„Megérkezett Szombathelyre a GYSEV első új FLIRT InterCity motorvonata – december 3-án bemutatjuk Magyarország legújabb IC-szerelvényét!" – írja Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid.

Vitézy Dávid bejelentette, hogy megérkezett Szombathelyre a GYSEV első új FLIRT InterCity motorvonata/Fotó: NurPhoto via AFP

Vitézy személyesen fogja bemutatni az új szerelvényt

A poszt szerint több mint három évtized után újra kifejezetten InterCity-forgalomra tervezett motorvonatok érkeznek a magyar vasútra. A GYSEV által megrendelt 11 új Stadler FLIRT IC közül az első már meg is érkezett Szombathelyre, hogy elkezdhessék a hazai próbafutásokat és a mozdonyvezetők képzését.

„Jövő csütörtökön, december 3-án személyesen is bemutatjuk az új szerelvényt, amely a következő években a Budapest-Sopron és Budapest-Szombathely InterCity-járatokon jelenthet majd komoly minőségi előrelépést. Ezt a járműbeszerzést már Lázár János sem tudta leállítani, hiába próbálta szétverni a GYSEV magyar-osztrák együttműködését. A társaság az Európai Beruházási Bank (EIB) hiteléből vásárolja meg az új vonatokat, a szükséges 50 százalékos önrész fedezetét pedig az ausztriai vasúti beruházásokhoz révén tudja biztosítani a GYSEV. A magyar utasok tehát részben éppen annak az osztrák-magyar együttműködésnek köszönhetik az új InterCityket, amelyet az előző kormány minden erejével próbált felszámolni"

– olvasható a miniszter bejegyzésében.

Az új, ötrészes, 160 km/órás sebességre képes motorvonatok kétáramneműek, így a magyar mellett az osztrák vasúthálózaton is közlekedhetnek.

Első- és másodosztályú, légkondicionált, alacsonypadlós utasterük lesz,

modern utastájékoztatással,

Wi-Fi-vel,

USB-C töltőkkel,

telefon- és tablettartókkal.

A fedélzeten étel- és italautomatákkal felszerelt étkezőzóna is helyet kap.

„A kerékpárosokra is gondoltunk: a rugalmasan alakítható utastérben nyári időszakban akár 18 kerékpár is szállítható lesz. A beszerzésnek van magyar gyártási vonatkozása is, ugyanis a motorvonatok alumínium kocsiszekrényei Szolnokon készülnek, a Stadler magyarországi gyárában, ahol a vállalat mintegy ezer embernek ad munkát"

– írja Vitézy.

A 11 megrendelt szerelvényből már négy elkészült. A most Szombathelyre érkezett, 4-es pályaszámú motorvonat a lengyelországi összeszerelést követően kezdheti meg magyarországi tesztprogramját a napokban. Az új járművek az engedélyezési és próbafutási időszak után 2027 utolsó negyedévétől fokozatosan állhatnak utasforgalomba, a teljes flotta pedig várhatóan 2028 nyarára érkezik meg.