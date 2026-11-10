Vitézy Dávid nagy bejelentést tett Lázár János svájci vonatairól: csak így kaphatja meg a MÁV a Stadler GTW-ket – új közbeszerzést írtak ki a karbantartásra
Hamarosan 93 használt svájci motorvonattal és mintegy 14 ezer ülőhellyel bővülhet a MÁV flottája. Ezt Vitézy Dávid jelentette be egy Facebook-bejegyzésben, amelyben egy új közbeszerzés kiírásáról írt. A Lázár János nevéhez fűződő projekt már hosszú ideje áll, mivel a Tisza-kormány miniszterének álláspontja szerint a korábban előkészített szerződések nem elfogadhatóak.
A beruházás az elmúlt évek legnagyobb szabású hazai vonatbeszerzése, ezért a helyzet rendezése az utasok szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír.
Vitézy Dávid felülvizsgálta a szerződéseket és döntött
A motorvonat-projekt még 2025-ben kezdődött, a Stadler és a MÁV között létrejött megállapodást pedig Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter jelentette be egy kormányzati tájékoztatón. A 93 darab svájci Thurbo vasúttársaságnál szolgált, és a szállítás előtt modernizált GTW szerelvényeket az eredeti szerződés értelmében
230 millió euróért vásárolhatná meg Magyarország.
A Stadler szerint ez egy ökológiailag és pénzügyileg fenntartható megoldást kínál, amely hozzáadott értéket teremt mindkét fél számára. A projektnek köszönhetően a magyar utasok olyan minőségű motorvonatokat kapnának, amelyet a már meglévő FLIRT flotta esetében megszokhattak.
Az ügyben azonban van egy csavar, és Vitézy Dávid döntése miatt kútba eshet az üzlet. A Stadler korábban arról tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy a szerződés hatálybalépésének két feltétele van:
- a járművekre vonatkozó előzetes típusengedélyek megszerzése, amely 2026 áprilisában megtörtént, illetve
- a GTW regionális villamos motorvonatok teljes körű, 15 éves karbantartására vonatkozó szerződés létrejötte.
A Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztere azonban élesen kritizálja a második pontot, mivel állítása szerint
az ajánlat versenyképtelen és túlárazott, elfogadása nem szolgálná sem a MÁV, sem a magyar adófizetők érdekeit.
Erre hivatkozva Vitézy Dávid még szeptemberben visszavonta Lázár János korábbi döntését, a szaktárca pedig a 15 éves karbantartásra a korábbinál lényegesen kedvezőbb pénzügyi ajánlatot vár. A járművek sorsa csak ezt követően dőlhet el.
A motorvonatokról
A tervek szerint a Stadler 2027 és 2034 között éves tételekben venné át a Thurbo járműveit, és azokat a MÁV igényeihez igazítaná. A felújítási munkálatokat követően a szerelvények magasabb minőségben állhatnának az utasok szolgálatába. A vasúttársaság régebbi, 15-20 éves vonatokat cserélne a GTW-kre, amelyek elsősorban olyan vidéki térségekben futnának, mint Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc
vonzáskörzete. Ehhez új utastájékoztató és videomegfigyelő rendszert, a magyar peronmagasságokhoz optimalizált tolólépcsőket, a vezetők számára fedélzeti számítógépet, valamint kombinált Mirel és ETCS BL4 vonatvédelmi rendszert kapnának. A járművek meghajtási rendszerét a magyar szabványnak megfelelő 25 kV-osra alakítanák át, majd a szerelvények MÁV színekbe öltöznének.
A modernizáció vonatonként tizenkét hetet venne igénybe, a prototípusokat Svájcban gyártanák. Fontos azonban, hogy a Stadler egy szervizlétesítményt is létrehozna Magyarországon a későbbi sorozatgyártáshoz.