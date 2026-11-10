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Megjött a feketeleves Vitézy Dávidnak: ahogy kivégezte az Otthon Startot, azonnal földbe állt a lakáspiac – se híre, se hamva a Wekerle Plusznak

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Október végén még egymást érték az adásvételek, november elején viszont már jóval kevesebb érdeklődő jelent meg az ingatlanoknál. A Wekerle Plusz más feltételeket kínál, ezért egyelőre kérdés, milyen gyorsan találhatnak vissza a vásárlók a piacra.
Nemes Tamás
2026.11.10, 18:44
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Látványosan visszaesett a lakásvásárlók aktivitása az Otthon Start kivezetése után, az ingatlanközvetítők már a novemberi adatokban érzékelik a változást. A vevők kivárnak, miközben az új Wekerle Plusz feltételei több szempontból is szűkítik azok körét, akik kedvezményes finanszírozással vásárolhatnak ingatlant – írta a Telex.

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A lakásvásárlók egy része még októberben előrehozta a döntését, novemberre azonban elfogyott a lendület, a Wekerle Pluszra pedig még várni kell / Fotó: Shutterstock

Látványosan visszafogták magukat a lakásvásárlók november első napjaiban: a Duna House hálózatában munkanaponként mintegy 40 százalékkal kevesebb ingatlanmutatást tartottak, mint október elején. A társaság keresletindexe 20-25 százalékkal esett vissza, a vevők pedig harmadával kevesebb vételi ajánlatot tettek. 

Az adatok alapján az Otthon Start kivezetése után megtorpant az a lendület, amely az előző hónap végén még jelentős forgalmat hozott.

Az adásvételek száma egyelőre nem zuhant hasonló mértékben, nagyjából az október eleji szinten maradt. Ez azonban nem feltétlenül jelenti a kereslet stabilizálódását: a most lezáruló ügyletek jelentős része még azokhoz a keresésekhez kapcsolódik, amelyeket a vevők korábban indítottak el.

Október utolsó tíz napjában egészen más képet mutatott a piac. Az Otthon Start október 31-i kivezetése előtt naponta több mint kétszer annyi adásvétel jött létre, mint a hónap elején, a vételi ajánlatok száma pedig másfélszeresére emelkedett. A mutatások száma ugyanebben az időszakban 12 százalékkal, a keresletindex pedig 13 százalékkal nőtt.

A számok arra utalnak, hogy sokan előrehozták a lakásvásárlást, nehogy lemaradjanak a fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start hitelről. A program lezárása előtti hajrá tehát átmenetileg felpörgette a piacot, de az októberi élénkülés nem jelentett tartós keresletnövekedést.

A kínálati oldalon eközben egészen más folyamat zajlik. Az ingatlan.com októberi összesítése szerint a hónap végén 150,4 ezer eladó lakás és ház szerepelt a hirdetések között. Ez éves összevetésben 10,5 százalékos bővülés, a kínálat pedig utoljára 2023 novemberében volt ilyen nagy. Az érdeklődések száma ezzel szemben az egy évvel korábbi szinthez képest 15 százalékkal maradt el.

Kérdéses, hogy a Wekerle Plusz visszahozza-e a lendületet

Szegő Péter, a Duna House vezető elemzője szerint az átmeneti visszaesés után ismét élénkülhet valamelyest a lakáspiac, amikor a bankok átállnak az új Wekerle Plusz hitelprogramra. Az új konstrukció azonban már nem kínál ugyanolyan kedvező feltételeket minden vásárlónak, mint az Otthon Start.

A Wekerle Plusz a 45 év alatti első lakásvásárlóknak nyújt lehetőséget kedvezményes finanszírozásra. Az új lakásoknál megmarad a fix 3 százalékos kamat, a használt ingatlanoknál viszont 5 százalékra emelkedik. Ez utóbbi még mindig kedvezőbb lehet a piaci hiteleknél, de az Otthon Start korábbi feltételeihez képest drágább finanszírozást jelent.

A programváltás így átrendezheti a vevői kört: a 45 év felettiek teljesen kiesnek az új konstrukcióból, a fiatalabb, első lakásukat keresők viszont ismét megjelenhetnek a piacon. Szegő szerint a banki átállás után ez a vásárlói réteg adhat újabb impulzust az ingatlanpiacnak.

Ennyit Vitézy Dávid bejelentéséről: szabályosan lerohanták a magyarok a lakáspiacot az Otthon Start kivégzésének hírére – három éve nem volt ekkora a kínálat

Az Otthon Start Program kivezetésének hírére október végén jelentősen megugrott a lakáspiaci kereslet, az átmeneti roham azonban nem változtatott az alapvető tendencián: továbbra is több eladó ingatlan jut kevesebb érdeklődőre, mint egy évvel korábban. Az ingatlan.com adatai szerint a kínálat hároméves csúcsra emelkedett, miközben a szakértők a következő időszakban inkább a stagnáló lakásárakra és a megfizethetőség lassú javulására számítanak.

 

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