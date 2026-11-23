Árad a Tisza sikerkommunikációja: Gajdos László történelmi eredményekről beszél, de a vízmegtartás legfontosabb mérőszámai ködösek
Történelmi sikerek, újjáéledő tájak és megható beszámolók uralják a vízügyi kormányzati kommunikációt, a tényleges eredményeket azonban nehéz megítélni. A vízmegtartás kapcsán közölt számokból ugyanis nem derül ki, hogy a mostani intézkedések mennyivel javították a korábban kiépített rendszerek teljesítményét.
Hetek óta a vízmegtartás sikereiről beszél a kormány, de a valódi előrelépés mértéke nem ismert
A vízgazdálkodási szemléletváltásról szóló kormányzati tájékoztatásban visszatérő elem, hogy Magyarországnak szakítania kell a víz gyors elvezetésére épülő korábbi gyakorlattal. Gajdos László Facebook-oldalán novemberben egymást követik a különböző vízügyi beavatkozásokról szóló beszámolók, amelyekben rendszeresen hangsúlyozza az új megközelítés jelentőségét. Az általunk összegyűjtött 31 bejegyzésből 23 tartalmaz valamilyen konkrét számadatot, ezek azonban sok esetben
- a vízügyi műtárgyak méretére,
- a csatornák hosszára,
- a vízállásra
- vagy a tervezett vízpótlás nagyságára
vonatkoznak. A ténylegesen visszatartott vízmennyiséget és az elért eredményeket jóval kevesebb esetben számszerűsítik. A bejegyzésekben ugyanakkor bőségesen találni érzelmi töltetű megfogalmazásokat. Gajdos László egyebek mellett arról ír, hogy „minden csepp víz megtartása kincs”, máskor a kiszáradt táj újjáéledését ünnepli, vagy történelmi jelentőségű eseményként mutatja be egy-egy zsilip megnyitását. A kommunikációból azonban nem derül ki, hogy az egyes intézkedések milyen mértékben növelik az ország vízmegtartó képességét a korábbi évekhez képest.
A tavalyi eredmények már ismertek, az ideiek még nem
A 2025-ben működő Vizet a tájba! program keretében összesen 14,3 millió köbméter vizet vezettek ki a tájba az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) adatai szerint. A beavatkozások 4104 hektárt érintettek, ebből ténylegesen 1781 hektáron alakult ki vízborítás.
A tavalyi évben tehát már jelentős vízmegtartási tevékenység zajlott, és a gazdálkodók bevonása sem új kezdeményezés. A vízügyi nyilvántartások szerint 2025 szeptemberéig 883 területfelajánlás érkezett, összesen csaknem 25 ezer hektárra.
Ehhez képest 2026-ra vonatkozóan egyelőre nem áll rendelkezésre olyan nyilvános, országos kimutatás, amelyből azonos módszertannal megállapítható lenne a ténylegesen tájba kivezetett vízmennyiség, illetve annak változása.
A novemberi esőzések után a minisztérium több tízmillió köbméter visszatartott vízről számolt be, ebből 30 millió köbmétert a Tisza-tóban tároztak be. Egy másik kormányzati közlés szerint az ország felszíni vízkészlete több mint 50 millió köbméterrel gyarapodott.
Ezek azonban eltérő mutatók. A Tisza-tóban betározott víz, a csatornákban megemelt vízszint és a mezőgazdasági területekre kivezetett vízmennyiség nem tekinthető azonos eredménynek.
A közölt adatokból az sem állapítható meg, hogy a vízvisszatartás növekedéséből mekkora rész köszönhető a jelenlegi kormány által bevezetett új üzemeltetési gyakorlatnak.
Az áprilisi kormányváltás óta eltelt idő rövidsége miatt ugyanis aligha valósulhatott meg olyan jelentős új vízügyi beruházás, amely már az idei eredményekhez is hozzájárulhatott volna. A mostani beavatkozások így a korábban kiépített infrastruktúrára támaszkodnak, a kérdés elsősorban az, hogy annak működtetésében történt-e érdemi változás, és ennek köszönhetően mennyivel több vizet sikerült visszatartani.
„Ma történelmet írtunk!” – megnyitottak egy majdnem 20 éve épült tározót
A kormányzati kommunikáció egyik leglátványosabb példája a Cigándi-tározó megnyitása. Gajdos László „Ma történelmet írtunk!” felütéssel számolt be arról, hogy a 2008-ban elkészült létesítménybe közel kétmillió köbméter vizet terveznek bevezetni.
Hasonló a helyzet a Tiszaroffi tározónál is; Gajdos László beszámolója szerint tavaly 70 hektárt árasztottak el csaknem 1,4 millió köbméter vízzel. Az idei téli időszakra a gazdálkodók már 120 hektár elárasztását kérték, amelyhez összesen 2,5 millió köbméter vizet terveznek felhasználni.
A beavatkozás tehát ebben az esetben is egy korábban megkezdett program folytatása és bővítése, a közölt adatok ugyanakkor nem teszik lehetővé annak megállapítását, hogy november 23-ig mekkora mennyiség jutott ténylegesen a területre az jelenlegi kormánynak köszönhetően.
