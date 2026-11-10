Kimondta a szakértő: visszatér a legendás panelprogram Magyarországon – a Wekerle plusz programban akár ötmillió forintot is kaphatnak a lakástulajdonosok, elég lesz 200 ezer forint önerő

A társasházak korszerűsítését is támogatja a Wekerle Plusz program, amelyben lakásonként akár ötmillió forintot igényelhetnek a lakóközösségek. Az energetikai felújítások csökkenthetik a háztartások energiafelhasználását és rezsiköltségeit, miközben az építőiparnak is lendületet adhatnak – emelte ki az InfoRádióban az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője, Balogh László.

A társasházak korszerűsítését is támogatja a Wekerle Plusz program / Fotó: Shutterstock

A szakértő szerint mindenképpen dicséretes, hogy az energetikai felújítási programok folytatódnak, és az is kimondható, hogy megújulnak.

„A folytatást azért mondom, mert már néhány évvel ezelőtt volt egy nagyon hasonló program családi házakra, ikerházakra, sorházas családi házakra, aminek az alapelvei nagyon hasonlók a jelenlegihez, tehát legalább 30 százalékos energetikai megtakarítást kell elérni ahhoz, hogy valaki az állami támogatást megkaphassa vagy ezeket a kedvező feltételeket élvezni tudja, amit a felújítás mellé tesz” – ismertette Balogh László.

Elhangzott, hogy ezeknek a programoknak egy nagyon nagy részét az Európai Unió finanszírozza, az Európai Uniónak pedig most az a fontos célkitűzése, hogy az energetikai hatékonyság javuljon, az energiafelhasználás csökkenjen, ebben lehet komoly szerepe a korszerű ingatlanoknak.

„Amikor kijöttek az első megismert tervek a Wekerle Plusz programra, akkor megnéztük a KSH adatai alapján, hogy a 4,5 millió magyarországi ingatlan mégis milyen bőrben van energetikai besorolás szempontjából. A statisztikai hivatal 2022-ben végzett egy kutatást, az derült ki, hogy 2 millió ingatlan a két legrosszabb energetikai besorolásba esik, tehát egészen elképesztően rossz állapotban van a hazai ingatlanállomány, innen látszólag nem nagy művészet egy 30 százalékos energiahatékonyság-javulást elérni” – fejtette ki Balogh László.

A szakértő szerint nagyon pozitív változás az is, hogy hosszú idő óta először a társasházak is beléphetnek az energiafelújítási programba, amit akár egy új panelprogramként is lehet értékelni nagyon kedvező feltételekkel, hiszen most az eddig megismert tervek alapján 200 ezer forint önrész mellett a téglaépítési társasházi lakásban élők akár 5 millió forintos támogatást, a panelban élők pedig 4 millió forint támogatást kaphatnak lakásonként.