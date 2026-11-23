Megalapozta a jövőt a névváltás küszöbén álló Waberer's – így lendült túl az idei kihívásokon a cégcsoport
A közelmúltban jelent meg a Waberer's 2026-os harmadik negyedévről szóló gyorsjelentése. Nagy vonalakban hogyan értékelné az elmúlt időszakot?
Bár a Q3-as jelentésünket publikáltuk múlt héten, egy hónappal Karácsony, és másfél hónappal az éves zárás előtt már az egész 2026-os évet is jellemezhetem: a teljes időszakot egyfajta kettősség jellemezte. Egyik oldalról elmondhatjuk, hogy az előző év azonos időszakához képest mind a harmadik negyedévben, mind az első kilenc hónapban a kihívásos gazdasági környezetben a bázis alatt teljesítettünk az EBIT eredményben. Ez a bázistól kissé elmaradó eredmény közben a cégcsoport közel 80 éves történetének második legmagasabb profitja, és csak azért marad el az előző évtől, mert a 2025-ös évünk kiugróan magas profitszintet mutatott.
Közben számos más pénzügyi mutatónk in javult: a forgalmunk bővült, a bevételeink kétszámjegyű növekedést mutatnak a teljes cégcsoport esetében, a nyomásos piaci helyzet ellenére bővült a logisztikai szegmens, a biztosítási tevékenységünk pedig 20 százalékot meghaladó mértékben nőtt. Ugyanebben az időszakban a történetünk legalacsonyabb eladósodottsági szintjét értük el. Közben stabilizáltuk nemzetközi fuvarozási tevékenységünket és négy nagy logisztikai projektet indítottunk nemzetközi partnereink megbízásából, amelyek erős alapot biztosítanak a középtávú növekedéshez.
És talán ez a legfontosabb számunkra, hogy miközben eredmény szempontjából a bázistól kissé elmaradtunk, ugyanebben az időszakban megalapoztuk a jövőt, mind a logisztikai, mind a biztosítási területen olyan fejlesztéseket hajtottunk végre, ami alapján a menedzsment magabiztos abban, hogy a jövő év ismét rekord eredményt hoz a Waberer’s számára.
Az idei évben eddig a közel-keleti konfliktus, és annak hatásai mozgatták a nemzetközi piacokat. A február óta tartó iráni háború hogyan érintette a cégcsoportot, és hogyan tudtak ezzel megküzdeni?
10 évvel ezelőtt a Waberer's Csoport zászlóshajója a közúti fuvarozás volt. Mára ezt az ágazatunkat sikerült körülbelül 40 százalékos kitettségűre csökkenteni, de még mindig jelentős a súlya. Egy nagyon egyszerű hüvelykujj-szabály alapján ezen szegmens összköltségének a negyedét teszi ki az üzemanyag. Tehát ha egy kamionnal elszállítunk A-ból B-be árukat, akkor a teljes költségtömeg körülbelül 25-30 százalékát befolyásolják az üzemanyagárak, és ebből a szempontból a 2026-os év egy soha nem látott kihívást jelentett a fuvarosok számára, így nekünk is. Gyakorlatilag folyamatosan emelkedett a dízel ára a Hormuzi-szoros lezárása, illetve az iráni háború kezdete óta.
Az iparág kialakított az elmúlt években egy olyan protokollt, amivel az üzemanyagárak változását kezeli: a fuvarozási árakban az üzemanyagárat indexáljuk, havonta, kéthavonta történik egy üzemanyagár-követés a szolgáltatási árakban. Ezt még a boldog békeidőkben úgy alakítottuk ki, hogy ha változik föl-le az üzemanyag ára, akkor ez a késleltetett követés hosszú távon egy kiegyenlített eredményességet tud biztosítani. Akkor nehéz a helyzet, amikor szigorúan monoton nő az üzemanyagárak szintje, ha egész évben folyamatos a növekedés, akkor ez a késleltetett árazás gyakorlatilag tartós veszteségpozíciót jelent. Ezt kellett elszenvednünk 2026-ban valamennyi versenytársunkkal egyetemben. Hónapról hónapra, amikor indexáltuk a szolgáltatási árainkat, akkor egy ismételten magasabb üzemanyagárral találkoztunk, amit megint csak a következő hónapban tudtunk érvényesíteni. Az egész évben ez egy körülbelül 10 millió eurós nyomást helyezett a gazdálkodásunkra, amit az üzemanyagár-követéssel 50-60 százalékban sikerült lefedezni, az időbeni csúszás kapcsán nem fedezett üzemanyagár viszont veszteségként jelentkezett.
