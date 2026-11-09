Deviza
EUR/HUF362,98 -0,04% USD/HUF324,25 -0,45% GBP/HUF435,16 0% CHF/HUF396,35 -0,28% PLN/HUF82,77 +0,2% RON/HUF67,93 -0,05% CZK/HUF14,9 -0,16% EUR/HUF362,98 -0,04% USD/HUF324,25 -0,45% GBP/HUF435,16 0% CHF/HUF396,35 -0,28% PLN/HUF82,77 +0,2% RON/HUF67,93 -0,05% CZK/HUF14,9 -0,16%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 452,61 +0,7% MTELEKOM2 898 -0,14% MOL4 812 -0,08% OTP41 940 +1,67% RICHTER12 900 +0,23% OPUS207 -0,72% ANY5 690 -1,05% AUTOWALLIS115 -0,43% WABERERS4 020 -1,99% BUMIX8 558,67 -0,43% CETOP4 812,05 -1,46% CETOP NTR3 122,54 +0,42% BUX144 452,61 +0,7% MTELEKOM2 898 -0,14% MOL4 812 -0,08% OTP41 940 +1,67% RICHTER12 900 +0,23% OPUS207 -0,72% ANY5 690 -1,05% AUTOWALLIS115 -0,43% WABERERS4 020 -1,99% BUMIX8 558,67 -0,43% CETOP4 812,05 -1,46% CETOP NTR3 122,54 +0,42%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Óriási fordulat a magyar vasútnál: 160-nal száguldhatnak a vonatok, már hétfőn megindulnak a munkagépek; változik a menetrend - Vitézy Dávid bejelentette

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Vége lehet a 10 kilométer/órás araszolásnak a miskolci fővonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter jelentős pályafelújítást jelentett be, mely már hétfő éjjel elkezdődik. A MÁV több váltót és vágányszakaszt is kicserél, hogy felszámolja a súlyos sebességkorlátozásokat, a munkálatok miatt azonban november 25-ig menetrendváltozásokra és pótlóbuszokra is készülniük kell az utasoknak.
VG
2026.11.09, 08:43
Szóljon hozzá!

Jelentős pályafelújítás kezdődik hétfő éjjel a miskolci vasúti fővonalon, hogy felszámolják a vonatokat jelenleg 10 és 20 kilométer/órára lassító sebességkorlátozásokat. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a munkálatok több vasútvonal közlekedését is érintik, a felújításokkal ugyanakkor értékes perceket nyerhetnek vissza az utasok.

Vitézy Dávid bejelentette: vége lehet a 10 km/órás araszolásnak a miskolci fővonalon – hétfő éjjel indul a nagy felújítás, változik a menetrend is
Vitézy Dávid bejelentette: vége lehet a 10 km/órás araszolásnak a miskolci fővonalon – hétfő éjjel indul a nagy felújítás, változik a menetrend is / Fotó: Civic Lens

November 9-én éjjel újabb vasúti pályafelújítás kezdődik Füzesabony térségében, ahol a MÁV több elhasználódott váltó és vágányszakasz cseréjével számolná fel a jelentős sebességkorlátozásokat – jelentette be Facebook-oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint 

a miskolci fővonal egyes szakaszain jelenleg mindössze 10 kilométer/órával haladhatnak a vonatok, 

ezen az állapoton pedig mielőbb változtatni kell. A mostani munkálatok középpontjában Füzesabony áll, ahol négy angolváltót – szakmai nevükön átszelési kitérőt – és a hozzájuk kapcsolódó vágányszakaszokat cserélik ki. A beavatkozás lehetővé teszi a jelenlegi 10 és 20 kilométer/órás lassújelek fokozatos megszüntetését.

Két percet nyerhetnek vissza a vonatok egyetlen rövid szakaszon

Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a felújítás után több lépcsőben lehet visszaemelni a megengedett sebességet, amivel már ezen a viszonylag rövid szakaszon is két perc menetidőt takaríthatnak meg. A munkák jelentősége azonban túlmutat a miskolci fővonalon. Az érintett füzesabonyi vágánykapcsolatot ugyanis az Eger és Debrecen felé közlekedő járatok is használják, így a beavatkozás több irányban javíthatja a vasúti közlekedés kiszámíthatóságát.

A november 9. és 25. között zajló munkálatok során nemcsak a váltókat cserélik ki:

  • Füzesabony és Mezőkövesd között helyreállítják a vágányok geometriáját, 
  • Mezőkövesd térségében pedig ágyazatcserét is végeznek.

Ezekkel a beavatkozásokkal a jelenlegi pályahibákat kezelik, még a teljes vonalszakasz tervezett korszerűsítése előtt.

A 160 km/órás vasútvonalat is előkészítik - jelentette be Vitézy Dávid

A mostani felújítások egy nagyobb fejlesztési programhoz kapcsolódnak. Vitézy Dávid közlése szerint a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként már előkészítik a Hatvan és Füzesabony közötti teljes vasúti pálya újjáépítését is. A cél egy olyan korszerű pályaszakasz kialakítása, amely 160 kilométer/órás sebességű vonatközlekedésre is alkalmas lesz.

A beruházás kivitelezési közbeszerzését 2027 elején indítanák el. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jelenlegi lassújelek megszüntetésével nem várhatnak a teljes korszerűsítésig, ezért a legrosszabb állapotú váltókat már most kicserélik. A november 9-én kezdődő pályamunkák az utasokat is érintik, ezért a következő hetekben több járat menetrendje módosul.

Füzesabony és Eger között egyes hajnali és késő esti vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek majd.

Ráadásul bizonyos járatok a megszokottnál korábban indulhatnak, ezért a közlekedési miniszter arra kéri az utasokat, hogy utazás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet a MÁVPlusz alkalmazásban. A munkálatok egy része éjszaka zajlik, ezért Vitézy a környéken élők türelmét is kérte.

Sorra számolják fel a sebességkorlátozásokat a MÁV-nál

A füzesabonyi beavatkozás nem az első hasonló vasútfelújítás novemberben. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Fényeslitkén egy váltócsere után megszüntethető a jelenlegi 60 kilométer/órás korlátozás, így az InterCityk ismét 100 kilométer/órával haladhatnak át az érintett szakaszon. Nyíregyházán pedig sikerült még azelőtt elvégezni a szükséges munkálatokat, hogy újabb sebességkorlátozást kellett volna bevezetni.

A MÁV a pályafenntartáshoz szükséges gépparkját is bővítené. Két közbeszerzésben összesen 36 munkagépet és járművet, valamint három ipari mosókészletet vásárolnának. A beszerzések között darus teherautók, emelőkosaras járművek, valamint közúton és vasúti síneken egyaránt közlekedni képes földmunkagépek is szerepelnek. Ezekkel a MÁV több karbantartási és javítási feladatot végezhetne el saját erőből.

A fejlesztésekhez a kormány és az Európai Beruházási Bank biztosítana forrást. A vasúttársaság kisebb pályafelújításokra fordítható éves keretét is jelentősen megemelnék: a miniszter korábbi tájékoztatása szerint 2027-ben az idei 30 milliárd helyett már 80 milliárd forint jutna ezekre a munkálatokra.

Szóljon hozzá!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu