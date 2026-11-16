Wekerle Plusz: hat banknál már igényelhető, de a pénzintézetek már nem osztogatnak úgy, mint az Otthon Startnál – ezeket a kedvezményeket ne is keresse
November 16-tól már az OTP-nél és az MBH-nál is igényelhető a Wekerle Plusz hitel, ezzel a bankok nagy többségénél elérhetővé vált az Otthon Startot felváltó támogatott újlakáskölcsön – derül ki a BiztosDöntés.hu összesítéséből. A pénzintézetek a Wekerle Pluszhoz is nyújtanak ugyan kedvezményeket, de egyelőre jóval szűkmarkúbban, mint a megszűnt elődjéhez. Az Otthon Startnál elterjedt, több százezer forintos jóváírást csak egy bank ad az új hitelért cserébe, és kamatkedvezményre is csak mutatóban van példa.
Újabb két nagybanknál elérhető a Wekerle Plusz
Az Otthon Start Program hétvégi megszűnése után az ezt felváltó Wekerle Plusz hitelre újabb két nagybank hirdette meg november 16-tól a feltételeit. Ezzel már hat pénzintézetnél lehet igényelni az új támogatott lakáskölcsönt.
A BiztosDöntés.hu Wekerle Plusz hitel kalkulátora szerint az új támogatott konstrukciónál többnyire a jelzáloghiteleknél megszokott kezdeti költségtételekhez kapcsolódóan adnak kedvezményeket a bankok. Így például bizonyos korlátok között elengedik, illetve visszatérítik az ingatlan értékbecslés díját, a közjegyzői díjat, és rendszerint átvállalják a földhivatali ügyintézés költségeit is. Az Otthon Startnál már általánossá vált, több százezer forint egyszeri jóváírást kínáló akciót ugyanakkor eddig csak egy bank kínál, és ugyanott lehet találkozni kisebb mértékű kamatkedvezményekkel is.
Szűkmarkúbb az állam a bankokkal
A kedvezmények körének látványos szűkülését az is okozhatja, hogy az állam ennél a hitelnél jóval szűkmarkúbb a bankokkal, mint az Otthon Startnál. A költségvetésből fizetett kamatkedvezmény mértékét meghatározó ügyleti kamat számításának módja ugyanis jelentősen eltér a két támogatott lakáskölcsönnél. Amíg az Otthon Startnál az ötéves átlagos aukciós magyar államkötvényhozam 110 százalékának egy százalékkal növelt értéke adja az ügyleti kamatot, addig a Wekerle Plusz hitelnél már csak az ötéves átlagos aukciós magyar államkötvényhozamhoz adódik hozzá fél százaléknyi felár – magyarázza Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.
A bankok között a teljes hiteldíj mutatóban (THM) sincs nagy verseny. A használt lakás vásárlására és az új lakásra fordítható Wekerle Plusz hiteleknél is hajszálnyiak csak a különbségek a legalacsonyabb és a legmagasabb THM-ek között.
Maradtak egyedi kedvezmények az ajánlatok között
Bár a bankok ajánlatai viszonylag egységek képet mutatnak a Wekerle Plusz hitelnél, néhány egyedi megoldással azért lehet találkozni.
- Az Otthon Starnál ajánlatoknál megszokott nagy jóváírást és kamatkedvezményt egyelőre csak az MBH Bank kínál az új támogatott lakáskölcsönhöz. Havi 700 000 forintot elérő rendszeres jövedelem-átutalás vállalása esetén 0,05 százalékos kedvezményt ad az ügyfél által fizetendő kamatból. Így ez használt lakásnál 4,95, új lakásnál pedig 2,95 százalék. A Wekerle Plusz hitelhez emellett akár 380 000 forint egyszeri jóváírási is kapcsolódhat. Ekkora ajándékpénz abban az esetben jár, ha a kölcsön összege eléri a 30 millió forintot, az ügyfél Fundamenta lakás-előtakarékossági szerződést is köt és lakásbiztosítást is igényel az ingatlanra. A Wekerle Plusz hitel Egyenlítő konstrukcióban is elérhető az MBH-nál.
- Az Erste a kezdeti költségekhez kapcsolódóan nyújt kedvezményeket a Wekerle Plusznál. Az igénylő emellett 40 000 jóváírást is kaphat a törlesztési számlájára, ha a kölcsön fedezetéül szolgáló ingatlanra Union lakásbiztosítást köt Erste internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatáson keresztül. A biztosítást legalább a futamidő első három évében fenn kell tartani. További 40 000 forint jóváírást érhet emellett az Erste Hitelvédelmi Biztosítás megkötése is.
- Az OTP Banknál Évnyerő változatban is elérhető a Wekerle Plusz hitel. Ennek lényege, hogy az ügyfél az első évben csak kamatot törleszt, a tőke törlesztése csak a futamidő 13. hónapjától indul el. A kezdeti költségekhez kapcsolódóan az OTP is kínál kedvezményeket. Így például új lakás vásárlásánál nem kell megfizetni a rendelkezésre tartási díjat, ha az ügyfél törlesztési biztosítást köt a Groupama Biztosítónál. Ha pedig a Wekerle Plusz mellé piaci kamatozású lakáshitelt is felvesz az igénylő, a fedezettel kapcsolatos díjakra a piaci lakáshitelek kedvezőbb feltételeit és kedvezményeit alkalmazza.
A Világgazdaság megkeresésére az OTP Bank elmondta:
„A jogszabályváltozások lekövetésére és a jogértelmezésre mindenképp szükség van felkészülési időre, hiszen kiemelten fontos, hogy az ügyfelek számára pontos információkat adjanak az értékesítő kollégák. A napokban megjelent jogszabály alapján az értékesítésben résztvevő kollégáink felkészítése megtörtént, az ügyfeleink számára is elérhető ügyféltájékoztatók elkészítését megkezdtük. Kollégáink minden érdeklődőt a folyamatosan frissülő, rendelkezésre álló információk alapján tájékoztatnak."
- A K&H Wekerle Plusz hitelénél szintén elérhetők induló díjkedvezmények. A kölcsön összege a K&H-nál legalább 4 millió forint lehet.
- A CIB Bank az év végéig befogadott igénylésekre érvényes induló díj akció keretében a kezdeti költségek jelentős részét átvállalja.
- A Raiffeisen Bank a Wekerle Plusz konstrukcióval párhuzamosan igényelt piaci feltételű lakáshitelnél ad 0,5 százalékos kamatkedvezményt. Az induló díjakhoz kapcsolódó kedvezmények itt is elérhetők.
Egekben a lakásárak, de a bérleti díjaknál furcsa dolog történik
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, országosan 1,1 százalékkal, Budapesten pedig 1,3 százalékkal lettek alacsonyabbak a bérleti díjak szeptemberhez képest. Hasonló mértékű havi csökkenésre a hazai lakáspiacon 2020 decembere óta nem volt példa – derült ki a a KSH–ingatlan.com októberi lakbérindexének adataiból. Habár ősszel rendszerint mérséklődik az albérletpiaci kereslet, az idei visszaesés különösen jelentős: 2024 októberében 0,5 százalékkal, tavaly októberben 0,7 százalékkal csökkentek országosan a lakbérek szeptemberről októberre.
Ugyanakkor éves összevetésben még mindig drágulás látszik, ennek üteme azonban országosan 5,5 százalékra, Budapesten 5 százalékra mérséklődött.