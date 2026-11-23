Súlyos vasúti baleset történt hétfőn, november 23-án, 11 óra 55 perc körül a baranyai Sumony vasútállomás előtti vasúti átjáróban. Egy személyvonat kamionnal ütközött, az ütközés következtében pedig a Bz motorvonat kisiklott – számolt be róla Vitézy Dávid a közösségi oldalán.

A vonaton utazók közül hatan vélhetően könnyebb sérüléseket szenvedtek / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A közlekedési szakember tájékoztatása szerint a mozdonyvezető súlyos sérüléseket szenvedett, de eszméleténél van. A vonaton utazók közül hatan vélhetően könnyebb sérüléseket szenvedtek. A sérültek állapotáról egyelőre nem közöltek további részleteket. Vitézy Dávid bejegyzésében minden sérültnek mielőbbi felépülést kívánt.

Vizsgálják a baleset körülményeit

A vasúti közlekedés helyreállítása érdekében megkezdték a buszos pótlás megszervezését. Arról egyelőre nincs információ, hogy a vonatközlekedés mikor indulhat újra az érintett szakaszon. A baleset pontos körülményeit a MÁV, az illetékes hatóságok és a Közlekedésbiztonsági Szervezet is vizsgálja. Egyelőre nem ismert, hogy mi vezetett a kamion és a személyvonat ütközéséhez, illetve történt-e szabályszegés a vasúti átjáróban. A vizsgálatnak arra is választ kell adnia, milyen körülmények között következett be az ütközés, amelynek erejét jelzi, hogy a motorvonat a sínekről is lekerült.

Szeptemberben is súlyos vonatbaleset történt

Szeptember végén Budapesten, Rákos állomáson siklott ki egy veszélyes anyagot szállító tehervonat három kocsija, amelyek az oldalukra dőltek, és a műszaki mentés miatt több fővonalon is jelentős fennakadások alakultak ki. Lapunk akkori beszámolója szerint a MÁV mintegy 40 pótlóbuszt állított forgalomba, a vonatközlekedés pedig csak a katasztrófavédelem engedélyét követően indulhatott újra.