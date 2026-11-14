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Bejelentette Vitézy Dávid a 2027-es vasúti menetrendet: több vonalon annyira kritikus állapotban a vasúti pálya, hogy nőni fog a menetidő

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December 13-tól új menetrend lép életbe a magyar vasúton: több vonalon sűrűbben járnak majd a vonatok, Miskolcról pedig közvetlen Railjet indul Münchenbe. Van azonban egy kellemetlen fordulat is: a leromlott pályaállapotok és az állandósult késések miatt a Budapest–Pécs és a Budapest–Szeged vonalon hivatalosan is meghosszabbítják a menetidőt. Vitézy Dávid szerint a vonatok valójában nem lesznek lassabbak, csupán a menetrendet igazítják a mindennapi valósághoz.
Járdi Roland
2026.11.14, 10:21
Frissítve: 2026.11.14, 10:24
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December 13-tól életbe lép az új, 2026–2027-es vasúti menetrend. Az elmúlt fél évben azért dolgoztunk, hogy a meglévő járműállomány és pályaállapot mellett is jobban igazodjon a menetrend az utasok mindennapi igényeihez – írta szombat délelőtt a Facebook-oldalán Vitézy Dávid, közlekedési és beruházási miniszter.

Vitézy Dávid
Bejelentette Vitézy Dávid a 2027-es vasúti menetrendet: több vonalon annyira kritikus állapotban a vasúti pálya, hogy nőni fog a menetidő Fotó: AFP

Bejelentette Vitézy Dávid a 2027-es vasúti menetrendet: több vonalon annyira kritikus állapotban a vasúti pálya, hogy nőni fog a menetidő

A miniszer közlése szerint az alábbi változások lépnek életbe

  • A szobi és esztergomi elővárosi vonalon bővül a hajnali eljutás.
  • A győri és a ceglédi fővonalon több járat indul, különösen délután és este.
  • A Balaton térségében télen is bővítik a kínálatot. 
  • Miskolcról pedig Füzesabonyon, Hatvanon, Budapesten, Győrön és Bécsen át közvetlen Railjet közlekedik Münchenbe – és vissza.

Vitézy szerint a magyar vasút évtizedek alatt felhalmozott problémáihoz képest apró lépések ezek: de mind azt a szándékot tükrözik, hogy végre a vasút alkalmazkodjon az utasokhoz, és ne fordítva.

"Az új menetrend egyben látlelet is arról, hogy milyen állapotokat örököltünk: számos olyan vonal van, ahol a pálya állapota annyira leromlott, hogy a sebességkorlátozások miatt a késések már nem rendkívüli események, hanem a mindennapok részei. Mi már az első napon azt ígértük, hogy őszintén fogunk kommunikálni az utasokkal, hogy pontosan tudják, mire számíthatnak." 

Ezért a tartós pályaállapot-romlás miatt állandósult késéseket beépítjük a menetrendbe, így néhány perccel nőni fog a menetidő a Budapest-Pécs és a Budapest-Szeged vonalon is

– írta a miniszter. Hozzátette: ugyanakkor mindegyik érintett vonalon dolgoznak már vagy európai uniós nagyberuházásokon a Baross Gábor Terv keretében, vagy hazai forrásból a lassújelek felszámolásán, ezért is fontos, hogy a MÁV saját beruházási kerete 30-ról 80 milliárd forintra nő jövőre. Ezzel párhuzamosan pedig jelenleg is számos járműbeszerzési tendert készítenek elő. 

"Nem szeretnénk azonban addig sem hazugságra és állandó késésekre építeni a menetrendet, az a helyes, ha az utasok tudják, a valóságban mire számíthatnak. A vonatok tehát nem lassulnak ezeken a vonalakon a mai állapothoz képest, csak a tényleges közlekedésüket fogja tükrözni a menetrend is" – jegyezte meg.

Pénteken káosz volt az 1-es fővonalon

A miniszter vélhetően arra reagált, hogy pénteken több vonalon is komoly fennakadások voltak. Felsővezeték-szakadás miatt állt a forgalom Bicske és Herceghalom között az 1-es fővonalon, de nem volt sokkal jobb helyzet Pécs felé sem. A főváros és a megyeszékhely között 2,5 órát késett a vonat.

Vitézy szerint a mindennapossá váló késések mutatják meg igazán pontosan, hogy az előző években nemhogy nem fejlődött a vasút, de még a meglévő színvonalat sem sikerült fenntartani. "Innen indultunk a kormányváltás után, és azóta is sokszor elmondtam, hogy a helyzet nem fog egyik napról a másikra megváltozni, még ha sokezermilliárd forintnyi vasúti fejlesztést is indítottunk útjára azonnal. Ez az új menetrend egyelőre tehát azért még jelentős részben látlelet, a pozitív fordulatot csak a jobb pálya, a korszerű járművek és a megbízható szolgáltatás hozhatja el, ehhez még rengeteg munka áll előttünk" – mondta a miniszter.

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vasút
menetrend
Vitézy Dávid

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