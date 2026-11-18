Wekerle Plusz: a kormány néhány napos átállással számolt, több banknak hetekre volt szüksége
Van bank, amely már október végén elérhetővé tette az új lakáshitelt, mások még november közepén is az indulásra készülnek. Emlékezetes, hogy a Wekerle Plusz végleges szabályait a kormány mindössze néhány órával a program indulása előtt hirdette ki, a rendkívül rövid határidő pedig több pénzintézetnél is megnehezítette az átállást.
Wekerle Plusz: nagy különbségek a bankok között, van, ahol még mindig tart a felkészülés
A Wekerle Pluszról szóló 298/2026. (X. 27.) kormányrendelet október 27-én este jelent meg, és már másnap hatályba lépett. A bankoknak így rendkívül rövid idő alatt kellett véglegesíteniük az új konstrukció bevezetéséhez szükséges fejlesztéseket és belső eljárásokat. A rendelet egyes rendelkezései csak november 16-án léptek hatályba, a jogszabályt pedig már november 3-án módosították.
Kármán András pénzügyminiszter az október 27-i kormányzati sajtótájékoztatón még úgy számolt, hogy a bankok néhány nap alatt át tudnak állni az új konstrukcióra. Ehhez képest november közepére több pénzintézetnél sem fejeződött be a felkészülés, noha mások már október végén megnyitották az igénylés lehetőségét.
A Világgazdaság banki körképéből kiderül, hogy a pénzintézetek eltérő ütemben készültek el az átállással. A leggyorsabban a Raiffeisen Bank reagált, amely már október 29-én elérhetővé tette a Wekerle Pluszt. Az első hitelkérelem tényleges befogadásáról november 9-én számolt be a bank: az igénylést egy szolnoki fiókban nyújtották be.
- Az Erste Bank október 29-én előregisztrációt indított, a tényleges hitelkérelmek befogadását november 4-én kezdte meg.
- A K&H november 3-án hirdette meg az új konstrukciót, de az ügyfelek november 9-től nyújthatták be kérelmeiket.
- A CIB Bank november 10-én indult el.
- Az OTP Bank november 16-án, hétfőn kezdte meg a Wekerle Plusz-hitelkérelmek befogadását,
- és ugyanezen a napon tette elérhetővé az új konstrukciót az MBH Bank is.
Két banknál ennél is tovább tart a felkészülés; a MagNet Bank november 30-ra tervezi a Wekerle Plusz bevezetését, vagyis 33 nappal a jogszabály hatálybalépése utánra. Az UniCredit a Világgazdaság megkeresésére egyelőre nem közölt konkrét indulási időpontot.
A bankok eltérő ütemezése az ügyfelek számára is fontos: aki saját pénzintézeténél szeretné felvenni a támogatott hitelt, annak egyes bankoknál még november második felében is várnia kell.
A rövid határidő miatt át kellett szervezni a munkát
A CIB Bank a Világgazdaságnak küldött válaszában részletesen beszámolt az új konstrukció bevezetésével járó nehézségekről.
A pénzintézet közölte, hogy a rövid határidő miatt a kormányrendelet értelmezésétől az informatikai fejlesztéseken át az értékesítési hálózat és a hitelezésben részt vevő munkatársak felkészítéséig számos feladatot kellett gyorsan elvégezniük. Emiatt egyes munkák fontossági sorrendjét is módosítani kellett.
Hasonló feladatokról számolt be a K&H Bank is. A pénzintézetnél az informatikai rendszereket, a szerződéses dokumentációt, a jogszabályi megfeleléshez szükséges eljárásokat és az ügyfélkiszolgálást egyaránt hozzá kellett igazítani az új feltételekhez. Emellett a munkatársak felkészítéséről is gondoskodni kellett.
Az OTP Bank szintén hangsúlyozta, hogy a jogszabályváltozások értelmezéséhez és átvezetéséhez felkészülési időre van szükség. A pénzintézet a Világgazdaságnak elmondta, hogy a november közepén megjelent szabályok alapján már felkészítette az értékesítésben részt vevő munkatársait, és megkezdte az ügyféltájékoztatók elkészítését. A bank szerint a pontos tájékoztatás érdekében az ügyintézőknek folyamatosan követniük kell a változó előírásokat.
A Raiffeisen Banknál az üzleti, kockázatkezelési, jogi, operációs és informatikai területek összehangolt munkájára volt szükség ahhoz, hogy már október végén elindulhasson az igénylés.
A bankoknak ráadásul az Otthon Start lezárásával párhuzamosan kellett bevezetniük az új konstrukciót. A korábbi program keretében november 15-ig még befogadhatták azoknak az ügyfeleknek a kérelmeit, akik teljesítették az átmeneti feltételeket, például október 31-ig megkötötték az adásvételi szerződésüket. A Raiffeisen tájékoztatása szerint ebben az időszakban elsősorban a korábbi program igényléseire összpontosítottak.
A banki válaszok alapján az átállás több pénzintézetnél jelentős szervezési és fejlesztési feladatokkal járt. A későbbi indulás azonban önmagában nem bizonyítja, hogy minden esetben a rövid felkészülési idő okozta a késedelmet.
A meglévő ingatlantulajdon okozhatja a legtöbb nehézséget
A Wekerle Plusz bevezetése a bankok belső rendszereinek átalakítása mellett a hitelbírálatban is változásokat hozott. A megváltozott jogosultsági feltételek miatt az ügyfeleknek is új szempontokra kell figyelniük.
A CIB Bank szerint elsősorban a korábbi ingatlantulajdonra és a meglévő tulajdoni hányadokra vonatkozó szabályok értelmezése, illetve ellenőrzése jelenthet nehézséget.
A K&H ugyanezt a problémát emelte ki, ugyanis a pénzintézet szerint az ügyfeleknek a meglévő ingatlantulajdonukról tett nyilatkozat okozhatja a legtöbb fejtörést. Egyszerűsíti ugyanakkor az igénylést, hogy a Wekerle Pluszhoz már nem szükséges társadalombiztosítási jogviszonyt igazolni.
A bankok ennek ellenére nem számítanak arra, hogy az új feltételek miatt érdemben meghosszabbodna az ügyintézés.
A CIB és a K&H egyaránt változatlan átfutási idővel és elutasítási aránnyal kalkulál. A Raiffeisen szerint a hitelbírálat alapelvei nem változtak, ezért a jogosultsági feltételeket teljesítő ügyfeleknél nem várható több elutasítás.
Az UniCredit szintén úgy nyilatkozott, hogy az előkészületek jelenlegi szakaszában nem lát olyan nehézséget, amely az ügyfélkiszolgálást hátrányosan érintené. A bank ugyanakkor a válaszadás időpontjában még nem kezdte meg a Wekerle Plusz-hitelkérelmek befogadását.
A bankoknak azonban nemcsak az új hitelprogram bevezetése okoz fejtörést. A Wekerle Plusz iránt jóval kisebb keresletre számítanak, mint az Otthon Start esetében, és többen már 2027 elejére jelentős visszaesést várnak a támogatott lakáshitelezésben. A Világgazdaság következő cikkében bemutatjuk, hogyan változhat a hitelpiac az új szabályok hatására.