December 13-tól életbe lép az új, 2026–2027-es vasúti menetrend. Az elmúlt fél évben azért dolgoztunk, hogy a meglévő járműállomány és pályaállapot mellett is jobban igazodjon a menetrend az utasok mindennapi igényeihez – írta szombat délelőtt a Facebook-oldalán Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter.

Bejelentette Vitézy Dávid a 2027-es vasúti menetrendet: több vonalon annyira kritikus állapotban a vasúti pálya, hogy nőni fog a menetidő Fotó: AFP

Bejelentette Vitézy Dávid a 2027-es vasúti menetrendet: több vonalon annyira kritikus állapotban a vasúti pálya, hogy nőni fog a menetidő

A miniszer közlése szerint az alábbi változások lépnek életbe

A szobi és esztergomi elővárosi vonalon bővül a hajnali eljutás.

A győri és a ceglédi fővonalon több járat indul, különösen délután és este.

A Balaton térségében télen is bővítik a kínálatot.

Miskolcról pedig Füzesabonyon, Hatvanon, Budapesten, Győrön és Bécsen át közvetlen Railjet közlekedik Münchenbe – és vissza.

Vitézy szerint a magyar vasút évtizedek alatt felhalmozott problémáihoz képest apró lépések ezek: de mind azt a szándékot tükrözik, hogy végre a vasút alkalmazkodjon az utasokhoz, és ne fordítva.

"Az új menetrend egyben látlelet is arról, hogy milyen állapotokat örököltünk: számos olyan vonal van, ahol a pálya állapota annyira leromlott, hogy a sebességkorlátozások miatt a késések már nem rendkívüli események, hanem a mindennapok részei. Mi már az első napon azt ígértük, hogy őszintén fogunk kommunikálni az utasokkal, hogy pontosan tudják, mire számíthatnak."

Ezért a tartós pályaállapot-romlás miatt állandósult késéseket beépítjük a menetrendbe, így néhány perccel nőni fog a menetidő a Budapest-Pécs és a Budapest-Szeged vonalon is

– írta a miniszter. Hozzátette: ugyanakkor mindegyik érintett vonalon dolgoznak már vagy európai uniós nagyberuházásokon a Baross Gábor Terv keretében, vagy hazai forrásból a lassújelek felszámolásán, ezért is fontos, hogy a MÁV saját beruházási kerete 30-ról 80 milliárd forintra nő jövőre. Ezzel párhuzamosan pedig jelenleg is számos járműbeszerzési tendert készítenek elő.

"Nem szeretnénk azonban addig sem hazugságra és állandó késésekre építeni a menetrendet, az a helyes, ha az utasok tudják, a valóságban mire számíthatnak. A vonatok tehát nem lassulnak ezeken a vonalakon a mai állapothoz képest, csak a tényleges közlekedésüket fogja tükrözni a menetrend is" – jegyezte meg.