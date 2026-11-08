A Wekerle Plusz ott drágít, ahol a legjobban fáj: a használt lakások miatt az egész lakáshitelpiacon visszaeshet a kereslet
Jelentősen megdrágul a hitelből történő lakásvásárlás az Otthon Start megszüntetésével, ami a teljes lakáshitelpiacot visszavetheti. A Wekerle Plusz a használt lakások esetében 3-ról 5 százalékra emeli a támogatott kamatot, holott a lakáshitelek közel 80 százalékát ilyen ingatlanok vásárlására fordítják. A bankok számára új lehetőségeket kínálhat a piaci hitelezés, de kérdéses, hogy ez ellensúlyozhatja-e a támogatott kölcsönök iránti kereslet csökkenését.
Otthon Start ki, Wekerle Plusz be: a lakáshitelek négyötödét érintheti a drágulás
Az Otthon Start helyébe lépő Wekerle Plusz az új építésű lakásoknál megtartja a 3 százalékos támogatott kamatot, a használt ingatlanok esetében viszont 5 százalékra emeli azt. A változás a lakáshitelpiac legnagyobb részét érintheti.
A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 első öt hónapjában a folyósított, közel 1300 milliárd forintnyi lakáshitel 79,9 százalékát, több mint 1034 milliárd forintot használt lakások vásárlására fordították. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) összesítése alapján 2025 egészében is 81,1 százalék volt ez az arány.
Az Otthon Startnál még nagyobb volt a használt ingatlanok súlya. Az MNB 2026. májusi lakáspiaci jelentése szerint a támogatott hitelek 90 százalékából használt lakást vásároltak, a KSH adatai alapján pedig a program 2025 második felében folyósított hitelösszegének 97 százalékát fordították ilyen célra.
A Wekerle Plusz tehát éppen ott emeli a kamatot, ahol eddig a legtöbb támogatott hitelt vették fel. Az új lakásokra megmaradó 3 százalékos kamat várhatóan csak korlátozottan terelheti át a keresletet, mivel ezekből jóval kisebb a kínálat, és általában drágábbak is a használt ingatlanoknál.
A korábbi, kedvezőbb feltételekkel már csak néhány napig lehet hitelt igényelni: az október 31-ig megkötött adásvételi szerződések alapján november 15-ig még benyújthatók a 3 százalékos Otthon Start-hitel iránti kérelmek.
A Wekerle Plusz legfontosabb feltételei:
- Legfeljebb 50 millió forint vehető fel, maximum 25 évre.
- A támogatást a 18 és 45 év közötti igénylők vehetik igénybe.
- Lakásoknál 100 millió, családi házaknál 150 millió forintos vételárplafon érvényesül.
- A négyzetméterár nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot.
Az igényléshez már nincs szükség kétéves társadalombiztosítási jogviszonyra. Az életkori korlátozás, az ingatlantulajdonra vonatkozó előírások és az ötéves bentlakási kötelezettség ugyanakkor több vásárlót kizárhatnak a programból.
A használt lakásokra vonatkozó kamatemelés jelentősen növeli a törlesztőrészleteket. Egy 30 millió forintos, 25 éves hitelnél a korábbi 3 százalékos kamat mintegy 142 ezer forintos havi törlesztést jelentett. Az új, 5 százalékos kamattal ez már meghaladja a 175 ezer forintot.
A havi többletteher így több mint 33 ezer forint, a teljes futamidő alatt pedig közel 10 millió forinttal nő a visszafizetendő összeg. A számítás változatlan kamatot, annuitásos törlesztést és járulékos költségek nélküli konstrukciót feltételez.
A magasabb törlesztőrészletek miatt egyes vásárlók kisebb hitelösszeghez juthatnak, olcsóbb ingatlant kereshetnek, vagy elhalaszthatják a vásárlást.
A piaci hitelek sem feltétlenül mentik meg a lakáshitelpiacot
A használt lakásoknál az államilag támogatott és a piaci hitelek közötti kamatkülönbség is mérséklődik. A Magyar Nemzeti Bank augusztusi adatai szerint a piaci lakáshitelek átlagkamata 6,16 százalék volt. Ehhez képest az 5 százalékos támogatott kamat előnye valamivel több mint egy százalékpont.
