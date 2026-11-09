Óriási fordulat a magyar vasútnál: 160-nal száguldhatnak a vonatok, már hétfőn megindulnak a munkagépek; változik a menetrend - Vitézy Dávid bejelentette
Jelentős pályafelújítás kezdődik hétfő éjjel a miskolci vasúti fővonalon, hogy felszámolják a vonatokat jelenleg 10 és 20 kilométer/órára lassító sebességkorlátozásokat. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentése szerint a munkálatok több vasútvonal közlekedését is érintik, a felújításokkal ugyanakkor értékes perceket nyerhetnek vissza az utasok.
November 9-én éjjel újabb vasúti pályafelújítás kezdődik Füzesabony térségében, ahol a MÁV több elhasználódott váltó és vágányszakasz cseréjével számolná fel a jelentős sebességkorlátozásokat – jelentette be Facebook-oldalán Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint
a miskolci fővonal egyes szakaszain jelenleg mindössze 10 kilométer/órával haladhatnak a vonatok,
ezen az állapoton pedig mielőbb változtatni kell. A mostani munkálatok középpontjában Füzesabony áll, ahol négy angolváltót – szakmai nevükön átszelési kitérőt – és a hozzájuk kapcsolódó vágányszakaszokat cserélik ki. A beavatkozás lehetővé teszi a jelenlegi 10 és 20 kilométer/órás lassújelek fokozatos megszüntetését.
Két percet nyerhetnek vissza a vonatok egyetlen rövid szakaszon
Vitézy Dávid tájékoztatása szerint a felújítás után több lépcsőben lehet visszaemelni a megengedett sebességet, amivel már ezen a viszonylag rövid szakaszon is két perc menetidőt takaríthatnak meg. A munkák jelentősége azonban túlmutat a miskolci fővonalon. Az érintett füzesabonyi vágánykapcsolatot ugyanis az Eger és Debrecen felé közlekedő járatok is használják, így a beavatkozás több irányban javíthatja a vasúti közlekedés kiszámíthatóságát.
A november 9. és 25. között zajló munkálatok során nemcsak a váltókat cserélik ki:
- Füzesabony és Mezőkövesd között helyreállítják a vágányok geometriáját,
- Mezőkövesd térségében pedig ágyazatcserét is végeznek.
Ezekkel a beavatkozásokkal a jelenlegi pályahibákat kezelik, még a teljes vonalszakasz tervezett korszerűsítése előtt.
A 160 km/órás vasútvonalat is előkészítik - jelentette be Vitézy Dávid
A mostani felújítások egy nagyobb fejlesztési programhoz kapcsolódnak. Vitézy Dávid közlése szerint a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként már előkészítik a Hatvan és Füzesabony közötti teljes vasúti pálya újjáépítését is. A cél egy olyan korszerű pályaszakasz kialakítása, amely 160 kilométer/órás sebességű vonatközlekedésre is alkalmas lesz.
A beruházás kivitelezési közbeszerzését 2027 elején indítanák el. A miniszter ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a jelenlegi lassújelek megszüntetésével nem várhatnak a teljes korszerűsítésig, ezért a legrosszabb állapotú váltókat már most kicserélik. A november 9-én kezdődő pályamunkák az utasokat is érintik, ezért a következő hetekben több járat menetrendje módosul.
Füzesabony és Eger között egyes hajnali és késő esti vonatok helyett pótlóbuszok közlekednek majd.
Ráadásul bizonyos járatok a megszokottnál korábban indulhatnak, ezért a közlekedési miniszter arra kéri az utasokat, hogy utazás előtt ellenőrizzék az aktuális menetrendet a MÁVPlusz alkalmazásban. A munkálatok egy része éjszaka zajlik, ezért Vitézy a környéken élők türelmét is kérte.
Sorra számolják fel a sebességkorlátozásokat a MÁV-nál
A füzesabonyi beavatkozás nem az első hasonló vasútfelújítás novemberben. Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Fényeslitkén egy váltócsere után megszüntethető a jelenlegi 60 kilométer/órás korlátozás, így az InterCityk ismét 100 kilométer/órával haladhatnak át az érintett szakaszon. Nyíregyházán pedig sikerült még azelőtt elvégezni a szükséges munkálatokat, hogy újabb sebességkorlátozást kellett volna bevezetni.
A MÁV a pályafenntartáshoz szükséges gépparkját is bővítené. Két közbeszerzésben összesen 36 munkagépet és járművet, valamint három ipari mosókészletet vásárolnának. A beszerzések között darus teherautók, emelőkosaras járművek, valamint közúton és vasúti síneken egyaránt közlekedni képes földmunkagépek is szerepelnek. Ezekkel a MÁV több karbantartási és javítási feladatot végezhetne el saját erőből.
A fejlesztésekhez a kormány és az Európai Beruházási Bank biztosítana forrást. A vasúttársaság kisebb pályafelújításokra fordítható éves keretét is jelentősen megemelnék: a miniszter korábbi tájékoztatása szerint 2027-ben az idei 30 milliárd helyett már 80 milliárd forint jutna ezekre a munkálatokra.