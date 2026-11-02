Óriási, tízezer éves vízkincset rejt a föld a magyar nagyváros alatt: már a harmadik kutat fúrják le 250 méter mélyre – nem félnek többé az aszálytól

A klímaváltozás hatásai egyre komolyabb kihívás elé állítják a város vízellátását, a meglévő keleti és nyugati vízbázisok kútjainál ugyanis egyre inkább érzékelhető a vízkészletek csökkenése, illetve a kutak vízhozamának visszaesése. Erről beszélt Balaicz Zoltán hétfőn a Zaol tudósítása szerint.

Új vízbázis épül Zalaegerszegen / Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A polgármester szerint az idei nyáron tapasztalható időjárás megmutatta, hogy egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a vízellátás hosszú távú biztonságára. Ez indokolja a zalaegerszegi északi vízbázis kialakítását.

Az új Zalaegerszegi vízbázisról

A Zalavíz Zrt. szakemberei évekkel korábban kezdték meg egy terv kidolgozását, amellyel ellensúlyozni lehetne a jelenleg működő keleti és nyugati vízbázisok csökkenő teljesítményét. Balaicz Zoltán hangsúlyozta, hogy elegendő kizárólag a jelenlegi igények kielégítésére koncentrálni, hanem olyan új vízforrásokat kell feltárni, amelyek a következő évtizedekben is megfelelő mennyiségű vizet biztosíthatnak.

A tervek szerint négy kútpárt, vagyis összesen nyolc kutat alakítanak ki, amelyek közül kettő már elkészült. Jelenleg ezek tesztelése zajlik, emellett a harmadik kút fúrása is folyamatban van, a további kutak létesítése pedig a következő években valósulhat meg.

Ahhoz azonban, hogy az északi vízbázis valóban bekapcsolódhasson a város ivóvízellátásába, további jelentős infrastrukturális beruházásokra van szükség. A felszínre hozott vizet ugyanis megfelelően meg kell tisztítani, majd el kell juttatni a nyugati vízbázisba. A polgármester tájékoztatás szerint ennek megvalósításához az önkormányzat és a Zalavíz Zrt. közösen keresi a szükséges pályázati forrásokat.

Bali Zoltán arra is rámutatott, hogy a fejlesztés egy tudatos, tíz évre visszanyúló tervezési folyamat része, amelynek keretében 2015-ben elkészült a nyugati víztisztító, majd 2023-ban a keleti víztisztító korszerűsítése is. A politikus ismertette, hogy a fejlesztések fontos eleme a különböző közműberuházások összehangolás, így

az önkormányzat az elmúlt években arra törekedett, hogy az útburkolat-felújításokkal és egyéb városi beruházásokkal párhuzamosan a szükséges közműcseréket és -fejlesztéseket is elvégezze.

Ez a gyakorlat nemcsak az önkormányzati és saját szolgáltatói feladatokra, hanem a külső közműszolgáltatók munkájára – többek között az E.ON és a Telekom hálózatfejlesztéseire – is kiterjed. A cél, hogy az ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékvíz-hálózat, valamint a gáz- és elektromos hálózat fejlesztései összehangoltan valósuljanak meg, elkerülve a későbbi ismételt bontásokat és munkálatokat.