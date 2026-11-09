Óriási fordulat a magyar vasútnál: 160-nal száguldhatnak a vonatok, már hétfőn megindulnak a munkagépek; változik a menetrend - Vitézy Dávid bejelentette

Jelentős pályafelújítás kezdődik hétfő éjjel a miskolci vasúti fővonalon, hogy felszámolják a vonatokat jelenleg 10 és 20 kilométer/órára lassító sebességkorlátozásokat. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a munkálatok több vasútvonal közlekedését is érintik, a felújításokkal ugyanakkor értékes perceket nyerhetnek vissza az utasok.

Vitézy Dávid bejelentette: vége lehet a 10 km/órás araszolásnak a miskolci fővonalon – hétfő éjjel indul a nagy felújítás, változik a menetrend is / Fotó: Civic Lens

November 9-én éjjel újabb vasúti pályafelújítás kezdődik Füzesabony térségében, ahol a MÁV több elhasználódott váltó és vágányszakasz cseréjével számolná fel a jelentős sebességkorlátozásokat – jelentette be Facebook-oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint

a miskolci fővonal egyes szakaszain jelenleg mindössze 10 kilométer/órával haladhatnak a vonatok,

ezen az állapoton pedig mielőbb változtatni kell. A mostani munkálatok középpontjában Füzesabony áll, ahol négy angolváltót – szakmai nevükön átszelési kitérőt – és a hozzájuk kapcsolódó vágányszakaszokat cserélik ki. A beavatkozás lehetővé teszi a jelenlegi 10 és 20 kilométer/órás lassújelek fokozatos megszüntetését.

Két percet nyerhetnek vissza a vonatok egyetlen rövid szakaszon

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a felújítás után több lépcsőben lehet visszaemelni a megengedett sebességet, amivel már ezen a viszonylag rövid szakaszon is két perc menetidőt takaríthatnak meg. A munkák jelentősége azonban túlmutat a miskolci fővonalon. Az érintett füzesabonyi vágánykapcsolatot ugyanis az Eger és Debrecen felé közlekedő járatok is használják, így a beavatkozás több irányban javíthatja a vasúti közlekedés kiszámíthatóságát.

A november 9. és 25. között zajló munkálatok során nemcsak a váltókat cserélik ki:

Füzesabony és Mezőkövesd között helyreállítják a vágányok geometriáját,

Mezőkövesd térségében pedig ágyazatcserét is végeznek.

Ezekkel a beavatkozásokkal a jelenlegi pályahibákat kezelik, még a teljes vonalszakasz tervezett korszerűsítése előtt.

A 160 km/órás vasútvonalat is előkészítik - jelentette be Vitézy Dávid

A mostani felújítások egy nagyobb fejlesztési programhoz kapcsolódnak. Vitézy Dávid közlése szerint a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként már előkészítik a Hatvan és Füzesabony közötti teljes vasúti pálya újjáépítését is. A cél egy olyan korszerű pályaszakasz kialakítása, amely 160 kilométer/órás sebességű vonatközlekedésre is alkalmas lesz.