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Vitézy Dávid minden újat bejelent: most a sószórókra, az ágaprítókra és a lombfúvókra kerített sort

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Korszerűbb gépekkel, nagyobb kapacitással és gazdaságosabban dolgozhat a Magyar Közút. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter vasárnapi Facebook-posztjában részletesen felsorolta, mibe ülhetnek majd be és mit vehetnek a kezükbe az közúthálózat üzemeltető munkásai.
Pető Sándor
2026.11.07, 20:32
Frissítve: 2026.11.07, 20:33
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Közel 5 milliárd forintos többletforrást biztosít a kormány a Magyar Közút eszközparkjának megújítására, hogy az országos közúthálózat üzemeltetője "korszerűbb gépekkel, nagyobb kapacitással és gazdaságosabban" dolgozhasson – közölte vasárnap Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook-posztjában részletesen fel is sorolta az újdonságokat, a darus teherautóktól a hézagvágókig.

Vitézy Dávid teljes leltárt adott a Magyar Közút készülő beszerzéseiről
Vitézy Dávid teljes leltárt adott a Magyar Közút készülő beszerzéseiről  Fotó: AFP

A miniszter azzal kezdte, hogy az állami közutak hatékonyabb üzemeltetéséhez új, modern eszközökre van szükség, ezért a 2026. évi gépbeszerzés végrehajtásához "4,8 milliárd forint többletforrást" biztosít a Közlekedési és Beruházási Minisztérium már a következő hetekben.

A következő eszközöket szerezheti be a Magyar Közút:

  • 15 új, két- és háromtengelyes teherautót, köztük darusokat is. Ezeke télen hóekével és sószóróval felszerelve síkosságmentesítenek, egyébként szállítási és rakodási feladatokat látnak el. Megtudhattuk azt is, hogy a hóekék munkaszélessége akár 6,8 méter lehet, a nedvesített szóróanyag kijuttatására is alkalmas sószórók kapacitása pedig 7,5 köbméter.
  • Négy új emelőkosaras könnyű teherautót is kapnak a jelzőlámpák, világítótestek és kamerák szereléséhez, javításához és a gallyazáshoz. Nem akármilyent, hiszen a magasban dolgozókat zuhanásgátló és vészleállító védi, az emelőszerkezet pedig a kosárból és a földről is vezérelhető – közölte a miniszter.
  • Jön két mobil mérőautó is a túlterhelt, túlméretes tehergépjárműveket ellenőrizni.
  • Hat nagy teljesítményű ágaprító is érkezik, és a miniszter közzétette, hogy ezek akár 30 centiméteres fatörzsek feldolgozására lesz képesek, és egy óra alatt legalább 30 köbméter fával bánnak el.
  • A nagy gépeken kívül jönnek kisebbek is – folytatódik a leltár: 572 kézi és kisgép, mint ágvágók, láncfűrészek, lombfúvók, talajfúrók, tömörítőgépek, hézagvágók, kompresszorokat, szivattyúk és magasnyomású mosókat.

Vitézy Dávid hozzátette: ezzel még nincs vége.

Jövőre nemcsak jobb és hatékonyabb eszközökkel dolgozhat a Magyar Közút: 

  • az éves karbantartási, felújítási kerete 30 milliárd forinttal növekedik, 
  • az állam fizette útfelújításokra pedig 20 helyett 100 milliárd forintot fordítanak.

 

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Magyar Közút
közlekedés
Vitézy Dávid

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