Ebbe csúnyán belefutott Vitézy Dávid: Lázár János beruházását jelentette be újra, és azonnal lebuktatták

A Tisza-kormány most éppen a zalai embereket akarja átverni, és ismét a vidéken spórol. Ezt írta közleményében a Fidesz-frakció, Nagy Bálint országgyűlési képviselőre hivatkozva. A politikus szerint Vitézy Dávid rendre az előző kormány által elindított fejlesztéseket próbálja meg eredményként eladni, mivel „ha nincs saját teljesítmény, marad a más tollával ékeskedés”.

Lázár János beruházását jelentette be újra Vitézy Dávid / Fotó: Máthé Zoltán

Lázár János projektjét jelentette be Vitézy Dávid?

A közlekedési és beruházási miniszter a keszthelyi térségben még 2024-ben elkezdett út- és kerékpárút-fejlesztéseket jelentette be. Nagy Bálint ennek kapcsán hangsúlyozta, hogy elvárt a kormánytól, hogy folytassa a már megkezdett és előkészített fejlesztéseket, azonban a szóban forgó, eredetileg 2×2 sávosra tervezett keszthelyi beruházás a legfrissebb nyilatkozat alapján már csak 2×1 sávos formában valósul meg.

Sajnos több esetben is láthattuk, hogy ha nem tudnak megállítani egy fejlesztést, akkor csökkentik annak műszaki tartalmát. Így tettek a mohácsi útfejlesztések esetében is

− írta a politikus.

A Fidesz-frakció szerint ez elfogadhatatlan, hiszen a vidék nem kevesebb, hanem több fejlesztést érdemel. A közlemény figyelmezteti Vitézy Dávidot arra, hogy a vidék fejlesztése nemcsak az adott térség lakói számára fontos, hanem az ország fejlődése szempontjából is meghatározó. Nagy Bálint arról is írt, hogy az útfejlesztéseket hosszú távra kell tervezni, az indokolatlan műszakitartalom-csökkentés pedig később többe kerül majd a magyar embereknek.

Fejlődő vidék nélkül nincs fejlődő Magyarország! Jó lenne, ha ezt végre Vitézy Dávid is megértené és ezért tenne is, ahelyett, hogy a magyar beruházásokat és a magyar közlekedésgazdaságot a németek kezére játssza ki

− zárul a közlemény.

A projektről

Ahogy a Világgazdaság korábban megírta Vitézy Dávid egy nagyjából hét kilométer hosszú, kétszer egysávos bekötőút tervezését jelentette be. Az új szakasz az M76-os gyorsforgalmi út jelenlegi végcsomópontját kötné össze a 75-ös főúttal, részben új nyomvonalon.

A fejlesztés egyik legfontosabb célja a 71-es főút fenékpusztai szakaszának tehermentesítése.

Jelenleg ugyanis az M76-osról érkező forgalom Fenékpusztánál erre az útra terelődik, ami különösen a turisztikai főszezonban okozhat jelentős torlódásokat. Az új bekötőút közvetlenebb és gyorsabb eljutást biztosíthat a Balaton nyugati medencéjének legnagyobb városába, miközben a 71-es főút érintett szakaszának felújítását is tervezik. Emellett előkészítik a 76-os főút Fenékpuszta és a sármelléki csomópont közötti részének korszerűsítését is.