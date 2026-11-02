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Egy Facebook-kommentben jelentette be Vitézy Dávid: azonnali vizsgálatot rendelt el a Magyar Közútnál – fura beszerzés lett gyanús a közútkezelőnél

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A piaci ár többszöröséért vásárolhatott gyomosodásgátló eszközöket egy állami vállalat, a megbízást pedig a vezérigazgató egykori iskolatársának cége nyerte el. Vitézy Dávid azonnali vizsgálatot rendelt el a Magyar Közút beszerzéseivel kapcsolatban, miután a Telex több százmillió forintos túlárazás gyanújáról számolt be.
VG
2026.11.02, 08:27
Frissítve: 2026.11.02, 08:38
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Azonnali vizsgálatot rendelt el Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a Magyar Közút vezérigazgatójával és a társaság egyes beszerzéseivel kapcsolatban, miután a Telex súlyos visszaélések gyanúját felvető cikket közölt az állami vállalatról. 

Vitézy Dávid, Magyar Közút
Vitézy Dávid Faccebook-hozzászólásban tudatta, hogy vizsgálatot rendel el a Magyar Közútnál. / Fotó: AFP

Azonnali vizsgálatot rendelt el Vitézy Dávid a Magyar Közútnál

A miniszter a Telex Facebook-bejegyzése alatt jelentette be az intézkedést. Mint írta, a Magyar Közút vezérigazgatójával és a társaság egyes beszerzéseivel kapcsolatban megjelent állítások nyomán tulajdonosi joggyakorlóként azonnali vizsgálatot rendelt el.

Vitézy Dávid a Magyar Közút és a nevében eljáró, beszerzésekkel foglalkozó MÁV SZK felügyelőbizottságának elnökeit kérte fel a vizsgálat lefolytatására. 

A két testületnek haladéktalanul tisztáznia kell az érintett beszerzések körülményeit, szabályosságát, valamint azt, hogy a döntéshozók az előírásoknak megfelelően jártak-e el.

A lap szerint a Magyar Közút a piaci ár többszöröséért vásárolhatott gyomosodásgátló műanyag tárcsákat. A társaság 2025-ben 

  • 179 500 darab ilyen eszközre kötött szerződést 
  • közel 500 millió forintért, 
  • darabonként 2785 forintos áron. 

A piaci szereplők ugyanakkor 800–1000 forint körüli árat tartottak reálisnak. A beszerzést elnyerő Villa Deco Építő Kft. tulajdonosa, Babits László ráadásul a Magyar Közút vezérigazgatójának, Szilvai József Attilának a gimnáziumi évfolyamtársa volt. A lap becslése szerint az üzleten 250–300 millió forintos többlethaszon keletkezhetett a beszállítónál.

A lap arra is kitért, hogy a 2026-ban kiírt, 900 millió forintos újabb közbeszerzésen négy vállalkozás indult, amelyek közül három ugyanahhoz a körhöz köthető. A tendert végül egy negyedik cég nyerte meg, több mint 130 millió forinttal olcsóbb ajánlattal.

A Magyar Közút a lappal közölte, hogy vezérigazgatója sem a közbeszerzési eljárások lebonyolításában, sem az azokhoz kapcsolódó döntéshozatalban nem vett részt.

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