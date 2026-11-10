Kimondta a szakértő: visszatér a legendás panelprogram Magyarországon – a Wekerle plusz programban akár ötmillió forintot is kaphatnak a lakástulajdonosok, elég lesz 200 ezer forint önerő
A társasházak korszerűsítését is támogatja a Wekerle Plusz program, amelyben lakásonként akár ötmillió forintot igényelhetnek a lakóközösségek. Az energetikai felújítások csökkenthetik a háztartások energiafelhasználását és rezsiköltségeit, miközben az építőiparnak is lendületet adhatnak – emelte ki az InfoRádióban az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László.
A szakértő szerint mindenképpen dicséretes, hogy az energetikai felújítási programok folytatódnak, és az is kimondható, hogy megújulnak.
„A folytatást azért mondom, mert már néhány évvel ezelőtt volt egy nagyon hasonló program családi házakra, ikerházakra, sorházas családi házakra, aminek az alapelvei nagyon hasonlók a jelenlegihez, tehát legalább 30 százalékos energetikai megtakarítást kell elérni ahhoz, hogy valaki az állami támogatást megkaphassa vagy ezeket a kedvező feltételeket élvezni tudja, amit a felújítás mellé tesz” – ismertette Balogh László.
Elhangzott, hogy ezeknek a programoknak egy nagyon nagy részét az Európai Unió finanszírozza, az Európai Uniónak pedig most az a fontos célkitűzése, hogy az energetikai hatékonyság javuljon, az energiafelhasználás csökkenjen, ebben lehet komoly szerepe a korszerű ingatlanoknak.
„Amikor kijöttek az első megismert tervek a Wekerle Plusz programra, akkor megnéztük a KSH adatai alapján, hogy a 4,5 millió magyarországi ingatlan mégis milyen bőrben van energetikai besorolás szempontjából. A statisztikai hivatal 2022-ben végzett egy kutatást, az derült ki, hogy 2 millió ingatlan a két legrosszabb energetikai besorolásba esik, tehát egészen elképesztően rossz állapotban van a hazai ingatlanállomány, innen látszólag nem nagy művészet egy 30 százalékos energiahatékonyság-javulást elérni” – fejtette ki Balogh László.
A szakértő szerint nagyon pozitív változás az is, hogy hosszú idő óta először a társasházak is beléphetnek az energiafelújítási programba, amit akár egy új panelprogramként is lehet értékelni nagyon kedvező feltételekkel, hiszen most az eddig megismert tervek alapján 200 ezer forint önrész mellett a téglaépítési társasházi lakásban élők akár 5 millió forintos támogatást, a panelban élők pedig 4 millió forint támogatást kaphatnak lakásonként.
A Wekerle Plusz ott drágít, ahol a legjobban fáj: a használt lakások miatt az egész lakáshitelpiacon visszaeshet a kereslet
Jelentősen megdrágul a hitelből történő lakásvásárlás az Otthon Start megszüntetésével, ami a teljes lakáshitelpiacot visszavetheti. A Wekerle Plusz a használt lakások esetében 3-ról 5 százalékra emeli a támogatott kamatot, holott a lakáshitelek közel 80 százalékát ilyen ingatlanok vásárlására fordítják. A bankok számára új lehetőségeket kínálhat a piaci hitelezés, de kérdéses, hogy ez ellensúlyozhatja-e a támogatott kölcsönök iránti kereslet csökkenését.
A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2026 első öt hónapjában a folyósított, közel 1300 milliárd forintnyi lakáshitel 79,9 százalékát, több mint 1034 milliárd forintot használt lakások vásárlására fordították. A Központi Statisztikai Hivatal összesítése alapján 2025 egészében is 81,1 százalék volt ez az arány.
Az Otthon Startnál még nagyobb volt a használt ingatlanok súlya. A Magyar Nemzeti Bank 2026. májusi lakáspiaci jelentése szerint a támogatott hitelek 90 százalékából használt lakást vásároltak, a KSH adatai alapján pedig a program 2025 második felében folyósított hitelösszegének 97 százalékát fordították ilyen célra.