Reményeink szerint, és ebben van egy iparági konszenzus, hogy az üzemanyagárak idén ősszel nagyjából tetőztek. Az őszi hónapokban megállt a jelentős növekedés, és azt gondolja minden iparági szereplő, hogy jövő évben legrosszabb esetben ezen a szinten maradnak az üzemanyagárak, hogyha pedig kicsit optimistábbak vagyunk, akkor lassú csökkenés várható. Hogyha tetőzik az üzemanyagár és stabil lesz a jövő évben, akkor az idei évben elszenvedett negatívumokkal nem kell számolni ismételten, hiszen az árak már leképezték ezt az árszintet. Ha viszont csökkenés következik be, akkor akár még vissza is nyerhetjük a 2026. évi veszteséget.
A szállítmányozásnak van egy vasúti lába is. Ez hogyan teljesített az elmúlt időszakban?
Ahogy a közúti fuvarozást az üzemanyagárak alakulása, úgy a vasúti szektort a megrendelésállományok csökkenése nehezítette 2026-ban. Az egész iparágban egy körülbelül 20-25 százalékos volumen visszaesés történt az elmúlt időszakban. A partnerek az áraknak a szinten tartására vagy letörésére törekedtek, így nagy kihívás volt ebben az ágazatban sikeresen működni 2026-ban, több versenytársunk veszteségeket szenvedett el, mások beszüntették tevékenységüket.
Elmondhatom, hogy az általános iparági depresszió a Waberer's Csoport vasúti, illetve multimodális ágazatát csak korlátozottan érintette. Szerencsére sikerült egy olyan szolgáltatás-mixet kialakítanunk, és egy-egy olyan nagy megbízást elnyernünk, hogy összességében nálunk nem történt negatív változás, sikeresen helyt álltunk ebben a nehéz időszakban, és olyan magas hozzáadott értékű projekteket indítottunk, mint a készautó-szállítás Debrecenből egészen Belgiumig, vagyis egy egész Európát átszelő, nagy hozzáadott értékű szállítási módozatot indítottunk el- Erre kifejezetten büszkék vagyunk.
A gyorsjelentést bemutató sajtótájékoztatón elhangzott, hogy két nagy horderejű megállapodást is kötött a cégcsoport, egy nagy autóipari szereplővel illetve egy elektronikai gyártóval. Mennyire volt nehéz megállapodni, és mit lehet tudni ezekről a partnerségekről?
Igyekszünk a tárgyévi célok teljesítése mellett a közép-, illetve hosszútávon megtérülő projektekre is hangsúlyt helyezni. Nagy ambícióval csaptunk bele ezeknek a projekteknek a kialakításába, és szerencsére az erőfeszítéseinket siker koronázta, a jövő építése szempontjából kritikus fontosságú szerződéseket kötöttünk. Tavasszal indult el a már említett nagy készautószállítási projektünk a vasúti ágazatban, amihez később tudtunk kapcsolni olyan közúti és logisztikai feladatokat, amivel egy igazi szolgáltatáscsomagot alakítottunk ki. Szintén tavasszal átadtuk a debreceni nagy raktárbázisunkat, aminek a teljes kihasználtságát éppen mostanában érjük el egy nagy nemzetközi partnerrel kötött megállapodás alapján. Ez a jövőben jó alapot biztosít a kelet-magyarországi jelenlétünk kapcsán.
