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Vitézy Dávid nagy bejelentést tett Lázár János svájci vonatairól: csak így kaphatja meg a MÁV a Stadler GTW-ket – új közbeszerzést írtak ki a karbantartásra

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Bejelentést tett a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid arról adott tájékoztatást, hogy a MÁV egy új közbeszerzést írt ki a használt svájci motorvonatokra. Ez azt jelenti, hogy az állami vasúttársaság flottája több ezer ülőhellyel bővülhet. A projekt még elődje, Lázár János idején kezdődött, azonban a Tisza-kormány politikusa szerint a vonatkozó szerződések feltételei nem voltak elfogadhatóak.
VG
2026.11.10, 14:35
Frissítve: 2026.11.10, 23:12
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Hamarosan 93 használt svájci motorvonattal és mintegy 14 ezer ülőhellyel bővülhet a MÁV flottája. Ezt Vitézy Dávid jelentette be egy Facebook-bejegyzésben, amelyben egy új közbeszerzés kiírásáról írt. A Lázár János nevéhez fűződő projekt már hosszú ideje áll, mivel a Tisza-kormány miniszterének álláspontja szerint a korábban előkészített szerződések nem elfogadhatóak.

Vitézy Dávid nagy bejelentést tett Lázár János svájci vonatairól
Vitézy Dávid nagy bejelentést tett Lázár János svájci vonatairól / Fotó: Stadler

A beruházás az elmúlt évek legnagyobb szabású hazai vonatbeszerzése, ezért a helyzet rendezése az utasok szempontjából is kiemelkedő jelentőséggel bír.

Vitézy Dávid felülvizsgálta a szerződéseket és döntött

A motorvonat-projekt még 2025-ben kezdődött, a Stadler és a MÁV között létrejött megállapodást pedig Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter jelentette be egy kormányzati tájékoztatón. A 93 darab svájci Thurbo vasúttársaságnál szolgált, és a szállítás előtt modernizált GTW szerelvényeket az eredeti szerződés értelmében

230 millió euróért vásárolhatná meg Magyarország.

A Stadler szerint ez egy ökológiailag és pénzügyileg fenntartható megoldást kínál, amely hozzáadott értéket teremt mindkét fél számára. A projektnek köszönhetően a magyar utasok olyan minőségű motorvonatokat kapnának, amelyet a már meglévő FLIRT flotta esetében megszokhattak.

Az ügyben azonban van egy csavar, és Vitézy Dávid döntése miatt kútba eshet az üzlet. A Stadler korábban arról tájékoztatta a Világgazdaságot, hogy a szerződés hatálybalépésének két feltétele van:

  1. a járművekre vonatkozó előzetes típusengedélyek megszerzése, amely 2026 áprilisában megtörtént, illetve
  2. a GTW regionális villamos motorvonatok teljes körű, 15 éves karbantartására vonatkozó szerződés létrejötte.

A Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztere azonban élesen kritizálja a második pontot, mivel állítása szerint

az ajánlat versenyképtelen és túlárazott, elfogadása nem szolgálná sem a MÁV, sem a magyar adófizetők érdekeit.

Erre hivatkozva Vitézy Dávid még szeptemberben visszavonta Lázár János korábbi döntését, a szaktárca pedig a 15 éves karbantartásra a korábbinál lényegesen kedvezőbb pénzügyi ajánlatot vár. A járművek sorsa csak ezt követően dőlhet el.

A motorvonatokról

A tervek szerint a Stadler 2027 és 2034 között éves tételekben venné át a Thurbo járműveit, és azokat a MÁV igényeihez igazítaná. A felújítási munkálatokat követően a szerelvények magasabb minőségben állhatnának az utasok szolgálatába. A vasúttársaság régebbi, 15-20 éves vonatokat cserélne a GTW-kre, amelyek elsősorban olyan vidéki térségekben futnának, mint Debrecen, Nyíregyháza és Miskolc
vonzáskörzete. Ehhez új utastájékoztató és videomegfigyelő rendszert, a magyar peronmagasságokhoz optimalizált tolólépcsőket, a vezetők számára fedélzeti számítógépet, valamint kombinált Mirel és ETCS BL4 vonatvédelmi rendszert kapnának. A járművek meghajtási rendszerét a magyar szabványnak megfelelő 25 kV-osra alakítanák át, majd a szerelvények MÁV színekbe öltöznének.

A modernizáció vonatonként tizenkét hetet venne igénybe, a prototípusokat Svájcban gyártanák. Fontos azonban, hogy a Stadler egy szervizlétesítményt is létrehozna Magyarországon a későbbi sorozatgyártáshoz.

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