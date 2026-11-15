Deviza
EUR/HUF365,36 +0,15% USD/HUF331,46 +0,13% GBP/HUF438,6 +0,26% CHF/HUF395,73 +0,28% PLN/HUF83,12 +0,38% RON/HUF68,32 +0,14% CZK/HUF14,97 +0,14% EUR/HUF365,36 +0,15% USD/HUF331,46 +0,13% GBP/HUF438,6 +0,26% CHF/HUF395,73 +0,28% PLN/HUF83,12 +0,38% RON/HUF68,32 +0,14% CZK/HUF14,97 +0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Vitézy Dávid részleteket árult el a MÁV 2027-es menetrendjéről: új járatok jönnek, de a pécsi és szegedi utasok rossz hírt kaptak – ennyivel nő a menetidő

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Jelentősen átalakul a vasúti menetrend december közepétől. Vitézy Dávid bejelentése szerint több elővárosi és távolsági vonalon új járatok indulnak, bővülnek a késő esti közlekedési lehetőségek, Miskolc pedig közvetlen Railjet-kapcsolatot kap Béccsel és Münchennel. A változások ugyanakkor menetidő-növekedést is hoznak az elhasználódott pályák miatt.
VG
2026.11.15, 12:06
Szóljon hozzá!

Jelentősen átalakul a vasúti menetrend december 13-tól – jelentette be Vitézy Dávid Facebook-oldalán. Több elővárosi és távolsági vonalon új járatok indulnak és a késő esti közlekedés is bővül.

Vitézy Dávid
Vitézy Dávid újabb részleteket árult el a MÁV 2027-es menetrendjéről/Fotó: AFP

Vitézy részleteket osztott meg a MÁV 2026/2027-es vasúti menetrendjéről

„A ceglédi elővárosi vonalon munkanapokon négy új délutáni Z50-es indul Ceglédről a Nyugatiba, 15:18 és 18:18 között. A győri fővonalon új esti vonatokkal bővül a kínálat, munkanapokon pedig 0:08-kor is indul S10-es Győrből Tatabányára. Esztergom és Komárom között négy új S74-es járatot indítunk, több meglévő vonatot Süttőig vagy Komáromig hosszabbítunk meg. Dunaújvárosba a Déliből 0:50-kor induló vonat már minden nap jár majd" – közölte Vitézy.

A vonat reggel 7:04-kor indul a Tiszairól, a Münchenből érkező 22:59-kor fut be. A Balatonnál késő esti eljutásokat bővítenek: az eddig Fonyódig járó esti IC Keszthelyig közlekedik, és április 26-án már indul az előszezoni menetrend.

Vitézy hozzátette:

„A korábbi évek propagandája próbálta elfedni a vasút valós állapotát, mi viszont a valósághoz igazítjuk a menetrendet, hogy az utasok kiszámíthatóbb módon tervezhessék meg utazásaikat. 

A leromlott pálya miatt a pécsi Mecsek IC-k menetideje Pécs felé 9, a szegedi Napfény IC-ké 7 perccel nő. A Kiskunfélegyháza-Szeged személyvonatoknál jellemzően 10 perces többlettel lehet számolni.

 Ezeket a rendszeressé vált korlátozásokat most beépítjük a menetrendbe, hogy az utasok tervezhessenek és a csatlakozások megbízhatóbbak legyenek. És mindegyik érintett vonalon dolgozunk a pályafelújítási beruházások előkészítésén."

„Van ellenpélda is: Gyöngyös felé a pályakarbantartásnak köszönhetően 3 perccel rövidül a menetidő. De azon dolgozunk, hogy ez legyen a vasút új iránya, a tíz évre 3550 milliárd forintot előirányzó Baross Gábor Vasútfejlesztési Tervvel megfordítjuk az elmúlt évek trendjeit. Az új menetrend elérhető a MÁV valamennyi online felületén és a MÁVPlusz applikációban is" – zárta bejegyzését Vitézy Dávid.

Szóljon hozzá!
vasúti közlekedés
menetrend
MÁV
Vitézy Dávid

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu