Ebbe csúnyán belefutott Vitézy Dávid: Lázár János beruházását jelentette be újra, és azonnal lebuktatták
A Tisza-kormány most éppen a zalai embereket akarja átverni, és ismét a vidéken spórol. Ezt írta közleményében a Fidesz-frakció, Nagy Bálint országgyűlési képviselőre hivatkozva. A politikus szerint Vitézy Dávid rendre az előző kormány által elindított fejlesztéseket próbálja meg eredményként eladni, mivel „ha nincs saját teljesítmény, marad a más tollával ékeskedés”.
Lázár János projektjét jelentette be Vitézy Dávid?
A közlekedési és beruházási miniszter a keszthelyi térségben még 2024-ben elkezdett út- és kerékpárút-fejlesztéseket jelentette be. Nagy Bálint ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy elvárt a kormánytól, hogy folytassa a már megkezdett és előkészített fejlesztéseket, azonban a szóban forgó, eredetileg 2×2 sávosra tervezett keszthelyi beruházás a legfrissebb nyilatkozat alapján már csak 2×1 sávos formában valósul meg.
Sajnos több esetben is láthattuk, hogy ha nem tudnak megállítani egy fejlesztést, akkor csökkentik annak műszaki tartalmát. Így tettek a mohácsi útfejlesztések esetében is
− írta a politikus.
A Fidesz-frakció szerint ez elfogadhatatlan, hiszen a vidék nem kevesebb, hanem több fejlesztést érdemel. A közlemény figyelmezteti Vitézy Dávidot arra, hogy a vidék fejlesztése nemcsak az adott térség lakói számára fontos, hanem az ország fejlődése szempontjából is meghatározó. Nagy Bálint arról is írt, hogy az útfejlesztéseket hosszú távra kell tervezni, az indokolatlan műszakitartalom-csökkentés pedig később többe kerül majd a magyar embereknek.
Fejlődő vidék nélkül nincs fejlődő Magyarország! Jó lenne, ha ezt végre Vitézy Dávid is megértené és ezért tenne is, ahelyett, hogy a magyar beruházásokat és a magyar közlekedésgazdaságot a németek kezére játssza ki
− zárul a közlemény.
A projektről
Ahogy a Világgazdaság korábban megírta Vitézy Dávid egy nagyjából hét kilométer hosszú, kétszer egysávos bekötőút tervezését jelentette be. Az új szakasz az M76-os gyorsforgalmi út jelenlegi végcsomópontját kötné össze a 75-ös főúttal, részben új nyomvonalon.
A fejlesztés egyik legfontosabb célja a 71-es főút fenékpusztai szakaszának tehermentesítése.
Jelenleg ugyanis az M76-osról érkező forgalom Fenékpusztánál erre az útra terelődik, ami különösen a turisztikai főszezonban okozhat jelentős torlódásokat. Az új bekötőút közvetlenebb és gyorsabb eljutást biztosíthat a Balaton nyugati medencéjének legnagyobb városába, miközben a 71-es főút érintett szakaszának felújítását is tervezik. Emellett előkészítik a 76-os főút Fenékpuszta és a sármelléki csomópont közötti részének korszerűsítését is.
A beruházás nemcsak a Balaton irányába közlekedőknek jelenthet könnyebbséget: a tervek szerint Zalaegerszeg felé is gyorsabb kapcsolat jöhet létre, mivel az új út összeköttetést teremtene a félbehagyott M76-os és a 760-as főút között. Vitézy Dávid hangsúlyozta, hogy a Kis-Balaton természeti értékeinek védelme miatt az M76-os korábban megépült szakaszát észak felé, a 760-as főútba kötnék be. A gyorsforgalmi utat nem vezetnék tovább Sármellék irányába, ugyanis a miniszter szerint ez jelentős környezeti károkat okozna.
A beruházásról azonban érdemes tudni, hogy Lázár János már 2025 májusában, a keszthelyi Lázárinfón beszélt az M76-os város közötti új közúti kapcsolatról.
Ezt követően az Építési és Közlekedési Minisztérium 2025. július 14-én közbeszerzést hirdetett a keszthelyi bekötőút megtervezésére, amelynek előkészítési költsége a hivatalos adatok szerint nettó 1,18 milliárd forint volt. A fejlesztés ráadásul már a Balaton 2024 decemberében elkészült fenntartható térségi mobilitási tervében is szerepelt, akkor még kétszer két sávos útként.
Vitézy Dávid azok közé a tiszás kormánypolitikusok közé tartozik, akik a leggyakrabban, szinte folyamatosan élnek a Facxebook nyújtotta médiajelenléttel. Szombaton azt jelentette be részletes listát közölve, mit szerez be a Magyar Közút az év végén, a sószóróktól és az ágaprítóktól a kézieszközökig.