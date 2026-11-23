Történelmi sikerek, újjáéledő tájak és megható beszámolók uralják a vízügyi kormányzati kommunikációt, a tényleges eredményeket azonban nehéz megítélni. A vízmegtartás kapcsán közölt számokból ugyanis nem derül ki, hogy a mostani intézkedések mennyivel javították a korábban kiépített rendszerek teljesítményét.

A közölt adatokból nem állapítható meg, hogy a vízmegtartási képesség növekedéséből mekkora rész köszönhető a jelenlegi kormány által bevezetett új üzemeltetési gyakorlatnak. / Fotó: Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság

Hetek óta a vízmegtartás sikereiről beszél a kormány, de a valódi előrelépés mértéke nem ismert

A vízgazdálkodási szemléletváltásról szóló kormányzati tájékoztatásban visszatérő elem, hogy Magyarországnak szakítania kell a víz gyors elvezetésére épülő korábbi gyakorlattal. Gajdos László Facebook-oldalán novemberben egymást követik a különböző vízügyi beavatkozásokról szóló beszámolók, amelyekben rendszeresen hangsúlyozza az új megközelítés jelentőségét. Az általunk összegyűjtött 31 bejegyzésből 23 tartalmaz valamilyen konkrét számadatot, ezek azonban sok esetben

a vízügyi műtárgyak méretére,

a csatornák hosszára,

a vízállásra

vagy a tervezett vízpótlás nagyságára

vonatkoznak. A ténylegesen visszatartott vízmennyiséget és az elért eredményeket jóval kevesebb esetben számszerűsítik. A bejegyzésekben ugyanakkor bőségesen találni érzelmi töltetű megfogalmazásokat. Gajdos László egyebek mellett arról ír, hogy „minden csepp víz megtartása kincs”, máskor a kiszáradt táj újjáéledését ünnepli, vagy történelmi jelentőségű eseményként mutatja be egy-egy zsilip megnyitását. A kommunikációból azonban nem derül ki, hogy az egyes intézkedések milyen mértékben növelik az ország vízmegtartó képességét a korábbi évekhez képest.

A tavalyi eredmények már ismertek, az ideiek még nem

A 2025-ben működő Vizet a tájba! program keretében összesen 14,3 millió köbméter vizet vezettek ki a tájba az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) adatai szerint. A beavatkozások 4104 hektárt érintettek, ebből ténylegesen 1781 hektáron alakult ki vízborítás.

A tavalyi évben tehát már jelentős vízmegtartási tevékenység zajlott, és a gazdálkodók bevonása sem új kezdeményezés. A vízügyi nyilvántartások szerint 2025 szeptemberéig 883 területfelajánlás érkezett, összesen csaknem 25 ezer hektárra.

Ehhez képest 2026-ra vonatkozóan egyelőre nem áll rendelkezésre olyan nyilvános, országos kimutatás, amelyből azonos módszertannal megállapítható lenne a ténylegesen tájba kivezetett vízmennyiség, illetve annak változása.