Az elmúlt hetekben két fontos tendert is sikerrel zártunk. Az egyik egy nyugat-magyarországi raktárépítés és egy teljes Ausztriát lefedő logisztikai szolgáltatást nyújtó megoldás. Itt egy nemzetközi globális nagyvállalat, akivel Magyarországon már kizárólagos logisztikai megállapodásban vagyunk, felkért minket arra, hogy Magyarország után Ausztriát is lefedő teljes logisztikai központosított raktározási feladatot lássunk el. Az a különlegessége a projektnek, hogy a korábban Ausztriából ellátott feladatokat ezzel a megbízással a partner áthelyezi Magyarország területére. Egy nyugat-magyarországi telephelyünkön fogjuk megépíteni azt a korszerű, minden igénynek megfelelő új nagy raktárkapacitást, amely a partnerünk mintegy 50 ausztriai üzletét képes ellátni
A másik nagy projektünk a Waberer’s Csoport közelmúltját figyelők számára részben már ismerős lehet. Talán emlékeznek rá, hogy Győr környékén egy nagy autóipari gyár megbízásából öt éven keresztül mintegy 1400-1500 munkavállalóval végeztünk gyártástámogató logisztikai feladatokat. Ilyen inhouse logisztikai feladatot ekkora méretben a Waberer's Csoport korábban még nem végzett, így nagyon büszkék voltunk erre a megbízásra. Az elmúlt két évben ezt a feladatot már nem mi látjuk el, de a kompetenciánk és szakértelmünk megmaradt, így folyamatosan törekedtünk arra, hogy hasonló projekteket el tudjunk vállalni a jövőben is. Egy hosszú tárgyalás eredményeképpen sikeresen zárult tendert ünnepeltünk most, ugyanis ismételten megbízást kaptunk egy nagy volumenű, közel ezer főt foglalkoztató feladat ellátására, ugyanennek a partnernek a megbízásából. A feladat jelentőségét mutatja, hogy a Waberer's Csoport teljes létszáma napjainkban 6000 fő, és ehhez adódik hozzá egy 1000 fős projekt, innen látható, hogy ez a mi léptékünkben is komoly feladat.
A számokból jól látszik, hogy miközben a logisztikai szegmens eredményei elmaradnak a várttól, a biztosítási szegmens stabilan jól teljesít. Minek köszönhetők ezek a jó eredmények? És milyen további terveik vannak ebben a szegmensben?
A logisztikához hasonlóan a biztosítási szegmensben is a fő cél a diverzifikált portfólió kialakítása. A 10 éve még leginkább a járműbiztosításokról ismert Waberer Hungária, majd Gránit Biztosító, részben a Posta Biztosítók akvizíciójával, részben pedig organikus szolgáltatásfejlesztéssel egy igazi kompozit biztosítóvá vált, ma már szinte minden biztosítási termék szerepel a palettánkon, és ezeken az új területeken is folyamatosan tudtunk fejlődni.
Hogy milyen nagy értéke van ennek a diverzifikációs stratégiának, az 2026-ban mutatkozott meg. Ezt az időszakot kifejezetten az jellemezte, hogy a mi klasszikus termékünk, a kötelező felelősségbiztosítás, a KGFB esetében folyamatos volta piaci nyomás, az éles árverseny. Ennek ellenére a biztosítási szegmens kimagasló eredményt ért el a harmadik negyedévben, illetve az első három negyedévben is. Ezt annak köszönhettük, hogy amellett, hogy továbbra is egy stratégiai kulcstermékként tekintünk a járművekkel, illetve a közlekedéssel kapcsolatos biztosítási termékekre, emellett megjelent a portfóliónkban számos olyan nagysikerű termék, ami 2026-ban többleteredményt tudott biztosítani.
Alapvetően három tényező járult hozzá a többlet eredményhez: az említett szolgáltatási portfólióbővítés, a befektetési eredményeink bővülése és a hazai piacon forint alapon működő biztosítók pozitív árfolyam hatása.
A közelmúlt egyik nagy bejelentése volt a Waberer's Csoport név- és arculatváltása. Bár a tőzsdei név csak 2027-től fog változni (W Solum Holding néven folytatják), a hír így is sokakhoz eljutott. Eddig milyen visszajelzések érkeztek?
