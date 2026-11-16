Wekerle Plusz: hat banknál már igényelhető, de a pénzintézetek már nem osztogatnak úgy, mint az Otthon Startnál – ezeket a kedvezményeket ne is keresse

November 16-tól már az OTP-nél és az MBH-nál is igényelhető a Wekerle Plusz hitel, ezzel a bankok nagy többségénél elérhetővé vált az Otthon Startot felváltó támogatott újlakáskölcsön – derül ki a BiztosDöntés.hu összesítéséből. A pénzintézetek a Wekerle Pluszhoz is nyújtanak ugyan kedvezményeket, de egyelőre jóval szűkmarkúbban, mint a megszűnt elődjéhez. Az Otthon Startnál elterjedt, több százezer forintos jóváírást csak egy bank ad az új hitelért cserébe, és kamatkedvezményre is csak mutatóban van példa.

A Wekerle Plusz hitelre újabb két nagybank hirdette meg a feltételeit/Fotó: Mehes Daniel

Újabb két nagybanknál elérhető a Wekerle Plusz

Az Otthon Start Program hétvégi megszűnése után az ezt felváltó Wekerle Plusz hitelre újabb két nagybank hirdette meg november 16-tól a feltételeit. Ezzel már hat pénzintézetnél lehet igényelni az új támogatott lakáskölcsönt.

A BiztosDöntés.hu Wekerle Plusz hitel kalkulátora szerint az új támogatott konstrukciónál többnyire a jelzáloghiteleknél megszokott kezdeti költségtételekhez kapcsolódóan adnak kedvezményeket a bankok. Így például bizonyos korlátok között elengedik, illetve visszatérítik az ingatlan értékbecslés díját, a közjegyzői díjat, és rendszerint átvállalják a földhivatali ügyintézés költségeit is. Az Otthon Startnál már általánossá vált, több százezer forint egyszeri jóváírást kínáló akciót ugyanakkor eddig csak egy bank kínál, és ugyanott lehet találkozni kisebb mértékű kamatkedvezményekkel is.

Szűkmarkúbb az állam a bankokkal

A kedvezmények körének látványos szűkülését az is okozhatja, hogy az állam ennél a hitelnél jóval szűkmarkúbb a bankokkal, mint az Otthon Startnál. A költségvetésből fizetett kamatkedvezmény mértékét meghatározó ügyleti kamat számításának módja ugyanis jelentősen eltér a két támogatott lakáskölcsönnél. Amíg az Otthon Startnál az ötéves átlagos aukciós magyar államkötvényhozam 110 százalékának egy százalékkal növelt értéke adja az ügyleti kamatot, addig a Wekerle Plusz hitelnél már csak az ötéves átlagos aukciós magyar államkötvényhozamhoz adódik hozzá fél százaléknyi felár – magyarázza Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.