Gajdos László kiemelte, a tiszai árhullámok szintje az utóbbi időben kevés alkalommal érte el a gravitációs vízkivezetéshez szükséges magasságot, az egész éves vízpótlás biztosítása érdekében ezért a szolnoki vízügyesek a Nagykunsági-csatornarendszerből kiépítettek egy vízellátó útvonalat.

Fotó: Kisbenedek Attila/AFP

„Ennek köszönhetően, a területen gazdálkodókkal együtt gondolkodva talajvízpótlási program indult tavaly a tározó területén, 70 hektárt sikerült elárasztani, csaknem 1 millió 400 ezer köbméter vízzel" – írta a miniszter. Látva idén nyáron a beavatkozás pozitív hatásait, a gazdálkodók télen már 120 hektárra kérték az elöntést, amely jelenleg is zajlik. A tervek szerint összességében 2,5 millió köbméter vizet próbálnak kivezetni a Tiszából – közölte a miniszter.

„Beengedték" a vizet

A Hanyi-réi főcsatorna is megtelik vízzel, a miniszter szintén a közösségi oldalán írt arról, hogy a Jászsági-főcsatorna 14+250-es szelvényénél található műtárgyat is megnyitották. „A beavatkozással további vízmennyiséget vezetünk a Hanyi-éri-főcsatornába, hozzájárulva ezzel a térség vízellátottságának javításához és a vízkészletek bővítéséhez" – így Gajdos.

„A Tisza-tó megemelt téli vízszintje végre kedvező feltételeket biztosít a rendelkezésre álló vízkészletek hasznosításához. A víz továbbvezetésével, visszatartásával és helyben történő hasznosításával mérsékelni tudjuk a vízhiány hatásait, és minél több vizet szeretnénk megőrizni a tájban" – jelentette ki.

A Cigándi-tározót is megnyitották, a miniszterelnök posztolt róla

Facebook-oldalára feltöltött videóban mutatta be a Cigándi-tározó megnyitását a magyar miniszterelnök. Magyar Péter vasárnapi videóján jól látható, ahogy a zsilipek megnyitását követően megindul a Tisza vize, és élettel tölti fel a korábban csontszáraz csatornát.

Az elmúlt hetekben nagy mennyiségű eső hullott az országra, ami az idei, hosszú aszályos időszak után enyhülést hozhat a természeti csapást megszenvedő magyar mezőgazdaság és élővilág számára egyaránt, feltéve, hogy sikerül megtartani a csapadékot.