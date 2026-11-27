M6-os autópálya: titkolózik a Tisza-kormány, továbbra sem adja ki Vitézy Dávid minisztériuma a dokumentumokat – az adatvédelmi hatósághoz fordul a Világgazdaság
Újabb ígéretét szegte meg a kormány, amely a választások előtt még a döntések átláthatóságával és a teljes transzparenciával kampányolt. Ehhez képest Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztérium a mai napig nem teljesítette lapunk szeptember 9-én benyújtott közérdekű adatigénylését. Miután az adatigénylés teljesítésére nyitva álló törvényi határidő már régen lejárt, a Világgazdaság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatát kezdeményezi. Arra szeretnénk választ kapni, hogy milyen gazdasági, műszaki és jogi megfontolások alapján született meg a magyar állam számára több tízmilliárd forintos kötelezettségvállalással járó döntés.
M6-os autópálya: továbbra sem adja ki Vitézy Dávid minisztériuma a dokumentumokat – az adatvédelmi hatósághoz fordul a Világgazdaság
Az ügy előzménye, hogy augusztusban Vitézy Dávid bejelentette, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium büntetőfeljelentést tett az M6-os autópálya északi szakasza üzemeltetési jogának odaítélése miatt. A tárcavezető állítása szerint Lázár János annak ellenére választotta az MKIF-et, hogy saját minisztériumának szakmai apparátusa az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. ajánlatát támogatta. Ráadásul Vitézy szerint durván túlárazott volt a szerződés, míg az MKIF 149 milliárd forintért vállalta volna az autópálya üzemeltetését 2037 októberéig, addig a jelenlegi üzemeltető M6 Duna Koncessziós Autópálya Zrt. mindössze 44 milliárd forintért. Végül szeptember 4-én megjelent határozatával a kormány a korábbi üzemeltető mellett döntött.
Mivel az MKIF vezetése kezdettől fogva vitaztja a minisztérium által bemutatott összehasonlítás megalapozottságát, ezért a vita végére legtisztábban a döntés alapjául szolgáló dokumentumok ismerete tehetne pontot, ezért is kértük ezeket a minisztériumtól.
A minisztérium a közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésünket október elsején még azzal utasította el, hogy Vitézy Dávid nem írta alá a szerződést a M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt-vel., ez azonban néhány nappal később, október 6-én megtörtént. „Aláírtuk: 105 milliárd forintot spórolunk az adófizetőknek az M6-os autópálya üzemeltetésén! Hivatalosan is lezártuk az M6-os autópálya Érdi-tető és Dunaújváros közötti szakaszának ügyét: a jelenlegi, az autópályát korábban megépítő és két évtizede működtető koncesszorral 11 évvel meghosszabbítottuk a szerződést, 44 milliárd forintért” – írta a miniszer a Facebook-oldalán. Ám azóta sem kaptuk meg a döntés alapjául szolgáló dokumentumokat, ami a szaktárcának törvénye kötelessége lenne nyilvánosságra hozni.
Pedig dokumentumokból kiderülhetne az igazság, például, pontosan mit és milyen feltételekkel vállalt az osztrák hátterű társaság. Ugyan Vitézy korábban dokumentumokkal próbálta alátámasztani állításait, ám ezekből éppen a legfontosabb kérdésekre nem kaptunk választ. Ahhoz, hogy egyértelműen megállapítható legyen, valóban kedvezőbb üzletet kötött-e a magyar állam, egyebek mellett tisztázni kellene,
- milyen felújításokat kell elvégeznie az M6 Dunának társaságnak a következő 11 évben,
- milyen műszaki és szolgáltatási követelményeknek kell megfelelnie,
- hogyan alakulnak az üzemeltetéshez szükséges infrastruktúra költségei,
De például kérdéses az is, hogy milyen eljárás alapján bízták meg végül a jelenlegi üzemeltetőt, illetve folytattak-e le közbeszerzési vagy más versenyeztetési eljárást. Ennek egyelőre nincs nyoma, sőt információink szerint sem az MKIF, sem a Magyar Közút nem tett második ajánlatot.
Végül a teljes koncessziós szerződés felmondásáról döntött a kormány
Az M6-os autópálya ügye időközben messze túlmutatott egyetlen gyorsforgalmi útszakasz üzemeltetésén. Szeptember 18-án Magyar Péter és Vitézy Dávid közös sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a kormány az év végéig felbontaná az MKIF-fel 2022-ben megkötött, 35 évre szóló autópálya-koncessziós szerződést. A kormány állítása szerint a megállapodás 2057-ig összesen 23 ezermilliárd forintos kiadást jelentene.
Bár a konfliktus során nem verte Vitézy Dávid nagy dobra, de a szerződés megszüntetése olyan nagy volumenű beruházások jövőjét is érinti, mint az M1-es és az M7-es autópálya bővítése, valamint az M200-as gyorsforgalmi út megépítése.
Azóta már kiderült, hogy az MKIF és a kormány a háttérben megegyezett egymással, így jövő áprilistól a Magyar Közút visszaveszi az 1237 km hosszúságú gyorsforgalmi út üzemeltetését. Így viszont végleg bizonytalanná vált olyan nagyberuházások jövője, mint:
- az M7-es autópálya bővítése,
- az M200-as gyorsforgalmi beruházás,
- vagy az M4-es autóút folytatása,
Egyelőre tűnik, hogy az M1-es autópálya folyamatban lévő bővítése megússza és a Mészáros Lőrinc és Szíj László érdekeltségi körébe tartozó MKIF folytathatja a beruházást.
Átláthatóságot ígért a Tisza Párt a kampányban
A minisztérium titkolózása azért is problémás, mert Magyar Péter és a Tisza a választási kampányban többször az átlátható és számonkérhető állami működés megteremtését ígérte. A párt programjában egyebek mellett azt vállalta, hogy „átláthatóvá tesszük az állami kiadásokat”, miközben az egész állami működést „új alapokra”, átlátható módon kívánta helyezni. A Tisza gazdaságpolitikai programjának bemutatásakor Kármán András arról is beszélt, hogy a titkos állami szerződéseket nyilvánosságra kell hozni.
Nem lehet többé úgy gazdálkodni, hogy a közpénz útja rejtve maradjon. A Tisza átláthatóságot, tiszta szabályokat és elszámoltathatóságot hoz a gazdaságba
– fogalmazott.
Ehhez képest a Vitézy Dávid vezette minisztérium az M6-os autópálya üzemeltetéséről szóló döntés dokumentumait a közérdekű adatigénylésre megszabott törvényi határidő lejártáig sem adta át lapunknak. Így egyelőre éppen annak a döntésnek a részletei nem ismerhetők meg, amelyből kiderülhetne, milyen eljárás és milyen szempontok alapján maradhatott az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt.-nél az autópálya északi szakaszának üzemeltetése.