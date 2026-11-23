A közelmúltban jelent meg a Waberer's 2026-os harmadik negyedévről szóló gyorsjelentése. Nagy vonalakban hogyan értékelné az elmúlt időszakot?

Bár a Q3-as jelentésünket publikáltuk múlt héten, egy hónappal Karácsony, és másfél hónappal az éves zárás előtt már az egész 2026-os évet is jellemezhetem: a teljes időszakot egyfajta kettősség jellemezte. Egyik oldalról elmondhatjuk, hogy az előző év azonos időszakához képest mind a harmadik negyedévben, mind az első kilenc hónapban a kihívásos gazdasági környezetben a bázis alatt teljesítettünk az EBIT eredményben. Ez a bázistól kissé elmaradó eredmény közben a cégcsoport közel 80 éves történetének második legmagasabb profitja, és csak azért marad el az előző évtől, mert a 2025-ös évünk kiugróan magas profitszintet mutatott.

Közben számos más pénzügyi mutatónk in javult: a forgalmunk bővült, a bevételeink kétszámjegyű növekedést mutatnak a teljes cégcsoport esetében, a nyomásos piaci helyzet ellenére bővült a logisztikai szegmens, a biztosítási tevékenységünk pedig 20 százalékot meghaladó mértékben nőtt. Ugyanebben az időszakban a történetünk legalacsonyabb eladósodottsági szintjét értük el. Közben stabilizáltuk nemzetközi fuvarozási tevékenységünket és négy nagy logisztikai projektet indítottunk nemzetközi partnereink megbízásából, amelyek erős alapot biztosítanak a középtávú növekedéshez.

És talán ez a legfontosabb számunkra, hogy miközben eredmény szempontjából a bázistól kissé elmaradtunk, ugyanebben az időszakban megalapoztuk a jövőt, mind a logisztikai, mind a biztosítási területen olyan fejlesztéseket hajtottunk végre, ami alapján a menedzsment magabiztos abban, hogy a jövő év ismét rekord eredményt hoz a Waberer’s számára.

Tóth Szabolcs a Waberer's International Nyrt. gazdasági és stratégiai vezérigazgató-helyettese, és az igazgatóság tagja / Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Az idei évben eddig a közel-keleti konfliktus, és annak hatásai mozgatták a nemzetközi piacokat. A február óta tartó iráni háború hogyan érintette a cégcsoportot, és hogyan tudtak ezzel megküzdeni?

10 évvel ezelőtt a Waberer's Csoport zászlóshajója a közúti fuvarozás volt. Mára ezt az ágazatunkat sikerült körülbelül 40 százalékos kitettségűre csökkenteni, de még mindig jelentős a súlya. Egy nagyon egyszerű hüvelykujj-szabály alapján ezen szegmens összköltségének a negyedét teszi ki az üzemanyag. Tehát ha egy kamionnal elszállítunk A-ból B-be árukat, akkor a teljes költségtömeg körülbelül 25-30 százalékát befolyásolják az üzemanyagárak, és ebből a szempontból a 2026-os év egy soha nem látott kihívást jelentett a fuvarosok számára, így nekünk is. Gyakorlatilag folyamatosan emelkedett a dízel ára a Hormuzi-szoros lezárása, illetve az iráni háború kezdete óta.