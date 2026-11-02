Óriási, tízezer éves vízkincset rejt a föld a magyar nagyváros alatt: már a harmadik kutat fúrják le 250 méter mélyre – nem félnek többé az aszálytól
A klímaváltozás hatásai egyre komolyabb kihívás elé állítják a város vízellátását, a meglévő keleti és nyugati vízbázisok kútjainál ugyanis egyre inkább érzékelhető a vízkészletek csökkenése, illetve a kutak vízhozamának visszaesése. Erről beszélt Balaicz Zoltán hétfőn a Zaol tudósítása szerint.
A polgármester szerint az idei nyáron tapasztalható időjárás megmutatta, hogy egyre nagyobb figyelmet kell fordítani a vízellátás hosszú távú biztonságára. Ez indokolja a zalaegerszegi északi vízbázis kialakítását.
Az új Zalaegerszegi vízbázisról
A Zalavíz Zrt. szakemberei évekkel korábban kezdték meg egy terv kidolgozását, amellyel ellensúlyozni lehetne a jelenleg működő keleti és nyugati vízbázisok csökkenő teljesítményét. Balaicz Zoltán hangsúlyozta, hogy elegendő kizárólag a jelenlegi igények kielégítésére koncentrálni, hanem olyan új vízforrásokat kell feltárni, amelyek a következő évtizedekben is megfelelő mennyiségű vizet biztosíthatnak.
A tervek szerint négy kútpárt, vagyis összesen nyolc kutat alakítanak ki, amelyek közül kettő már elkészült. Jelenleg ezek tesztelése zajlik, emellett a harmadik kút fúrása is folyamatban van, a további kutak létesítése pedig a következő években valósulhat meg.
Ahhoz azonban, hogy az északi vízbázis valóban bekapcsolódhasson a város ivóvízellátásába, további jelentős infrastrukturális beruházásokra van szükség. A felszínre hozott vizet ugyanis megfelelően meg kell tisztítani, majd el kell juttatni a nyugati vízbázisba. A polgármester tájékoztatás szerint ennek megvalósításához az önkormányzat és a Zalavíz Zrt. közösen keresi a szükséges pályázati forrásokat.
Bali Zoltán arra is rámutatott, hogy a fejlesztés egy tudatos, tíz évre visszanyúló tervezési folyamat része, amelynek keretében 2015-ben elkészült a nyugati víztisztító, majd 2023-ban a keleti víztisztító korszerűsítése is. A politikus ismertette, hogy a fejlesztések fontos eleme a különböző közműberuházások összehangolás, így
az önkormányzat az elmúlt években arra törekedett, hogy az útburkolat-felújításokkal és egyéb városi beruházásokkal párhuzamosan a szükséges közműcseréket és -fejlesztéseket is elvégezze.
Ez a gyakorlat nemcsak az önkormányzati és saját szolgáltatói feladatokra, hanem a külső közműszolgáltatók munkájára – többek között az E.ON és a Telekom hálózatfejlesztéseire – is kiterjed. A cél, hogy az ivóvíz-, szennyvíz- és csapadékvíz-hálózat, valamint a gáz- és elektromos hálózat fejlesztései összehangoltan valósuljanak meg, elkerülve a későbbi ismételt bontásokat és munkálatokat.
A következő nyárra már eredményt hozhat a beruházás
A Zalavíz Zrt. elnök-vezérigazgatója, Arnhoffer András reményei szerint a nyáron már olyan előrehaladott állapotban lehet a fejlesztés, hogy egy, az ideihez hasonló aszályos év esetén is biztonságosabb lehet a város ivóvízellátása. Az új északi vízbázis harmadik kútjának fúrása jelenleg is zajlik. A Zalavíz hidrogeológusa, Nagy Anita elmondta, hogy a kút tervezett mélysége körülbelül 270 méter, a víztermelésre alkalmas homokrétegek pedig 240 és 280 méter közötti mélységben találhatók. A szükséges csöveket, béléscsöveket és szűrőrakatokat már elhelyezték a kútban, jelenleg pedig kompresszoros kúttisztítást végeznek. Ennek eredményeként a feltörő víz már letisztult, homokmentessé vált. A szakemberek az első két kútnál már elvégezték a vízkor-vizsgálatokat.
Az elhangzott adatok szerint a feltárt víz kora hozzávetőlegesen 38–42 ezer évre tehető.
A résztvevők reményüket fejezték ki, hogy az új vízbázis évtizedeken keresztül elegendő vizet biztosít majd, és nemcsak a jelenlegi, hanem akár további öt generációt is képes lesz kiszolgálni.
Bajban Magyarország egyik keleti folyója
Ahogy a Világgazdaság megírta, aggasztó felvételek jelentek meg a Fehér-Körösről. A Gyulavári térségében rendkívül rossz állapotba került a folyó. Romániából szinte alig érkezik annyi víz, amennyi a minimális vízi élet fenntartásához szükséges. Nem ez az első figyelmeztető jel a Körösök térségéből. Júniusban a Sebes-Körösön mértek történelmi mélypontot: a határ menti vízmércén mínusz 42 centimétert rögzítettek, meghaladva a 2017 augusztusában felállított mínusz 37 centiméteres negatív rekordot.
A kialakult helyzet azonban nem kizárólag a Körösöket sújtja. A Klímapolitikai Intézet közleménye szerint Európa jelentős részén, különösen a Kárpát-medencében és Közép-Európában továbbra sem látszik számottevő csapadékutánpótlás. Az Európai Középtávú Időjárás-előrejelző Központ (ECMWF) október 30-i modellje alapján november első felében is egyenlőtlen maradhat a csapadékeloszlás: míg az Alpok egyes részein jelentősebb eső várható, Magyarországon és a környező térségekben továbbra is kevés csapadék esik majd.
A helyzetet fokozza, hogy egy hosszabb száraz periódusról van szó. A csapadékhiány már 2025 második felében kialakult, a 2025/2026-os tél és tavasz pedig nem hozott elegendő utánpótlást a talajok vízkészleteinek feltöltéséhez. Ezt pedig az idei rendkívül száraz nyár követte, amely 1901 óta nem volt példa Magyarországon.