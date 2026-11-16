Vitézy Dávid kihirdette az újabb vasúti óriásberuházás elindítását: előre szólt, hogy éveket kell várni, mire elkészül – a 2028-2034-es uniós költségvetés pénzeiből építhetik meg

„Elindítjuk a pécsi vasúti fővonal fejlesztésének előkészítését! A Budapest és Pécs közötti vasúti közlekedés színvonala ma messze elmarad attól, amit egy ilyen jelentőségű város és térség megérdemelne. A 40-es vasútvonalon a rossz pályaállapot és a lassújelek miatt folyamatosak a késések, és teljesen kiszámíthatatlanná vált az utazási idő" – írja Facebook-posztjában Vitézy Dávid.

Vitézy Dávid/Fotó: NurPhoto via AFP

Vitézy szerint kódolva van a folyamatos állapotromlás

A miniszter szerint nyáron zajlottak felújítások, de aztán a hőség legmelegebb napjain létrejött pályahibák miatt azóta újabb sebességkorlátozások keletkeztek. Most ősszel újra dolgozik ezeken a MÁV, de a mai alépítmény mellett kódolva van a folyamatos állapotromlás teljes újjáépítés nélkül. A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a most bemutatott új menetrendben már több perccel növelni kellett az itt közlekedő járatok menetidejét, mert a késések itt már nem a kivételt jelentették, hanem a szabályt.

Ahogyan arról a Világgazdaság is beszámolt, jelentősen átalakul a vasúti menetrend december 13-tól. A leromlott pálya miatt

a pécsi Mecsek IC-k menetideje Pécs felé 9,

a szegedi Napfény IC-ké 7 perccel nő.

A Kiskunfélegyháza-Szeged személyvonatoknál jellemzően 10 perces többlettel lehet számolni. Ezeket a rendszeressé vált korlátozásokat most beépítik a menetrendbe, hogy az utasok tervezhessenek és a csatlakozások megbízhatóbbak legyenek.

„Az egyetlen tartós megoldást a vonal átfogó megújítása jelenti, és most a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében el is indultunk ebbe az irányba: a napokban jóváhagytam a Pusztaszabolcs-Dombóvár-Pécs vasútvonal fejlesztéséhez szükséges döntés-előkészítő és megvalósíthatósági tanulmányok megrendelését" – olvasható a bejegyzésben.

„Sajnos szinte a nulláról kell kezdenünk a munkát, hiszen Lázár János minisztersége idején az egyre romló állapotok ellenére még az előkészítés és a tervezés sem kezdődött el. Most végre nekilátunk ennek a feladatnak: első lépésben azt vizsgáljuk meg, hogy a jelenlegi, leromlott állapotú pálya mely szakaszain van szükség felújításra. Az már biztosan kijelenthető, hogy a legnagyobb fejlesztésekre, második vágány építésére Sárbogárd térségében és Pécs elővárosi szakaszán lesz szükség, hiszen előbbit a Budapest és Szekszárd, utóbbit pedig a Pécs és Szombathely között közlekedő vonatok is használják. A célunk az, hogy a felújítás után elegendő kapacitás álljon rendelkezésre ahhoz, hogy óránként indulhassanak új, korszerű InterCity vonatok Pécsre, és jelentősen csökkenjen a menetidő. Ezzel párhuzamosan korszerűsítjük és akadálymentesítjük a vonal mentén található állomásokat is" – közölte Vitézy.