Wekerle Plusz: milliókat érhet az új lakások kamatelőnye, de nem biztos, hogy megéri váltani
Alaposan megváltoztak a lakásvásárlás pénzügyi feltételei az Otthon Start lezárásával. A Wekerle Plusz az új építésű ingatlanokat kedvezőbb kamattal támogatja, a használt lakások vásárlóinak viszont jóval többet kell fizetniük ugyanakkora hitel után. A Világgazdaságnak nyilatkozó bankok eltérően ítélik meg, hogy ez mennyire befolyásolhatja a vásárlók döntéseit.
Az új lakások felé tereli a vásárlókat a Wekerle Plusz, ám a kamatelőny jelentős részét felemésztheti a magasabb vételár
Az Otthon Start idején az új és a használt lakások megvásárlására egyaránt 3 százalékos kamattal lehetett támogatott hitelt felvenni. A Wekerle Plusznál az új lakások vásárlására és építésére továbbra is legfeljebb 3 százalékos kamat vonatkozik, használt ingatlan esetében viszont 5 százalékra emelkedett a felső határ. Egy 50 millió forintos, 25 évre felvett kölcsön havi törlesztőrészlete
- 3 százalékos kamattal 237 106,
- 5 százalékos kamattal pedig 292 295 forint.
- A különbség havi 55 189 forint,
- ami a teljes futamidő alatt megközelíti a 16,6 millió forintot,
változatlan kamattal és az egyéb költségek nélkül. Az új építésű lakások azonban általában drágábbak a használtaknál, így a kedvezőbb hitel önmagában nem garantálja, hogy a vásárlás összességében is olcsóbb lesz.
Az OTP Bank a Világgazdaságnak küldött válaszában arra számít, hogy a kedvezményes kamat élénkítheti az új építésű lakások iránti érdeklődést, különösen a kisebb, megfizethető vidéki ingatlanok esetében.
Valkó Dávid, az OTP Ingatlanpont vezető elemzője szerint az új lakások aránya növekedhet az adásvételeken belül, ami a lakásépítéseknek is lendületet adhat. A két százalékpontos kamatelőny jelentős részét ugyanakkor felemésztheti a magasabb vételár, a másfél millió forintos négyzetméterár-plafon pedig különösen Budapesten szűkíti a választékot.
A CIB Bank arra hívta fel a figyelmet, hogy az 5 százalékos támogatott kamat versenyképessége a piaci lakáshitelek kamatának csökkenésével mérséklődhet. Ez elsősorban a használt lakást vásárlók finanszírozási döntéseit befolyásolhatja.
A K&H Bank nem számít arra, hogy a 3 és az 5 százalékos kamat közötti különbség jelentősen átterelné a vásárlókat az új építésű lakások piacára. A pénzintézet szerint az ingatlan elhelyezkedése, vételára és a rendelkezésre álló kínálat továbbra is meghatározóbb szempont.
Hasonlóan látja a helyzetet a Raiffeisen Bank is, tájékoztatásuk szerint a vételár fontosabb a hitelkamatnál, ezért nem várnak jelentős elmozdulást az új és használt ingatlanok arányában.
Az UniCredit Bank arra hívta fel a figyelmet, hogy az 5 százalékos támogatott kamat a használt lakások esetében is kedvezőbb a piaci lakáshitelek többségének kamatánál. A Wekerle Plusz így továbbra is vonzó lehet azoknak, akik megfelelnek a jogosultsági feltételeknek.
Egy tízmillió forinttal drágább új lakás is versenyképes lehet
A kamatkülönbség jelentőségét egy egyszerű számítás mutatja meg. Ha egy használt lakás 50 millió, egy hasonló adottságú új építésű pedig 60 millió forintba kerül, 10 millió forintos önerő mellett az előbbihez 40 millió, az utóbbihoz 50 millió forint hitelre van szükség.
A két kölcsön havi törlesztőrészlete 25 éves futamidő mellett:
- Használt lakás: 40 millió forintos hitel, 5 százalékos kamat, havi 233 836 forint.
- Új lakás: 50 millió forintos hitel, 3 százalékos kamat, havi 237 106 forint.
A tízmillió forinttal drágább új lakás havi törlesztése tehát mindössze 3270 forinttal magasabb. A teljes futamidő alatt ez körülbelül 981 ezer forintos különbséget jelent, változatlan kamat és egyéb költségek nélkül.
A példa ugyanakkor feltételezi, hogy a vásárló jogosult a támogatott hitelre, jövedelme elegendő a törlesztéshez, és a bank elfogadja a finanszírozási arányt. Az új lakásnál ugyanis a hitel a vételár több mint 83 százalékát fedezné, amihez a szokásos 80 százalékos korlátnál kedvezőbb hitelfedezeti arány szükséges.
Budapesten szűkebb lehet a választék
A Wekerle Plusz a megvásárolható ingatlanok árát is korlátozza. Lakás esetében legfeljebb 100 millió, egylakásos lakóépületnél 150 millió forint lehet a vételár, a négyzetméterár pedig nem haladhatja meg a bruttó 1,5 millió forintot. A támogatott hitel összege legfeljebb 50 millió forint, futamideje maximum 25 év.
A négyzetméterár-plafon különösen a budapesti új lakásoknál jelent akadályt, ahol számos ingatlan meghaladja ezt az értéket. Valkó Dávid szerint a korlátozás a vidéki piacok felé terelheti a vásárlók egy részét.
A kisebb településeken ugyanakkor sok helyen kevés új lakás épül, ezért a vevők elsősorban használt ingatlanok közül választhatnak. A kamatelőny ott lehet igazán meghatározó, ahol mindkét ingatlantípusból megfelelő a kínálat, és a vételárak között nincs jelentős különbség.