Újabb megállapodás a kormány és Karácsony Gergely között: eldőlt Rákosrendező sorsa és az is kiderült lemond-e Vitézy Dávid
Csütörtökön ismét ülésezett az FKT, az egyeztetéseken pedig döntés született arról, hogy milyen keretek között újulhat meg a Rákosrendező területe. Emellett egy közös sajtótájékoztató keretében Vitézy Dávid és Karácsony Gergely számos Budapestet és agglomerációját érintő közlekedési, valamint infrastrukturális beruházásról is beszámolt.
A párbeszéd még októberben kezdődött a felek között, amikor újjáalakult az FKT. Az eseményt akkor a főpolgármester korszakváltásnak nevezte.
Vitézy Dávid nem mond le, Rákosrendező pedig megújul
Budapest és a kormány egy közös projektcég létrehozásáról állapodott meg, amelyben a főváros a ráfordítások arányában, tehát 25-30 százalékban válik tulajdonossá. Ennek előzménye, hogy már az első ülést követően kiderült: a Budapest tulajdonában lévő területen uniós források segítségével a Wekerle Sándor Lakásépítési Program keretében számos beruházási elem valósulhat meg.
A közlekedési és beruházási miniszter a súlyos mezőkövesdi vasúti balesetről is beszélt. Kedd este a fővárosból Kassa és Sátoraljaújhely felé közlekedő Hernád-Zemplén InterCity egyik leszálló utasának táskáját a beszámolók szerint odacsukta a vonat ajtaja, majd az elinduló szerelvény több száz méteren keresztül magával vonszolta a 21 éves egyetemista nőt. A fiatal életveszélyes sérüléseket szenvedett, állapota jeleneg is kritikus, a miskolci kórház intenzív osztályán ápolják.
Amikor a személyes drámákból politikai előnyt próbálnak kovácsolni, az visszataszító
− mondta Karácsony Gergely, amikor egy újságíró arról érdeklődött, hogy Vitézy Dávid lemond-e a tragikus esemény kapcsán.
A szaktárca vezetője ezt követően hangsúlyozta, hogy éppen azért fontos a vasúti járműpark felújítása, mert a korosodó eszközök nem olyan korszerűek, mint a modern vonatok, és kevésbé zárják ki az emberi hiba lehetőségét.
Mindeközben a Fidesz-frakció Vitézy Dávid, valamint Hegyi Zsolt, a MÁV-csoport vezérigazgatójának soron kívüli meghallgatását kezdeményezi a közlekedési és beruházási parlamenti bizottság pénteki ülésén a mezőkövesdi eset ügyében. A párt szerint tisztázni kell, hogyan fordulhat elő, hogy egy fiatal nőt az állomás peronján, majd több száz méteren át vonszol a vasúti szerelvény úgy, hogy azt senki nem veszi észre.
Ki a felelős a 20 éves egyetemista tragikus és sokkoló balesetéért? Hány utas van még veszélyben?
− tette fel a kérdést a képviselőcsoport, amely szerint az egész országot mélyen megrázó baleset ügyében Vitézy Dávid nem tehet úgy, mintha kívülálló volna.
Az ügy kapcsán Lázár János, korábbi építési és közlekedési miniszter is megszólalt. Vitézy Dávid elődje egy Facebook-bejegyzésben együttérzését fejezte ki a fiatal lány családjának. Hangsúlyozta, hogy a felelősséget vállalni kell, és emlékeztetett egykori ígéretére is.
Ha súlyos sérülést szenved valaki egy MÁV-os balesetben (...), az az én személyes felelősségem, és azonnal le is fogok mondani
− fogalmazott egy korábbi sajtótájékoztatón.
Később ismét szóba került a Rákosrendező fejlesztése. Vitézy Dávid elmondta, hogy a kormány három nagy infrastruktúra-fejlesztést vállalt a főváros felé, összesen 800 millió euró értékben. A kisföldalatti meghosszabbításának tervezése már folyamatban van, a rákosrendezői vasútállomás fejlesztésének előkészítésre van forrás, a kivitelezés pedig a következő hétéves uniós költségvetési ciklusban valósulhat meg. A legelőrehaladottabb fázisban a Szegedi úti felüljáró van: az építés engedélyezése elől minden akadály elhárult, a munkálatok 2028-ban kezdődhetnek.