Vitézy Dávid minden újat bejelent: most a sószórókra, az ágaprítókra és a lombfúvókra kerített sort

Közel 5 milliárd forintos többletforrást biztosít a kormány a Magyar Közút eszközparkjának megújítására, hogy az országos közúthálózat üzemeltetője "korszerűbb gépekkel, nagyobb kapacitással és gazdaságosabban" dolgozhasson – közölte vasárnap Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter Facebook-posztjában részletesen fel is sorolta az újdonságokat, a darus teherautóktól a hézagvágókig.

Vitézy Dávid teljes leltárt adott a Magyar Közút készülő beszerzéseiről Fotó: AFP

A miniszter azzal kezdte, hogy az állami közutak hatékonyabb üzemeltetéséhez új, modern eszközökre van szükség, ezért a 2026. évi gépbeszerzés végrehajtásához "4,8 milliárd forint többletforrást" biztosít a Közlekedési és Beruházási Minisztérium már a következő hetekben.

A következő eszközöket szerezheti be a Magyar Közút:

15 új, két- és háromtengelyes teherautót, köztük darusokat is. Ezeke télen hóekével és sószóróval felszerelve síkosságmentesítenek, egyébként szállítási és rakodási feladatokat látnak el. Megtudhattuk azt is, hogy a hóekék munkaszélessége akár 6,8 méter lehet, a nedvesített szóróanyag kijuttatására is alkalmas sószórók kapacitása pedig 7,5 köbméter.

Négy új emelőkosaras könnyű teherautót is kapnak a jelzőlámpák, világítótestek és kamerák szereléséhez, javításához és a gallyazáshoz. Nem akármilyent, hiszen a magasban dolgozókat zuhanásgátló és vészleállító védi, az emelőszerkezet pedig a kosárból és a földről is vezérelhető – közölte a miniszter.

Jön két mobil mérőautó is a túlterhelt, túlméretes tehergépjárműveket ellenőrizni.

Hat nagy teljesítményű ágaprító is érkezik, és a miniszter közzétette, hogy ezek akár 30 centiméteres fatörzsek feldolgozására lesz képesek, és egy óra alatt legalább 30 köbméter fával bánnak el.

A nagy gépeken kívül jönnek kisebbek is – folytatódik a leltár: 572 kézi és kisgép, mint ágvágók, láncfűrészek, lombfúvók, talajfúrók, tömörítőgépek, hézagvágók, kompresszorokat, szivattyúk és magasnyomású mosókat.

Vitézy Dávid hozzátette: ezzel még nincs vége.

Jövőre nemcsak jobb és hatékonyabb eszközökkel dolgozhat a Magyar Közút: