A Wekerle Plusz ott drágít, ahol a legjobban fáj: a használt lakások miatt az egész lakáshitelpiacon visszaeshet a kereslet

Jelentősen megdrágul a hitelből történő lakásvásárlás az Otthon Start megszüntetésével, ami a teljes lakáshitelpiacot visszavetheti. A Wekerle Plusz a használt lakások esetében 3-ról 5 százalékra emeli a támogatott kamatot, holott a lakáshitelek közel 80 százalékát ilyen ingatlanok vásárlására fordítják. A bankok számára új lehetőségeket kínálhat a piaci hitelezés, de kérdéses, hogy ez ellensúlyozhatja-e a támogatott kölcsönök iránti kereslet csökkenését.

A Wekerle Plusz az állami kamattámogatás számítását is módosítja. / Fotó: Kallus György

Otthon Start ki, Wekerle Plusz be: a lakáshitelek négyötödét érintheti a drágulás

Az Otthon Start helyébe lépő Wekerle Plusz az új építésű lakásoknál megtartja a 3 százalékos támogatott kamatot, a használt ingatlanok esetében viszont 5 százalékra emeli azt. A változás a lakáshitelpiac legnagyobb részét érintheti.

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 első öt hónapjában a folyósított, közel 1300 milliárd forintnyi lakáshitel 79,9 százalékát, több mint 1034 milliárd forintot használt lakások vásárlására fordították. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) összesítése alapján 2025 egészében is 81,1 százalék volt ez az arány.

Az Otthon Startnál még nagyobb volt a használt ingatlanok súlya. Az MNB 2026. májusi lakáspiaci jelentése szerint a támogatott hitelek 90 százalékából használt lakást vásároltak, a KSH adatai alapján pedig a program 2025 második felében folyósított hitelösszegének 97 százalékát fordították ilyen célra.

A Wekerle Plusz tehát éppen ott emeli a kamatot, ahol eddig a legtöbb támogatott hitelt vették fel. Az új lakásokra megmaradó 3 százalékos kamat várhatóan csak korlátozottan terelheti át a keresletet, mivel ezekből jóval kisebb a kínálat, és általában drágábbak is a használt ingatlanoknál.

A korábbi, kedvezőbb feltételekkel már csak néhány napig lehet hitelt igényelni: az október 31-ig megkötött adásvételi szerződések alapján november 15-ig még benyújthatók a 3 százalékos Otthon Start-hitel iránti kérelmek.

A Wekerle Plusz legfontosabb feltételei:

Legfeljebb 50 millió forint vehető fel, maximum 25 évre.

A támogatást a 18 és 45 év közötti igénylők vehetik igénybe.

Lakásoknál 100 millió, családi házaknál 150 millió forintos vételárplafon érvényesül.

A négyzetméterár nem haladhatja meg az 1,5 millió forintot.

Az igényléshez már nincs szükség kétéves társadalombiztosítási jogviszonyra. Az életkori korlátozás, az ingatlantulajdonra vonatkozó előírások és az ötéves bentlakási kötelezettség ugyanakkor több vásárlót kizárhatnak a programból.

A használt lakásokra vonatkozó kamatemelés jelentősen növeli a törlesztőrészleteket. Egy 30 millió forintos, 25 éves hitelnél a korábbi 3 százalékos kamat mintegy 142 ezer forintos havi törlesztést jelentett. Az új, 5 százalékos kamattal ez már meghaladja a 175 ezer forintot.

A havi többletteher így több mint 33 ezer forint, a teljes futamidő alatt pedig közel 10 millió forinttal nő a visszafizetendő összeg. A számítás változatlan kamatot, annuitásos törlesztést és járulékos költségek nélküli konstrukciót feltételez.