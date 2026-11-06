Ha ez igaz, az bombahír: máris megváltozott a Wekerle Plusz, kiszedték a legnagyobb szigorítást az Otthon Starthoz képest? A kormányszóvivő ezt jelentette be

Komoly kérdéseket vet fel a Wekerle Plusz lakáshitelről közzétett legújabb kormányzati tájékoztatás. Szondi Vanda egy Facebook-videóban arról beszél, hogy a támogatott kölcsönt az is igénybe veheti, akinek a korábbi vagy jelenlegi lakástulajdonban fennálló részesedése nem haladta meg az 50 százalékot. Csakhogy a hatályos kormányrendelet ennél szigorúbb feltételt tartalmaz: már az 50 százalékos tulajdoni hányad is kizáró ok lehet.

Alapvető jogosultsági feltételről közölt egymásnak ellentmondó információkat a kormányzati kommunikáció és a Wekerle Pluszról szóló rendelet / Fotó: Szondi Vanda / Facebook

A felvételt a rendelkezésünkre álló adatok szerint már több mint 105 ezerszer indították el, és mintegy 1400 reakció érkezett rá. A videó nagyjából egy napja elérhető, a vitatott tájékoztatást pedig ez idő alatt nem korrigálták.

Szondi Vanda arra a kérdésre, hogy ki veheti igénybe a Wekerle Plusz vásárlási és építési hitelt, a következőket mondja: "A Wekerle Plusz vásárlási és építési hitelt bárki igénybe veheti, aki

18 és 45 év között van,

vagy egyáltalán nem volt még lakása

vagy a jelenleg, illetve korábban a nevén lévő lakás értéke nem haladta meg a 30 millió forintot,

vagy a tulajdonrésze nem volt több 50 százaléknál

– sorolta a Magyarország Kormánya hivatalos facebook-oldalon a kormányszóvivő. Ez utóbbi kitétel azonban teljesen új elemként jelent meg a korményzati kommunikációban.

Egyetlen szó dönthet a kedvezményes hitelről

A különbség első látásra jelentéktelennek tűnhet, jogi szempontból azonban egyáltalán nem az. A 298/2026. (X. 27.) kormányrendelet 11. paragrafusa ugyanis egyértelműen úgy rendelkezik, hogy a kölcsön csak akkor igényelhető, "ha az érintett korábban sem rendelkezett lakásban 50 százalékot elérő tulajdoni hányaddal."

Ez azt jelenti, hogy főszabály szerint egy 49 százalékos tulajdonrész még nem akadály, az 50 százalékos viszont már igen. A videóban ismertetett feltétel alapján ezzel szemben az utóbbi esetben is járhatna a támogatás. A különbség különösen azoknál lehet jelentős, akik például

öröklés

vagy korábbi közös ingatlanvásárlás

révén pontosan felerészben váltak egy lakás tulajdonosává. A rendelet ugyan tartalmaz kivételeket, például bizonyos, legfeljebb 30 millió forint értékű ingatlanok esetében, ezek azonban nem jelentik az 50 százalékos korlát általános eltörlését. Közös igénylésnél ráadásul az ugyanazon lakásban fennálló tulajdoni hányadokat össze is kell számítani.

A legfontosabb kérdés tehát az, hogy a kormány valóban szélesíteni kívánja-e a jogosultak körét, vagy a videóban pontatlanul ismertették a szabályokat.

Az előbbi esetben a rendelet módosítására is szükség lenne, ennek azonban a jelenleg hatályos szövegben nincs nyoma. A kormány hivatalos Wekerle Plusz-tájékoztató oldala is az 50 százalékot el nem érő tulajdoni hányadot nevezi meg a főszabály szerinti megengedett mértékként.