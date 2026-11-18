„Elindítjuk a Székesfehérvár–Veszprém–Szombathely vasúti fővonal fejlesztésének előkészítését! A Dunántúl egyik legfontosabb vasúti fővonala a 20-as, amely Székesfehérváron és Veszprémen keresztül köti össze Szombathelyt a fővárossal. A vonalon jelentősége ellenére az előző ciklusban több mint egy évig vágányzár volt, mert a Lázár János vezette tárca arra is képtelen volt, hogy a veszélyessé vált szakaszon a szükséges javításokat elvégezze. Az újranyitás már ebben a ciklusban történt meg, de sajnos még ma is számos szakaszon rossz pályaállapotok, sebességkorlátozások és rendszeres késések nehezítik a közlekedést” – írta szerda délelőtti Facebook-bejegyzésében Vitézy Dávid.

VItézy Dávid bejelentette, hogy elindítják a Székesfehérvár–Veszprém–Szombathely vasúti fővonal fejlesztésének előkészítését / Fotó: Vitézy Dávid Facebook-oldala

A közlekedési és beruházási miniszter kiemelte, hogy nemrég jóváhagyta a vasútvonal fejlesztéséhez szükséges döntéselőkészítő és megvalósíthatósági tanulmányok megrendelését, így megkezdődhet a beruházás előkészítése.

„Az elmúlt évtizedben ezen a vonalon sem történt olyan átfogó fejlesztési előkészítés, amelyre most építhetnénk. Ezért a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv keretében most elindítjuk a tervezést, hogy a következő uniós költségvetési ciklus indulásakor, amikor a most hazahozott források után újabb pénzek érkeznek, akkor már csak elkezdeni kelljen a beruházást” – írta a miniszter.

A tárcavezető szerint a célunk mindenekelőtt a gyorsabb és megbízhatóbb InterCity-közlekedés, a késések és a lassújelek visszaszorítása. Emellett megvizsgálják azt is, hogy, mely településeken lehetne sűrűbb vonatközlekedést biztosítani, és hol indokolt az állomások, megállóhelyek korszerűsítése, akadálymentesítése.

Hozzátette, hogy a 20-as vonal, vagyis a Székesfehérvár–Veszprém–Szombathely vasútvonal nem csupán a személyszállítás, hanem az árufuvarozás szempontjából is fontos. Éppen ezért növelni szeretnék a tehervonati kapacitást, hogy több árut lehessen közút helyett vasúton szállítani. Ez a közutak tehermentesítését és a fenntarthatóbb közlekedést is szolgálja.

„A korábbi gyakorlattal szakítva nem abból indulunk ki, hogy egy teljes vasútvonalat hány százmilliárd forintból lehetne átépíteni. Először azt határozzuk meg, milyen menetrendet és szolgáltatást akarunk biztosítani, majd ehhez tervezzük meg a szükséges, célzott pályafejlesztéseket. Kevesebb látványberuházás, több valódi eredmény az utasoknak, ez a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv egyik legfontosabb alapelve. A most induló előkészítés az első lépés ahhoz, hogy a fejlesztések később hazai vagy európai uniós forrásokból megvalósulhassanak” – zárta sorait Vitézy Dávid.