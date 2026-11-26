Csütörtökön ismét ülésezett az FKT, az egyeztetéseken pedig döntés született arról, hogy milyen keretek között újulhat meg a Rákosrendező területe. Emellett egy közös sajtótájékoztató keretében Vitézy Dávid és Karácsony Gergely számos Budapestet és agglomerációját érintő közlekedési, valamint infrastrukturális beruházásról is beszámolt.

Vitézy Dávid és Karácsony Gergely / Fotó: AFP

A párbeszéd még októberben kezdődött a felek között, amikor újjáalakult az FKT. Az eseményt akkor a főpolgármester korszakváltásnak nevezte.

Vitézy Dávid nem mond le, Rákosrendező pedig megújul

Budapest és a kormány egy közös projektcég létrehozásáról állapodott meg, amelyben a főváros a ráfordítások arányában, tehát 25-30 százalékban válik tulajdonossá. Ennek előzménye, hogy már az első ülést követően kiderült: a Budapest tulajdonában lévő területen uniós források segítségével a Wekerle Sándor Lakásépítési Program keretében számos beruházási elem valósulhat meg.

A közlekedési és beruházási miniszter a súlyos mezőkövesdi vasúti balesetről is beszélt. Kedd este a fővárosból Kassa és Sátoraljaújhely felé közlekedő Hernád-Zemplén InterCity egyik leszálló utasának táskáját a beszámolók szerint odacsukta a vonat ajtaja, majd az elinduló szerelvény több száz méteren keresztül magával vonszolta a 21 éves egyetemista nőt. A fiatal életveszélyes sérüléseket szenvedett, állapota jeleneg is kritikus, a miskolci kórház intenzív osztályán ápolják.

Amikor a személyes drámákból politikai előnyt próbálnak kovácsolni, az visszataszító

− mondta Karácsony Gergely, amikor egy újságíró arról érdeklődött, hogy Vitézy Dávid lemond-e a tragikus esemény kapcsán.

A szaktárca vezetője ezt követően hangsúlyozta, hogy éppen azért fontos a vasúti járműpark felújítása, mert a korosodó eszközök nem olyan korszerűek, mint a modern vonatok, és kevésbé zárják ki az emberi hiba lehetőségét.

Mindeközben a Fidesz-frakció Vitézy Dávid, valamint Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának soron kívüli meghallgatását kezdeményezi a közlekedési és beruházási parlamenti bizottság pénteki ülésén a mezőkövesdi eset ügyében. A párt szerint tisztázni kell, hogyan fordulhat elő, hogy egy fiatal nőt az állomás peronján, majd több száz méteren át vonszol a vasúti szerelvény úgy, hogy azt senki nem veszi észre.

Ki a felelős a 20 éves egyetemista tragikus és sokkoló balesetéért? Hány utas van még veszélyben?

− tette fel a kérdést a képviselőcsoport, amely szerint az egész országot mélyen megrázó baleset ügyében Vitézy Dávid nem tehet úgy, mintha kívülálló volna.