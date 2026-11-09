Senki nem vette észre: Vitézy Dávid hatalmas bejelentést tett az M0-s körgyűrű befejezéséről – ez a valóság a nyugati szektor megépítéséről
Tervbe van véve az M0-s befejezése? Ezt kérdezte egy hozzászóló Vitézy Dávidtól egy hétfői Facebook-bejegyzés alatt, amely a miskolci vasúti fővonal tervezett munkálatairól szólt. Úgy tűnik, többeket a közúthálózati beruházások jobban érdekelnek a kötöttpályás közlekedés fejlesztésénél.
A komment szerzője emlékeztetett arra is, hogy Lázár János korábbi építési és közlekedési miniszter korábban kategorikusan kijelentette, hogy „a mi életünkben nem fejezik be” a budapesti körgyűrűt.
Vitézy Dávid reagált a felvetésre
A Tisza-kormány közlekedési és beruházási minisztere szerint Lázár János arra utalhatott, hogy az Országgyűlés 2022 előtt úgy döntött,
az 50 éves távlatú tervekből is törli az M0 nyugati szektort a budai hegyvidék védelme érdekében, pártok fölötti egyetértésben.
A politikus közölte azt is, hogy jelenleg ilyen folyó projekt, kijelölt nyomvonal, bármilyen státuszban folyamatban lévő beruházás nincs, ami az M0 nyugati szektorát érinti. Ez azt jelenti, hogy a beruházást a Parlament korábban a fent említett okokra hivatkozva végleg törölte. Az ügy érdekessége azonban, hogy a Magyar Péter kormányfő pártjának 2026-os választási programjának 80. oldalán, az infrastruktúrafejlesztés fejezetben tételesen szerepel a budapesti körgyűrű nyugati szakaszának előkészítése.
A kampányígéret értelmében a beruházás kivitelezésének 2030-ig legalább a 10-es és 11-es út közötti szakaszon meg kell kezdődnie.
Az M0-s sorsáról Lázár János még 2025-ben, a Lázárinfó szentendrei állomásán beszélt, ahol részletesen ismertette, hogy miért okoz nehézséget az autóút befejezése.
Lázár János nem kertelt
A rendezvényen a körgyűrű kapcsán szóba került, hogy a budai térségben több gyorsforgalmi út megépítése kezdődhet meg a közeljövőben. Az egyik ilyen beruházás az M1-es autópályát Esztergommal összekötő M100-as volt, amely kész tervekkel rendelkezik, és előkészítése befejeződött. A korábbi miniszter arról is beszélt, hogy a 31 kilométeres szakasz tíz alagutat tartalmaz, és 500 milliárd forintba kerül. Szintén felmerült az M10-es is, azonban ez a projekt jelenleg is előkészítési fázisban van. A Tisza-kormány mindkét fejlesztés esetében felülvizsgálatot rendelt el, ezért egyelőre kérdéses, ezek mikor valósulhatnak meg. Az M0-s jövője pedig ennél is bizonytalanabb.
A fő kérdés a maguk szempontjából az M0-s megépítése, ez lényegében nyolc kilométer alagút. Beszéljünk világosan: nem hiszem, hogy a magyar államnak lesz valaha annyi pénze, hogy azt a nyolc kilométer alagutat megépítse
– jelentette ki határozottan Lázár János, majd hozzátette, hogy a munkálatoknak nemcsak anyagi, hanem környezetvédelmi akadályai is vannak.
Nehézséget jelent, hogy a nyomvonalon rengeteg település fekszik, amelyek joggal védik a saját érdekeiket, miután számos környezeti és társadalmi szempont merült fel az útépítés kapcsán. Lázár János korábban a pomázi polgármesterrel, Leidinger Istvánnal közölte, hogy „a mi életünkben nem folytatódik” az M0-s meghosszabbítása Észak-Budán.
Amikor bent jártunk miniszter úrnál, rákérdeztem nála az M0-sra, hogy körülbelül lőjük be, mikor lesz belőle valami. Azt az információt adta, hogy az már nem a mi életünkben fog megvalósulni
− nyilatkozta a politikus az Index Kibeszélő című műsorában, valamint arról is beszélt, hogy az elkövetkező 40-50 évben nem kell útépítésekre és elterelésekre számítani a szakaszon.
Létezik alternatíva?
Az M0-s körgyűrű az 1980-as évek óta épül, és a teljes befejezéséhez már csak két szakasz hiányzik: az M1-es autópályát a 10-es főúttal összekötő nyugati, valamint a 10-es és 11-es főút közötti északi szektor. Utóbbi megépítése azért lenne különösen indokolt, mert a budai agglomerációban kifejezetten nagy a forgalom, aminek következtében sokszor alakulnak ki fennakadások. Ennek elsődleges oka, hogy az elmúlt években a budapesti agglomerációban valóságos népességrobbanás történt.
A beruházás ellen szól ugyanakkor, hogy a 10–11. számú főutak közötti szakaszt nehéz domborzati viszonyok jellemzik, ráadásul a Budai Tájvédelmi Körzeten keresztül vezet, ahol több viaduktot és alagutat kellene építeni, ami hatalmas költséggel járna. Az autóút nyugati szektorának hossza 18 kilométer, amelyből 8 kilométer lenne az alagút.
A kivitelezés költségeit 2019-ben 400 milliárd forintra becsülték, azonban mára ez akár a többszörösére is emelkedhetett.
A nyugati szektor alternatíváját részben az M100-as autóút megépítése jelenthetné, amely ugyan nem kapcsolódna be az M0-s körgyűrűbe, de érezhetően javítaná a budai agglomeráció, különösen Esztergom környékének közlekedését.