Deviza
EUR/HUF364,83 +0,04% USD/HUF331,13 +0,07% GBP/HUF437,25 0% CHF/HUF394,63 +0,08% PLN/HUF82,8 +0,02% RON/HUF68,2 +0,01% CZK/HUF14,94 -0,03% EUR/HUF364,83 +0,04% USD/HUF331,13 +0,07% GBP/HUF437,25 0% CHF/HUF394,63 +0,08% PLN/HUF82,8 +0,02% RON/HUF68,2 +0,01% CZK/HUF14,94 -0,03%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.BUXN.A.MTELEKOMN.A.MOLN.A.OTPN.A.RICHTERN.A.OPUSN.A.ANYN.A.AUTOWALLISN.A.WABERERSN.A.BUMIXN.A.CETOPN.A.CETOP NTRN.A.
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Vitézy Dávid kihirdette az újabb vasúti óriásberuházás elindítását: előre szólt, hogy éveket kell várni, mire elkészül – a 2028-2034-es uniós költségvetés pénzeiből építhetik meg

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Elindulhat a Budapest-Pécs vasútvonal átfogó fejlesztésének előkészítése. Vitézy Dávid szerint a 40-es vonalon a leromlott pályaállapot és a sebességkorlátozások miatt már rendszeressé váltak a késések, ezért tartós megoldásként teljes körű pályafelújításra van szükség. A tervek között második vágány építése, óránként közlekedő InterCity-járatok és a menetidő jelentős csökkentése is szerepel.
VG
2026.11.16, 07:52
Frissítve: 2026.11.16, 08:10
Szóljon hozzá!

„Elindítjuk a pécsi vasúti fővonal fejlesztésének előkészítését! A Budapest és Pécs közötti vasúti közlekedés színvonala ma messze elmarad attól, amit egy ilyen jelentőségű város és térség megérdemelne. A 40-es vasútvonalon a rossz pályaállapot és a lassújelek miatt folyamatosak a késések, és teljesen kiszámíthatatlanná vált az utazási idő" – írja Facebook-posztjában Vitézy Dávid.

Vitézy Dávid
Vitézy Dávid/Fotó: NurPhoto via AFP

Vitézy szerint kódolva van a folyamatos állapotromlás 

A miniszter szerint nyáron zajlottak felújítások, de aztán a hőség legmelegebb napjain létrejött pályahibák miatt azóta újabb sebességkorlátozások keletkeztek. Most ősszel újra dolgozik ezeken a MÁV, de a mai alépítmény mellett kódolva van a folyamatos állapotromlás teljes újjáépítés nélkül. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a most bemutatott új menetrendben már több perccel növelni kellett az itt közlekedő járatok menetidejét, mert a késések itt már nem a kivételt jelentették, hanem a szabályt.

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, jelentősen átalakul a vasúti menetrend december 13-tól. A leromlott pálya miatt 

  • a pécsi Mecsek IC-k menetideje Pécs felé 9, 
  • a szegedi Napfény IC-ké 7 perccel nő. 

A Kiskunfélegyháza-Szeged személyvonatoknál jellemzően 10 perces többlettel lehet számolni. Ezeket a rendszeressé vált korlátozásokat most beépítik a menetrendbe, hogy az utasok tervezhessenek és a csatlakozások megbízhatóbbak legyenek.

„Az egyetlen tartós megoldást a vonal átfogó megújítása jelenti, és most a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében el is indultunk ebbe az irányba: a napokban jóváhagytam a Pusztaszabolcs-Dombóvár-Pécs vasútvonal fejlesztéséhez szükséges döntés-előkészítő és megvalósíthatósági tanulmányok megrendelését" – olvasható a bejegyzésben.

„Sajnos szinte a nulláról kell kezdenünk a munkát, hiszen Lázár János minisztersége idején az egyre romló állapotok ellenére még az előkészítés és a tervezés sem kezdődött el. Most végre nekilátunk ennek a feladatnak: első lépésben azt vizsgáljuk meg, hogy a jelenlegi, leromlott állapotú pálya mely szakaszain van szükség felújításra. Az már biztosan kijelenthető, hogy a legnagyobb fejlesztésekre, második vágány építésére Sárbogárd térségében és Pécs elővárosi szakaszán lesz szükség, hiszen előbbit a Budapest és Szekszárd, utóbbit pedig a Pécs és Szombathely között közlekedő vonatok is használják. A célunk az, hogy a felújítás után elegendő kapacitás álljon rendelkezésre ahhoz, hogy óránként indulhassanak új, korszerű InterCity vonatok Pécsre, és jelentősen csökkenjen a menetidő. Ezzel párhuzamosan korszerűsítjük és akadálymentesítjük a vonal mentén található állomásokat is" – közölte Vitézy.

Éveket kell várni, mire elkészül

A miniszter közlése szerint a projekt keretében azt is megvizsgálják, hogyan lehetne a pécsi főpályaudvar melletti, vasútüzemi célokat már nem szolgáló területeket hasznosítani, és az állomás környékét megújítani. Most az előkészítés indul el, hogy a szükséges beruházásokat később hazai vagy uniós forrásokból megvalósíthassák, a tervezőt közbeszerzésen választják ki, utána jelentős környezetvédelmi és vasúti tervezési munka kezdődik, amit engedélyezés követ – ez sok éves folyamat. 

„Célunk, hogy 2029-re legyenek terveink és indítható beruházás az addigra elérhető 2028-34-es hét éves európai uniós költségvetési időszak forrásaiból" – zárta bejegyzését Vitézy Dávid.

Szóljon hozzá!
vasút
pályafelújítás
Vitézy Dávid

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu