett Debrecenben és Miskolcon használható a helyi közlekedésben.