Újabb tározót nyitottak meg, kiderült, mekkora elöntést kértek a gazdálkodók: látványos fotókon a hatalmas víztömeg – Magyar Péter is megszólalt
Gajdos László kiemelte, a tiszai árhullámok szintje az utóbbi időben kevés alkalommal érte el a gravitációs vízkivezetéshez szükséges magasságot, az egész éves vízpótlás biztosítása érdekében ezért a szolnoki vízügyesek a Nagykunsági-csatornarendszerből kiépítettek egy vízellátó útvonalat.
„Ennek köszönhetően, a területen gazdálkodókkal együtt gondolkodva talajvízpótlási program indult tavaly a tározó területén, 70 hektárt sikerült elárasztani, csaknem 1 millió 400 ezer köbméter vízzel" – írta a miniszter. Látva idén nyáron a beavatkozás pozitív hatásait, a gazdálkodók télen már 120 hektárra kérték az elöntést, amely jelenleg is zajlik. A tervek szerint összességében 2,5 millió köbméter vizet próbálnak kivezetni a Tiszából – közölte a miniszter.
„Beengedték" a vizet
A Hanyi-réi főcsatorna is megtelik vízzel, a miniszter szintén a közösségi oldalán írt arról, hogy a Jászsági-főcsatorna 14+250-es szelvényénél található műtárgyat is megnyitották. „A beavatkozással további vízmennyiséget vezetünk a Hanyi-éri-főcsatornába, hozzájárulva ezzel a térség vízellátottságának javításához és a vízkészletek bővítéséhez" – így Gajdos.
„A Tisza-tó megemelt téli vízszintje végre kedvező feltételeket biztosít a rendelkezésre álló vízkészletek hasznosításához. A víz továbbvezetésével, visszatartásával és helyben történő hasznosításával mérsékelni tudjuk a vízhiány hatásait, és minél több vizet szeretnénk megőrizni a tájban" – jelentette ki.
A Cigándi-tározót is megnyitották, a miniszterelnök posztolt róla
Facebook-oldalára feltöltött videóban mutatta be a Cigándi-tározó megnyitását a magyar miniszterelnök. Magyar Péter vasárnapi videóján jól látható, ahogy a zsilipek megnyitását követően megindul a Tisza vize, és élettel tölti fel a korábban csontszáraz csatornát.
Az elmúlt hetekben nagy mennyiségű eső hullott az országra, ami az idei, hosszú aszályos időszak után enyhülést hozhat a természeti csapást megszenvedő magyar mezőgazdaság és élővilág számára egyaránt, feltéve, hogy sikerül megtartani a csapadékot.
A 2008-ban Cigándon megépített víztározó ehhez járulhat hozzá. A tározót fennállása óta még soha nem vették igénybe, még árvízi védekezésre sem nyitották meg, pedig eredetileg kifejezetten erre a célra hozták létre.
A szemléletváltás jegyében a kormány szombaton megnyitotta a zsilipeket, hogy a Tisza megemelkedett vízszintjét kihasználva több millió köbméter vizet juttassanak vissza a tájba.
Ez a 2-3 millió köbméter víz most olyan a Bodrogköznek, mint egy falat kenyér az éhezőknek
– írta a történelmi zsilipnyitást bemutató videóhoz a miniszterelnök, hozzátéve, hogy a vízügyi szakemberek a nemzeti parkokkal, a településekkel és civilekkel összefogva megfeszített munkát folytatnak a leesett csapadék és a folyókon érkező víz megtartásáért.
Egyre kritikusabb a helyzet
Magyarország éghajlata az elmúlt évtizedekben számottevően megváltozott. Az ország átlaghőmérséklete emelkedik, gyakoribbá és hosszabbá váltak a hőhullámok, nőtt a hőségnapok és a trópusi éjszakák száma. Az éves csapadékmennyiség mellett annak időbeli eloszlása is átalakult: csökkent a csapadékos napok száma, miközben gyakoribbá váltak a rövid idő alatt lehulló nagy mennyiségű csapadékot hozó események. Ezzel együtt az aszályok előfordulása és intenzitása is növekszik.
A lehullott csapadék éves mennyisége 1901 és 2025 között jelentős időbeli ingadozást mutatott: a legszárazabb és legcsapadékosabb év között két- és félszeres volt a mennyiségbeli különbség. A lineáris trend viszont csak enyhe csökkenést jelzett: az időszak elejére jellemző mintegy 627 milliméteres érték 2025-re 596 milliméterre mérséklődött.
Az aszályos időt erősítő trend viszont az, hogy jelentősen nőtt a hőséggel érintett napok száma.
Ennek megfelelően az aszályok előfordulása és intenzitása növekszik, ami elsősorban az Alföldön jelent komoly kihívást. A változó éghajlat hatásai egyre markánsabban jelennek meg a mezőgazdaságban. Az aszály a legnagyobb károkat okozó természeti veszélyforrás, miközben a jégeső, a tavaszi fagy, a felhőszakadás és a viharkárok jelentősége is nő. A felmelegedés irányát világosan jelzik a Központi Statisztikai Hivatal Klímaindikátorok Magyarországon című kiadványának adatai. A hazai éves középhőmérséklet 1991 és 2020 közötti átlaga 10,8 Celsius-fok volt. A mutató 2012 óta minden évben meghaladta ezt a referenciaszintet: 2024-ben már 2,16, 2025-ben pedig 1 Celsius-fokkal. Tavaly kilenc hónap volt melegebb a sokéves átlagnál, öt hónap eltérése pedig a 2 fokot is meghaladta. A 2025-ös nyár 1901 óta a hetedik legmelegebbnek bizonyult.
A felmelegedés a mezőgazdaságban a párolgás fokozódásán, a talaj gyorsabb kiszáradásán és a növények növekvő hőstresszén keresztül okoz közvetlen veszteséget.
A ritkább, de intenzívebb esők sem feltétlenül javítják a vízmérleget: a hirtelen lehulló víz nagyobb része folyik el, miközben eróziót, belvizet és helyi károkat okozhat.