A rebranding szükségességének fő oka az, hogy a Waberer's Csoport 10 évvel ezelőtt egy kifejezetten közúti fuvarozással foglalkozó vállalatcsoport volt, mára már egy nagyon színes szolgáltatáspalettát nyújt. A közúti fuvarozás csak egy eleme a teljes szolgáltatáscsomagnak, rakátrozással, ingatlanfejlesztésekkel, buszos közlekedéssel, vasúttal, biztosítással, légi közlekedéssel, tengeri szállításokkal foglalkozunk, tehát egy olyan sokszínű palettát biztosítunk a partnereinknek, amiben a régi Waberer's brand, ami leginkább a kamionoknak a ponyváiról ismert a partnereink számára, már nem tudja leképezni azt a sokszínűséget, amivel a cégcsoport jelenleg működik.
A holding vállalat, a korábbi Waberer's International, amely kifejezetten a nemzetközi fuvarozásnak az operátora volt, mára egy igazi holding központtá, vagyonkezelővé vált, és a cégcsoportot irányító Waberer's International, új nevén W Solum leányvállalatai végzik az egyes tevékenységeket, a biztosítástól a különböző raktározási, logisztikai, vasúti, egyéb feladatokig.
Azt gondolom, hogy a pár hete bejelentett névváltozásnak, a W Solum névnek a fogadtatása pozitív volt, és ezen a pozitív fogadtatáson fellelkesülve folytatjuk a projekt végrehajtását. Először januárban a közgyűlési jóváhagyást követően az anyavállalat neve fog megváltozni, ezt követően pedig a jövő évben fokozatosan tervezzük az egyes almárkáknak a felfuttatását és az új neveknek a megjelenítését.
A korábbi névadó hogyan fogadta a névváltoztatást?
Wáberer György, aki a nevét adta cégcsoportnak, illetve a jelenlegi anyavállalatnak, már jó pár éve nem része a vállalat életének. Tulajdonosként először körülbelül tíz évvel ezelőtt, majd egy újabb kisebbségi tulajdoni részesedést követően pár évvel ezelőtt véglegesen kiszállt a cégcsoportból. Egyébként maga a brand név az még használható lenne több mint 90 évig, hiszen egy korábbi megállapodás keretében 99 évre lehetőséget adott Wáberer úr a cég névben az ő nevének a használatára. Én azt gondolom, hogy az ő szellemisége az továbbra is a cégcsoport egyik értékalapja, és biztos vagyok benne, hogy pozitívan áll a Waberer’s Csoport üzleti sikereihez, amelyet az új brand is közvetít.
A Waberer's részvényei számára is mozgalmas eddig az év. Egy erős tél után történt egy kis korrekció, a nyár azonban már újra az erősödésről szólt, majd augusztus végén ismét csökkenés következett be, és jóval alacsonyabban értékelik a részvényt, mint egy évvel korábban. Mennyire elégedett a jelenlegi árfolyammal? Mire számítanak ezen a téren?
Amikor a vállalatcsoport a turn around sztoriját elkezdte, a Covid-időszakot követően egy nagyon komoly átalakításon esett át. Az üzleti modellünket megváltoztattuk, és azóta is egy sikeres és növekvő cégcsoportot működtetünk. Az elmúlt években azt gondolom, hogy a cégcsoport átalakulásához és a folyamatosan javuló gazdasági mutatókhoz illeszkedett az árfolyam növekedése. Még egy évvel ezelőtt 5700-5800 forint körüli árfolyamot is sikerült elérnünk, ami az 5-6 évvel ezelőtti mélyponthoz képest egy tízszeres növekedést jelent.
2026-ban valóban történt egy korrekció. Én azt gondolom, és ezt az elemzői konszenzus is megerősíti, hogy a jelenlegi részvényárfolyam nem jellemzi a vállalatcsoport fundamentális értékét. Ez az elemzői konszenzus 6500 és 7000 forint körüli árfolyamot tart reálisnak, ami egy jelentős, akár 70-80 százalékos növekedési potenciált jelez. Meggyőződésünk szerint a növekedést majd a folyamatosan erősödő számainkban is láthatják a befektetők, és közép- illetve hosszútávon az elemzői konszenzusnak megfelelően fog alakulni a cégcsoport árfolyama.