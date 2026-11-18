Van bank, amely már október végén elérhetővé tette az új lakáshitelt, mások még november közepén is az indulásra készülnek. Emlékezetes, hogy a Wekerle Plusz végleges szabályait a kormány mindössze néhány órával a program indulása előtt hirdette ki, a rendkívül rövid határidő pedig több pénzintézetnél is megnehezítette az átállást.

Aki saját pénzintézeténél szeretné felvenni a támogatott hitelt, annak egyes bankoknál még november második felében is várnia kell a Wekerle Pluszra. / Fotó: Shutterstock

Wekerle Plusz: nagy különbségek a bankok között, van, ahol még mindig tart a felkészülés

A Wekerle Pluszról szóló 298/2026. (X. 27.) kormányrendelet október 27-én este jelent meg, és már másnap hatályba lépett. A bankoknak így rendkívül rövid idő alatt kellett véglegesíteniük az új konstrukció bevezetéséhez szükséges fejlesztéseket és belső eljárásokat. A rendelet egyes rendelkezései csak november 16-án léptek hatályba, a jogszabályt pedig már november 3-án módosították.

Kármán András pénzügyminiszter az október 27-i kormányzati sajtótájékoztatón még úgy számolt, hogy a bankok néhány nap alatt át tudnak állni az új konstrukcióra. Ehhez képest november közepére több pénzintézetnél sem fejeződött be a felkészülés, noha mások már október végén megnyitották az igénylés lehetőségét.

A Világgazdaság banki körképéből kiderül, hogy a pénzintézetek eltérő ütemben készültek el az átállással. A leggyorsabban a Raiffeisen Bank reagált, amely már október 29-én elérhetővé tette a Wekerle Pluszt. Az első hitelkérelem tényleges befogadásáról november 9-én számolt be a bank: az igénylést egy szolnoki fiókban nyújtották be.

Az Erste Bank október 29-én előregisztrációt indított, a tényleges hitelkérelmek befogadását november 4-én kezdte meg.

A K&H november 3-án hirdette meg az új konstrukciót, de az ügyfelek november 9-től nyújthatták be kérelmeiket.

A CIB Bank november 10-én indult el.

Az OTP Bank november 16-án, hétfőn kezdte meg a Wekerle Plusz-hitelkérelmek befogadását,

és ugyanezen a napon tette elérhetővé az új konstrukciót az MBH Bank is.

Két banknál ennél is tovább tart a felkészülés; a MagNet Bank november 30-ra tervezi a Wekerle Plusz bevezetését, vagyis 33 nappal a jogszabály hatálybalépése utánra. Az UniCredit a Világgazdaság megkeresésére egyelőre nem közölt konkrét indulási időpontot.