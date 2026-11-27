Újabb ígéretét szegte meg a kormány, amely a választások előtt még a döntések átláthatóságával és a teljes transzparenciával kampányolt. Ehhez képest Vitézy Dávid vezette Közlekedési és Beruházási Minisztérium a mai napig nem teljesítette lapunk szeptember 9-én benyújtott közérdekű adatigénylését. Miután az adatigénylés teljesítésére nyitva álló törvényi határidő már régen lejárt, a Világgazdaság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatát kezdeményezi. Arra szeretnénk választ kapni, hogy milyen gazdasági, műszaki és jogi megfontolások alapján született meg a magyar állam számára több tízmilliárd forintos kötelezettségvállalással járó döntés.

M6-os autópálya: titkolózik a Tisza-kormány, továbbra sem adja ki Vitézy Dávid minisztériuma a dokumentumokat – az adatvédelmi hatósághoz fordul a Világgazdaság Fotó: Vitézy Dávid / Facebook

M6-os autópálya: továbbra sem adja ki Vitézy Dávid minisztériuma a dokumentumokat – az adatvédelmi hatósághoz fordul a Világgazdaság

Az ügy előzménye, hogy augusztusban Vitézy Dávid bejelentette, hogy a Közlekedési és Beruházási Minisztérium büntetőfeljelentést tett az M6-os autópálya északi szakasza üzemeltetési jogának odaítélése miatt. A tárcavezető állítása szerint Lázár János annak ellenére választotta az MKIF-et, hogy saját minisztériumának szakmai apparátusa az M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt. ajánlatát támogatta. Ráadásul Vitézy szerint durván túlárazott volt a szerződés, míg az MKIF 149 milliárd forintért vállalta volna az autópálya üzemeltetését 2037 októberéig, addig a jelenlegi üzemeltető M6 Duna Koncessziós Autópálya Zrt. mindössze 44 milliárd forintért. Végül szeptember 4-én megjelent határozatával a kormány a korábbi üzemeltető mellett döntött.

Mivel az MKIF vezetése kezdettől fogva vitaztja a minisztérium által bemutatott összehasonlítás megalapozottságát, ezért a vita végére legtisztábban a döntés alapjául szolgáló dokumentumok ismerete tehetne pontot, ezért is kértük ezeket a minisztériumtól.

A minisztérium a közérdekű adatigénylésre vonatkozó kérésünket október elsején még azzal utasította el, hogy Vitézy Dávid nem írta alá a szerződést a M6 Duna Autópálya Koncessziós Zrt-vel., ez azonban néhány nappal később, október 6-én megtörtént. „Aláírtuk: 105 milliárd forintot spórolunk az adófizetőknek az M6-os autópálya üzemeltetésén! Hivatalosan is lezártuk az M6-os autópálya Érdi-tető és Dunaújváros közötti szakaszának ügyét: a jelenlegi, az autópályát korábban megépítő és két évtizede működtető koncesszorral 11 évvel meghosszabbítottuk a szerződést, 44 milliárd forintért” – írta a miniszer a Facebook-oldalán. Ám azóta sem kaptuk meg a döntés alapjául szolgáló dokumentumokat, ami a szaktárcának törvénye kötelessége lenne nyilvánosságra hozni.