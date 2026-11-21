Új szakaszba lépett a Volán elővárosi flottájának megújítása. A 160 busz beszerzésében már lezárult az ajánlatok bírálata, a következő lépés az eljárást lezáró döntés. Vitézy Dávid november 21-i bejelentése szerint az akadálymentes Iveco buszokkal 2027 második felétől találkozhatnak az utasok. A járművek négy ütemben érkeznek majd 2027 második felében és év végére minden autóbusz forgalomba állhat: először 20, majd 40, 60, végül újabb 40 autóbusz. A beszerzéshez 10 diagnosztikai eszköz is tartozik, amelyek a karbantartást segítik.

Az Iveco buszokkal 2027 második felétől találkozhatnak az utasok. Fotó: IVECO

Egy 2023-as megállapodásra épül a buszbeszerzés

A Volánbusz 2023 októberében kötött keretmegállapodást 160 dízelüzemű, elővárosi és helyközi autóbusz beszerzésére. A megállapodás alapján évekig nem rendeltek járműveket. A szaktárca ősszel jelezte, hogy a teljes mennyiség lehívásával számol, és a két keretszállító között újranyitották a versenyt. Az egyik ajánlatban Iveco Crossway LE, a másikban Setra buszok szerepeltek.

A meglévő keretmegállapodás alapján a két szállító új ajánlatot tehetett a 160 buszra. Vitézy októberben úgy becsülte, hogy ezzel akár kilenc hónapot is nyerhetnek egy új közbeszerzési eljáráshoz képest.

A tárca eddig 815 busz beszerzését indította el vagy készítette elő

Vitézy közlése szerint a Tisza-kormány megalakulása óta összesen 815 autóbusz beszerzését indította el vagy készítette elő a Közlekedési és Beruházási Minisztérium. Ez a szám különböző szakaszban lévő beszerzéseket foglal össze. A mostani, 160 darabos tételnél a tárcavezető 2027 második felét jelölte meg a forgalomba állás várható időszakaként.