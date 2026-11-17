Alaposan megváltoztak a lakásvásárlás pénzügyi feltételei az Otthon Start lezárásával. A Wekerle Plusz az új építésű ingatlanokat kedvezőbb kamattal támogatja, a használt lakások vásárlóinak viszont jóval többet kell fizetniük ugyanakkora hitel után. A Világgazdaságnak nyilatkozó bankok eltérően ítélik meg, hogy ez mennyire befolyásolhatja a vásárlók döntéseit.

A Wekerle Plusz továbbra is vonzó lehet azoknak, akik megfelelnek a jogosultsági feltételeknek. / Fotó: berni0004

Az új lakások felé tereli a vásárlókat a Wekerle Plusz, ám a kamatelőny jelentős részét felemésztheti a magasabb vételár

Az Otthon Start idején az új és a használt lakások megvásárlására egyaránt 3 százalékos kamattal lehetett támogatott hitelt felvenni. A Wekerle Plusznál az új lakások vásárlására és építésére továbbra is legfeljebb 3 százalékos kamat vonatkozik, használt ingatlan esetében viszont 5 százalékra emelkedett a felső határ. Egy 50 millió forintos, 25 évre felvett kölcsön havi törlesztőrészlete

3 százalékos kamattal 237 106,

5 százalékos kamattal pedig 292 295 forint.

A különbség havi 55 189 forint,

ami a teljes futamidő alatt megközelíti a 16,6 millió forintot,

változatlan kamattal és az egyéb költségek nélkül. Az új építésű lakások azonban általában drágábbak a használtaknál, így a kedvezőbb hitel önmagában nem garantálja, hogy a vásárlás összességében is olcsóbb lesz.

Az OTP Bank a Világgazdaságnak küldött válaszában arra számít, hogy a kedvezményes kamat élénkítheti az új építésű lakások iránti érdeklődést, különösen a kisebb, megfizethető vidéki ingatlanok esetében.

Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint az új lakások aránya növekedhet az adásvételeken belül, ami a lakásépítéseknek is lendületet adhat. A két százalékpontos kamatelőny jelentős részét ugyanakkor felemésztheti a magasabb vételár, a másfél millió forintos négyzetméterár-plafon pedig különösen Budapesten szűkíti a választékot.

A CIB Bank arra hívta fel a figyelmet, hogy az 5 százalékos támogatott kamat versenyképessége a piaci lakáshitelek kamatának csökkenésével mérséklődhet. Ez elsősorban a használt lakást vásárlók finanszírozási döntéseit befolyásolhatja.

A K&H Bank nem számít arra, hogy a 3 és az 5 százalékos kamat közötti különbség jelentősen átterelné a vásárlókat az új építésű lakások piacára. A pénzintézet szerint az ingatlan elhelyezkedése, vételára és a rendelkezésre álló kínálat továbbra is meghatározóbb szempont.