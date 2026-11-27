Már nem feltétlenül kell több tíz millió forintos hitelt felvenni ahhoz, hogy jelentős összegű ajándékpénzhez jussunk a bankoktól, esetenként egy bankváltás is elegendő lehet. Az Otthon Start program kivezetésével látványosan megváltozott a pénzintézetek ügyfélszerzési stratégiája: az új támogatott lakáshitel, a Wekerle Plusz mellé néhány kivételtől eltekintve már nem kínálnak olyan nagyvonalú kedvezményeket, mint elődjéhez. Eközben a lakossági bankszámlák piacán továbbra is éles a verseny, sőt a Black Friday apropóján a személyi kölcsönöknél is megjelentek új ajánlatok – derül ki a BiztosDöntés.hu friss összesítéséből.

Wekerle Plusz már nem ér több százezer forintot/Fotó: Shutterstock

Drasztikusan csökkent az elmúlt hetekben a lakáshitelekhez kapcsolódó egyszeri jóváírási akciók száma a bankoknál. A változás oka, hogy az Otthon Startot felváltó Wekerle Plusz hitelnél jóval szűkmarkúbban bánnak a kedvezményekkel a pénzintézetek – derül ki a BiztosDöntés.hu adataiból. Míg az Otthon Startnál általános volt az akár több százezer forintos ajándékpénz a kölcsönfelvételért, a helyébe lépő Wekerle Plusz már nem ér meg ennyit a bankoknak az eddig meghirdetett ajánlatok alapján.



Egy bank még mindig jutalmaz a Wekerle Plusz igénylésekor

A közlemény szerint ez alól egyelőre egyedül az MBH Bank jelent kivételt, ahol a feltételek teljesítése esetén akár 380 000 forint egyszeri jóváírás is járhat a Wekerle Plusz hitel igénylőinek. Itt 330 000 forint ajándékpénzt ér, ha az ügyfél legalább 30 millió forint összegű hitelt igényel. Ez további 20 000 forinttal egészülhet ki, ha az igénylő Fundamenta lakás-takarékpénztári szerződést is köt, és további 30 000 forinttal, ha CIG lakásbiztosítást is köt a szerződéssel érintett ingatlanra. Az MBH Bank számlavezetési kedvezményeket is kínál a Wekerle Pluszhoz kapcsolódóan: ha két igénylő nyit számlát a pénzintézetnél, összesen 100 000 forint jóváírást kaphatnak, ami további 60 000 forinttal egészülhet ki egyszerűsített bankváltás esetén.

A Wekerle Pluszhoz kapcsolódik az Erste jóváírási akciója is. Itt az Union lakásbiztosítás megkötéséért, illetve az Erste hitelvédelmi biztosításért is egyenként 40 000 forint jóváírás jár. Fontos feltétel viszont, hogy a biztosításokat legalább 3 évig fenn kell tartani. A CIB Bank a piaci lakáshiteleihez, és a CSOK Plusz támogatott konstrukcióhoz ad 40 000 forint egyszeri jóváírást, ha teljesülnek a kért feltételek.