Ez hosszú futamidő mellett továbbra is jelentős megtakarítást jelent. Egy 30 millió forintos, 25 éves kölcsönnél a támogatott hitel havi törlesztőrészlete mintegy 175 ezer, a 6,16 százalékos piaci hitelé pedig 196 ezer forint. A teljes visszafizetésben mintegy 6,2 millió forint a különbség.
Az 50 millió forintos hitelplafon miatt a drágább ingatlanok vásárlóinak piaci hitelre is szükségük lehet, ami élénkítheti az ilyen kölcsönök iránti keresletet. Ha pedig a piaci kamatok 2027-ben megközelítik az 5 százalékot, tovább csökkenhet a Wekerle Plusz előnye a használt lakások finanszírozásában.
A bankok számára a piaci hitelezés térnyerése részben ellensúlyozhatja a támogatott konstrukciók iránti kereslet visszaesését. Ennek azonban feltétele, hogy elegendő vásárló rendelkezzen a magasabb törlesztőrészletek vállalásához szükséges jövedelemmel.
A piaci hitelek iránti kereslet ráadásul már szeptemberben is elmaradt az egy évvel korábbitól. Az MBH Elemzési Centrum adatai alapján a piaci kamatozású lakáshitelek volumene 19,8 százalékkal csökkent éves összevetésben. A bankok összesen 226 milliárd forintnyi új lakáshitel-szerződést kötöttek, szemben az augusztusi 212 milliárddal, ám a két hónap eltérő munkanapszámát figyelembe véve a napi átlag is mérséklődött.
A bankoknak is kevesebb kamattámogatás jut
A Wekerle Plusz a bankok által felszámítható kamatot is csökkenti. A Bankmonitor számítása szerint novemberben legfeljebb 5,96 százalékos ügyleti kamat alkalmazható, szemben az Otthon Start korábbi 7,01 százalékával.
A maximális ügyleti kamat mellett az állam új lakásoknál 2,96, használt ingatlanoknál 0,96 százalékpontot vállal át. A tényleges kamattámogatás ennél alacsonyabb is lehet, ha a bank a megengedett felső határnál kedvezőbb ügyleti kamatot alkalmaz.
Az alacsonyabb kamatplafon mérsékelheti az állami kamattámogatás összegét, ugyanakkor a bankok által kínált egyedi kedvezmények is csökkenhetnek.
A Raiffeisen Bank már október 29-én megkezdte a Wekerle Plusz iránti hitelkérelmek befogadását. Az új lakásokra 3,04, a használt ingatlanokra 5,12 százalékos teljes hiteldíjmutatóval kínálja a kölcsönt.
Aki a támogatott hitel mellé piaci lakáshitelt is felvesz a banknál, meghatározott feltételekkel 0,5 százalékpontos kamatkedvezményt kaphat a piaci kölcsön teljes futamidejére.
Az Erste Bank október végén indította el az előregisztrációt, november 4-től pedig már fogadja a Wekerle Plusz iránti hitelkérelmeket.
A használt lakások piacán jelentkezhet a legnagyobb visszaesés
A Wekerle Plusz az új építésű lakások vásárlóinak kínál kedvezőbb finanszírozást, a kisebb városokban és a vidéki települések jelentős részén azonban alig épülnek új lakások. A vásárlók többsége így továbbra is a használt ingatlanok közül választhat.
Az ingatlan.com októberben mintegy 250 ezer telefonos érdeklődést regisztrált, ami szeptemberhez képest 3,8 százalékos növekedés, éves összevetésben viszont 15 százalékos visszaesés.
Az Otthon Start utolsó hetében a megkeresések száma 38 százalékkal haladta meg a szeptemberi napi átlagot.
A program megszüntetésének bejelentése számos lakásvásárlást előre hozhatott, így az októberi és novemberi igénylések egy része a későbbi keresletből hiányozhat.
Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője a következő időszakban stagnáló lakásárakra számít, ami a mérsékelt infláció mellett reálértéken árcsökkenést jelenthet. A Duna House és az Otthon Centrum szakértői szintén a használt lakások iránti kereslet visszaesését valószínűsítik.
Az MBH Elemzési Centrum a támogatott lakáshitelezésben is jelentős visszaesésre számít 2027-ben. Becslése alapján az Otthon Start keretében 2026-ban 1900–2000 milliárd forintnyi hitelt helyezhetnek ki, a Wekerle Plusz vásárlási és építési hitelei azonban jövőre ennek kevesebb mint a felét érhetik el.