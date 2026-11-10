A budapesti fiatalok megkapták a második pofont is a Wekerle Plusztól, a Tisza nem kíméli szavazóbázisát – ez fog történni a szakértő szerint

A napokban tette közzé harmadik negyedéves lakásépítési statisztikáját a Központi Statisztikai Hivatal, és az adatsor felemás képet mutat. A júliustól szeptemberig terjedő időszak önmagában komoly fékezést mutatott, ahogy arról az elmúlt hónapokban egyre többet lehetett hallani, ugyanakkor az év első kilenc hónapja kiemelkedően erős volt, köszönhetően az első féléves számoknak. Úgy tűnik, hogy az Otthon Start Program fékeződésével a fejlesztők is kicsit elbizonytalanodtak a keresletet illetően, de a frissen bejelentett kormányzati lépések (köztük a Wekerle Plusz) ismét felkavarhatják az állóvizet – derült ki az OTP Ingatlanpont friss elemzéséből.

A lakásépítésekre is hatással van a Wekerle Plusz indulása / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

Az év első kilenc hónapjában összesen 22 331 új lakásra adtak ki építési engedélyt Magyarországon, ennél magasabb legutóbb 2022-ben volt ez a szám az év hasonló időszakában. Ugyanakkor a harmadik negyedévben regisztrált 5743 építési engedély 19 százalékkal alacsonyabb volt az egy évvel korábbinál. Ez is jelzi a piac kettősségét: az év első felében, különösen az első negyedévben még kifejezetten optimisták voltak a fejlesztők, amiben szerepet játszhatott a tavaly indult Otthon Start Program, azonban nyárra már érezhették a kereslet lassulását, ami miatt óvatosabbak lehettek az új projektekkel.

Ez a folyamat még látványosabban alakult Budapesten, ahol már a második negyedévben is csökkent tavalyhoz képest a kiadott építési engedélyek száma, július és szeptember között pedig az ezret sem érte el, amihez hasonló legutóbb 2024 közepén történt. Az egy évvel korábbihoz képest pedig 48 százalékos volt a visszaesés. Ez egybecseng azokkal az információkkal, melyek szerint a fővárosi lakáspiacon volt a legnagyobb a fékezés, mivel az elmúlt évek áremelkedése után egyre több vevő számára váltak nehezen megfizethetővé a budapesti lakások.

A megyei jogú városokban szintén jelentősen, 32 százalékkal csökkent a kiadott építési engedélyek száma a tavalyi harmadik negyedévhez képest, a többi városban viszont stagnálást, a községekben pedig 11 százalékos növekedést regisztrált a KSH.