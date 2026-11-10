Vitézy Dávid nagy bejelentést tett Lázár János svájci vonatairól: csak így kaphatja meg a MÁV a Stadler GTW-ket – új közbeszerzést írtak ki a karbantartásra

Hamarosan 93 használt svájci motorvonattal és mintegy 14 ezer ülőhellyel bővülhet a MÁV flottája. Ezt Vitézy Dávid jelentette be egy Facebook-bejegyzésben, amelyben egy új közbeszerzés kiírásáról írt. A Lázár János nevéhez fűződő projekt már hosszú ideje áll, mivel a Tisza-kormány miniszterének álláspontja szerint a korábban előkészített szerződések nem elfogadhatóak.

Vitézy Dávid nagy bejelentést tett Lázár János svájci vonatairól / Fotó: Stadler

A beruházás az elmúlt évek legnagyobb szabású hazai vonatbeszerzése, ezért a helyzet rendezése az utasok szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír.

Vitézy Dávid felülvizsgálta a szerződéseket és döntött

A motorvonat-projekt még 2025-ben kezdődött, a Stadler és a MÁV között létrejött megállapodást pedig Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter jelentette be egy kormányzati tájékoztatón. A 93 darab svájci Thurbo vasúttársaságnál szolgált, és a szállítás előtt modernizált GTW szerelvényeket az eredeti szerződés értelmében

230 millió euróért vásárolhatná meg Magyarország.

A Stadler szerint ez egy ökológiailag és pénzügyileg fenntartható megoldást kínál, amely hozzáadott értéket teremt mindkét fél számára. A projektnek köszönhetően a magyar utasok olyan minőségű motorvonatokat kapnának, amelyet a már meglévő FLIRT flotta esetében megszokhattak.

Az ügyben azonban van egy csavar, és Vitézy Dávid döntése miatt kútba eshet az üzlet. A Stadler korábban arról tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy a szerződés hatálybalépésének két feltétele van:

a járművekre vonatkozó előzetes típusengedélyek megszerzése, amely 2026 áprilisában megtörtént, illetve a GTW regionális villamos motorvonatok teljes körű, 15 éves karbantartására vonatkozó szerződés létrejötte.

A Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztere azonban élesen kritizálja a második pontot, mivel állítása szerint

az ajánlat versenyképtelen és túlárazott, elfogadása nem szolgálná sem a MÁV, sem a magyar adófizetők érdekeit.

Erre hivatkozva Vitézy Dávid még szeptemberben visszavonta Lázár János korábbi döntését, a szaktárca pedig a 15 éves karbantartásra a korábbinál lényegesen kedvezőbb pénzügyi ajánlatot vár. A járművek sorsa csak ezt követően dőlhet el.