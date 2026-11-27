Vitézy bejelentette: megérkezett az első új InterCity motorvonat, közben elődjét szidja, pedig Lázár mutatta be először a vonatot
„Megérkezett Szombathelyre a GYSEV első új FLIRT InterCity motorvonata – december 3-án bemutatjuk Magyarország legújabb IC-szerelvényét!" – írja Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid.
Vitézy személyesen fogja bemutatni az új szerelvényt
A poszt szerint több mint három évtized után újra kifejezetten InterCity-forgalomra tervezett motorvonatok érkeznek a magyar vasútra. A GYSEV által megrendelt 11 új Stadler FLIRT IC közül az első már meg is érkezett Szombathelyre, hogy elkezdhessék a hazai próbafutásokat és a mozdonyvezetők képzését.
„Jövő csütörtökön, december 3-án személyesen is bemutatjuk az új szerelvényt, amely a következő években a Budapest-Sopron és Budapest-Szombathely InterCity-járatokon jelenthet majd komoly minőségi előrelépést. Ezt a járműbeszerzést már Lázár János sem tudta leállítani, hiába próbálta szétverni a GYSEV magyar-osztrák együttműködését. A társaság az Európai Beruházási Bank (EIB) hiteléből vásárolja meg az új vonatokat, a szükséges 50 százalékos önrész fedezetét pedig az ausztriai vasúti beruházásokhoz révén tudja biztosítani a GYSEV. A magyar utasok tehát részben éppen annak az osztrák-magyar együttműködésnek köszönhetik az új InterCityket, amelyet az előző kormány minden erejével próbált felszámolni"
– olvasható a miniszter bejegyzésében.
Az új, ötrészes, 160 km/órás sebességre képes motorvonatok kétáramneműek, így a magyar mellett az osztrák vasúthálózaton is közlekedhetnek.
- Első- és másodosztályú, légkondicionált, alacsonypadlós utasterük lesz,
- modern utastájékoztatással,
- Wi-Fi-vel,
- USB-C töltőkkel,
- telefon- és tablettartókkal.
A fedélzeten étel- és italautomatákkal felszerelt étkezőzóna is helyet kap.
„A kerékpárosokra is gondoltunk: a rugalmasan alakítható utastérben nyári időszakban akár 18 kerékpár is szállítható lesz. A beszerzésnek van magyar gyártási vonatkozása is, ugyanis a motorvonatok alumínium kocsiszekrényei Szolnokon készülnek, a Stadler magyarországi gyárában, ahol a vállalat mintegy ezer embernek ad munkát"
– írja Vitézy.
A 11 megrendelt szerelvényből már négy elkészült. A most Szombathelyre érkezett, 4-es pályaszámú motorvonat a lengyelországi összeszerelést követően kezdheti meg magyarországi tesztprogramját a napokban. Az új járművek az engedélyezési és próbafutási időszak után 2027 utolsó negyedévétől fokozatosan állhatnak utasforgalomba, a teljes flotta pedig várhatóan 2028 nyarára érkezik meg.
„Jövő héten Szombathelyen már közelebbről is megmutatom, milyen lesz az új GYSEV InterCity!" – zárul a bejegyzés.
Ki tud jobban eldicsekedni ugyanazzal: Vitézy Dávid, vagy Lázár János?
Elindult a GYSEV 11 darabos új InterCity-motorvonat flottájának gyártása – erről tett bejelentést Vitézy Dávid még július elején egy Facebook-bejegyzésben. Közlése szerint az ötrészes, kétáramnemű, 160 km/h sebességre képes járművek a jövőben a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest vonalakon biztosítják majd a GYSEV InterCity szolgáltatását. A 11 darab járműből álló flotta várhatóan 2028 nyarára teljes egészében forgalomba áll.
Vitézy Dávid posztjában arra emlékeztet, hogy a GYSEV még 2022 elején indította el az InterCity-motorvonat flottabeszerzést, melyet EIB hitelből finanszíroz a társaság. A miniszter szerint „ez volt az egyetlen olyan járműbeszerzés, amit már Lázár János sem tudott leállítani – bár a további járművek beszerzésére szóló opciót veszni hagyta”.
A csavar a történetben: a program indulását maga Lázár János jelentette be, ünnepélyes keretek közt. A GYSEV a következőt írta honlapján tavaly november 20-án:
"Új fejezet kezdődik a magyar vasúti járműgyártás történetében: a Stadler szolnoki üzemében ünnepélyes keretek között leleplezték a GYSEV FLIRT InterCity motorvonat-flottájának első festett kocsiszekrényét. A projekt 30 év után az első InterCity-motorvonat beszerzés Magyarországon, amelynek komponensei a 15 éves szolnoki gyárban fognak elkészülni, magyar szakértelemmel és svájci precizitással.
Elkészült a szolnoki Stadler üzemben a GYSEV FLIRT InterCity motorvonat első festett kocsiszekrénye, amelyet Lázár János építési és közlekedési miniszter, valamint Peter Spuhler a Stadler igazgatótanácsának elnöke leplezett le ünnepélyes keretek között. A GYSEV megrendelésére készülő 11 új, kétáramnemű InterCity FLIRT motorvonat kocsiszekrényeit magyar szakemberek gyártják Szolnokon."