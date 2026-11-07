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Tiszta vizet öntött a pohárba Kapitány István: akár ötmillió forint járhat minden lakás után, de van egy csavar – a társasházak felújítását is támogatja a Wekerle Plusz

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Nem kell többé kizárólag a lakástulajdonosoknak külön-külön finanszírozniuk az energetikai korszerűsítést. Kapitány István szerint a társasházak egészének felújítása is bevonható a Wekerle Plusz programba.
Nemes Tamás
2026.11.07, 11:06
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Újabb területre terjeszti ki a kormány a Wekerle Plusz Programot: a társasházak teljes energetikai korszerűsítéséhez is jelentős segítséget kínálhat. Kapitány István közösségi oldalán bejelentette, hogy a lakásonként akár ötmillió forintos keretből vissza nem térítendő támogatást és kamatmentes hitelt is igénybe vehetnek a lakóközösségek.

LUS_IMG_4407Otthon Start Program OSPNAV lakhatási támogatáskormány Wekerle Plusz
A társasházak energiahatékonyságának javítása is bekerül a Wekerle Plusz támogatási rendszerébe / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon közzétett videójában ismertette a Wekerle Plusz társasházi energetikai felújításokat támogató konstrukciójának részleteit. Ennek során pedig bejelentette, hogy a programmal lakásonként akár ötmillió forintot is igényelhetnek a lakóközösségek, amelynek egy része vissza nem térítendő támogatás, a fennmaradó összeg pedig kamatmentes hitel lehet.

Kapitány István: a társasházak is nyernek a Wekerle Plusz programmal

A miniszter szerint a lakások egyedi korszerűsítése önmagában nem oldja meg az épületek energetikai problémáit. Hiába cseréli ki valaki a nyílászárókat, ha 

  • a társasház külső falai rosszul szigetelnek, vagy 
  • a központi fűtési rendszer elavult. 

Ezeket a beruházásokat csak a lakóközösség összefogásával lehet megvalósítani.

Kapitány István közlése szerint a magyarországi téglaépítésű társasházak közel ötöde a legrosszabb energiahatékonysági kategóriába tartozik. A Wekerle Plusz ezért a teljes épületek korszerűsítéséhez is segítséget nyújtana.

Lakásonként legfeljebb ötmillió forint állhat rendelkezésre. Ebből az összegből akár két és fél millió forint vissza nem térítendő támogatás lehet, amelynek pontos mértéke az épület energetikai állapotától függ. A fennmaradó részt kamatmentes hitelként biztosítanák, a szükséges önerő pedig lakásonként legfeljebb kétszázezer forint lenne.

A pénzt többféle munkálatra fordíthatják a társasházak. Korszerűsíthető a külső szigetelés, lecserélhetők az ablakok, és megújítható a fűtési, illetve a melegvízrendszer is. A támogatás igénybevételének feltétele, hogy a beruházás legalább harmincszázalékos energiamegtakarítást eredményezzen. Ezt Kapitány István szerint energiahatékonysági tanúsítvánnyal kell majd igazolni.

A lakóközösségek a miniszter tájékoztatása szerint a tervek alapján 2027 márciusától jelentkezhetnek a programra. 

Kapitány István arra biztatta a társasházakat, hogy már most vegyék fel a kapcsolatot a közös képviselővel és energetikai szakemberrel, mérjék fel az épület állapotát, és készítsék elő a szükséges korszerűsítéseket.

A Wekerle Plusz már a lakásvásárlásnál is új finanszírozási lehetőséget kínál. A program október 28-án indult el az Otthon Start fokozatos kivezetésével párhuzamosan. A 18 és 45 év közötti korosztály számára legfeljebb 50 millió forintos, maximum 25 éves futamidejű hitelt biztosít: használt lakás vásárlásakor 5 százalékos, új lakás vásárlásánál vagy építésénél 3 százalékos kamattal. A társasházi felújítások támogatása e konstrukció mellett újabb lehetőséget teremthet az ingatlanállomány korszerűsítésére.

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Alapvető jogosultsági feltételről közölt egymásnak ellentmondó információkat a kormányzati kommunikáció és a Wekerle Pluszról szóló rendelet. Egy friss videó alapján olyanok előtt is megnyílhatna a kedvezményes lakáshitel lehetősége, akiket a jelenlegi szabályozás kizár. Egyelőre nem világos, hogy váratlan könnyítésről vagy téves tájékoztatásról van szó. A mostani ellentmondás tisztázása különösen fontos lehet azoknak, akik korábbi lakástulajdonuk miatt eddig úgy tudták, hogy nem jogosultak a Wekerle Pluszra.

 

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