A Hortobágyi Nemzeti Parkhoz tartozó Akolháton sem új kezdeményezés a vízpótlás, hiszen már tavaly is végeztek hasonló beavatkozást. Az idei munkálatok eredményeként mintegy hat hektáron alakult ki vízborítás, a felszínen pedig a beszámoló szerint 6500 köbméter vizet sikerült visszatartani.
Mindez nem kérdőjelezi meg a beavatkozások hasznosságát, hiszen a korábban megépült vízügyi létesítmények hatékonyabb üzemeltetése önmagában is jelentős eredményt hozhat. A szemléletváltás tényleges hatásának megítéléséhez azonban tudni kellene, hogy az új döntések mekkora többletet eredményeztek.
A csapadékos időjárás is javítja az eredményeket
A különböző évek vízmegtartási eredményeinek összehasonlításakor az időjárási körülményeket is figyelembe kell venni, hiszen a csapadék mennyisége és eloszlása, valamint a folyók vízjárása alapvetően meghatározza, hogy mennyi víz áll rendelkezésre a visszatartáshoz. A novemberi esőzések országszerte megemelték a folyók és csatornák vízszintjét, ami lehetőséget teremtett a tározók feltöltésére és a víz szárazabb területekre vezetésére.
A visszatartott vízmennyiség növekedése azonban önmagában nem bizonyítja a vízgazdálkodás hatékonyságának javulását. Ehhez azt is vizsgálni kellene, hogy a rendelkezésre álló vízkészlet mekkora részét sikerült megőrizni, és az eredmény hogyan viszonyul a korábbi évek hasonló hidrológiai körülményeihez.
Gajdos László egyik bejegyzésében arról számolt be, hogy a 2026-os aszály nyomán október végére 650 milliméterre nőtt a halmozódó csapadékhiány. A vízhiány nagysága miatt különösen fontos lenne annak bemutatása, hogy az őszi beavatkozások milyen mértékben javították a talaj vízellátottságát, és mekkora vízkészletet sikerült a következő száraz időszakra megőrizni.
Az egyes helyszíneken elvégzett munkák eredményeit ugyanis nem feltétlenül lehet egyszerűen összeadni. A tározókban felhalmozott víz később a csatornákba, majd a mezőgazdasági területekre kerülhet, így megfelelő elszámolás nélkül ugyanaz a vízmennyiség több különböző intézkedés eredményeként is megjelenhet.
Magyar Péter hétfői parlamenti felszólalásában is kitért a vízmegtartás idén elért eredményeire, és az előző, Fidesz vezette kormányt tette felelőssé a korábbi vízgazdálkodási gyakorlatért. A miniszterelnök felszólalásában megismételte: a Tisza-tó téli üzemrendjének megváltoztatásával egyetlen hét alatt 30 millió köbméter vizet sikerült visszatartani, illetve megerősítette, hogy november 22-én valóban megnyitották a Tiszaroffi-tározót is.
Arról viszont a kormányfő is hallgatott, hogy az új üzemeltetési döntések mennyivel növelték a visszatartott víz mennyiségét a korábbi gyakorlathoz képest. Arra sem tért ki, hogy a jelenlegi intézkedések milyen mértékben épülnek a már tavaly is működő vízmegtartási programra.
Négyszeresére emelkedő források, de milyen eredményekkel?
A kormány a következő évre jelentős vízügyi fejlesztéseket ígér. Gajdos László tájékoztatása szerint 2027-ben a korábbi 49 milliárd helyett 221 milliárd forintot fordítanának vízügyi és környezetvédelmi fejlesztésekre.
A tervek között szerepel 10 ezer kilométernyi belvízcsatorna vízmegtartó képességének javítása, további 4000 kilométernyi önkormányzati és összekötő csatorna fejlesztése, valamint 400 ezer hektár vízbiztonságának erősítése.
A gazdálkodók számára vízprémium-rendszert is előkészítenek, amelynek célja, hogy anyagilag is érdekeltté tegye őket a víz helyben tartásában.
A fejlesztések nagyságrendje miatt a korábbi eredmények pontos értékelése kruciális, hiszen a jelenleg rendelkezésre álló adatokból nem derül ki, hogy a meglévő vízügyi infrastruktúra milyen mértékben használható ki hatékonyabban, illetve mekkora többletkapacitás megteremtéséhez szükséges új beruházás.
Lapunk az Élő Környezetért Felelős Minisztériumnak és az Országos Vízügyi Főigazgatóságnak is részletes kérdéssort küldött a 2026-os vízmegtartási program eredményeiről.
Egyebek mellett arra várunk választ, hogy január 1. és november 23. között összesen mennyi vizet vezettek ténylegesen a tájba, mekkora területen valósult meg vízpótlás, és hogyan viszonyulnak ezek az eredmények 2025 azonos időszakához.
Arra is rákérdeztünk, hogy a visszatartott vízmennyiségből mennyi köthető új beavatkozásokhoz, és mekkora rész származik a korábban is működő rendszerekből. Emellett a beruházások költségeiről, a gazdálkodók részvételéről és a talajvízszint változását igazoló mérésekről is tájékoztatást kértünk.
Cikkünket frissítjük, amint megérkeznek a minisztérium és az OVF válaszai.