Vitézy Dávid részleteket árult el a MÁV 2027-es menetrendjéről: új járatok jönnek, de a pécsi és szegedi utasok rossz hírt kaptak – ennyivel nő a menetidő

Jelentősen átalakul a vasúti menetrend december 13-tól – jelentette be Vitézy Dávid Facebook-oldalán. Több elővárosi és távolsági vonalon új járatok indulnak és a késő esti közlekedés is bővül.

Vitézy Dávid újabb részleteket árult el a MÁV 2027-es menetrendjéről/Fotó: AFP

Vitézy részleteket osztott meg a MÁV 2026/2027-es vasúti menetrendjéről

„A ceglédi elővárosi vonalon munkanapokon négy új délutáni Z50-es indul Ceglédről a Nyugatiba, 15:18 és 18:18 között. A győri fővonalon új esti vonatokkal bővül a kínálat, munkanapokon pedig 0:08-kor is indul S10-es Győrből Tatabányára. Esztergom és Komárom között négy új S74-es járatot indítunk, több meglévő vonatot Süttőig vagy Komáromig hosszabbítunk meg. Dunaújvárosba a Déliből 0:50-kor induló vonat már minden nap jár majd" – közölte Vitézy.

A vonat reggel 7:04-kor indul a Tiszairól, a Münchenből érkező 22:59-kor fut be. A Balatonnál késő esti eljutásokat bővítenek: az eddig Fonyódig járó esti IC Keszthelyig közlekedik, és április 26-án már indul az előszezoni menetrend.

Vitézy hozzátette:

„A korábbi évek propagandája próbálta elfedni a vasút valós állapotát, mi viszont a valósághoz igazítjuk a menetrendet, hogy az utasok kiszámíthatóbb módon tervezhessék meg utazásaikat.

A leromlott pálya miatt a pécsi Mecsek IC-k menetideje Pécs felé 9, a szegedi Napfény IC-ké 7 perccel nő. A Kiskunfélegyháza-Szeged személyvonatoknál jellemzően 10 perces többlettel lehet számolni.

Ezeket a rendszeressé vált korlátozásokat most beépítjük a menetrendbe, hogy az utasok tervezhessenek és a csatlakozások megbízhatóbbak legyenek. És mindegyik érintett vonalon dolgozunk a pályafelújítási beruházások előkészítésén."

„Van ellenpélda is: Gyöngyös felé a pályakarbantartásnak köszönhetően 3 perccel rövidül a menetidő. De azon dolgozunk, hogy ez legyen a vasút új iránya, a tíz évre 3550 milliárd forintot előirányzó Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervvel megfordítjuk az elmúlt évek trendjeit. Az új menetrend elérhető a MÁV valamennyi online felületén és a MÁVPlusz applikációban is" – zárta bejegyzését Vitézy Dávid.