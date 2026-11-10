Megjött a feketeleves Vitézy Dávidnak: ahogy kivégezte az Otthon Startot, azonnal földbe állt a lakáspiac – se híre, se hamva a Wekerle Plusznak

Látványosan visszaesett a lakásvásárlók aktivitása az Otthon Start kivezetése után, az ingatlanközvetítők már a novemberi adatokban érzékelik a változást. A vevők kivárnak, miközben az új Wekerle Plusz feltételei több szempontból is szűkítik azok körét, akik kedvezményes finanszírozással vásárolhatnak ingatlant – írta a Telex.

A lakásvásárlók egy része még októberben előrehozta a döntését, novemberre azonban elfogyott a lendület, a Wekerle Pluszra pedig még várni kell / Fotó: Shutterstock

Látványosan visszafogták magukat a lakásvásárlók november első napjaiban: a Duna House hálózatában munkanaponként mintegy 40 százalékkal kevesebb ingatlanmutatást tartottak, mint október elején. A társaság keresletindexe 20-25 százalékkal esett vissza, a vevők pedig harmadával kevesebb vételi ajánlatot tettek.

Az adatok alapján az Otthon Start kivezetése után megtorpant az a lendület, amely az előző hónap végén még jelentős forgalmat hozott.

Az adásvételek száma egyelőre nem zuhant hasonló mértékben, nagyjából az október eleji szinten maradt. Ez azonban nem feltétlenül jelenti a kereslet stabilizálódását: a most lezáruló ügyletek jelentős része még azokhoz a keresésekhez kapcsolódik, amelyeket a vevők korábban indítottak el.

Október utolsó tíz napjában egészen más képet mutatott a piac. Az Otthon Start október 31-i kivezetése előtt naponta több mint kétszer annyi adásvétel jött létre, mint a hónap elején, a vételi ajánlatok száma pedig másfélszeresére emelkedett. A mutatások száma ugyanebben az időszakban 12 százalékkal, a keresletindex pedig 13 százalékkal nőtt.

A számok arra utalnak, hogy sokan előrehozták a lakásvásárlást, nehogy lemaradjanak a fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start hitelről. A program lezárása előtti hajrá tehát átmenetileg felpörgette a piacot, de az októberi élénkülés nem jelentett tartós keresletnövekedést.

A kínálati oldalon eközben egészen más folyamat zajlik. Az ingatlan.com októberi összesítése szerint a hónap végén 150,4 ezer eladó lakás és ház szerepelt a hirdetések között. Ez éves összevetésben 10,5 százalékos bővülés, a kínálat pedig utoljára 2023 novemberében volt ilyen nagy. Az érdeklődések száma ezzel szemben az egy évvel korábbi szinthez képest 15 százalékkal maradt el.