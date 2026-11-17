Megkérdeztük Windisch Lászlót, mit szól hozzá, hogy Magyar Péter felszólította a távozásra: itt az Állami Számvevőszék válasza
Válaszolt a Világgazdaság megkeresésére a Windisch László vezette Állami Számvevőszék. Lapunk a Magyar Péter miniszterelnökkel kialakult konfliktusról, az ÁSZ függetlenségéről és a 2027-es költségvetés legfontosabb kockázatairól érdeklődött.
Az ÁSZ elnöke az október 5-i állásfoglalásában visszautasította a számvevőszék működésével kapcsolatos miniszterelnöki bírálatokat. Az intézmény függetlenségének megsértéseként értékelte a tevékenységére vonatkozó, sorozatossá vált és általa megalapozatlannak tartott kijelentéseket, ezért Windisch a köztársasági elnökhöz fordult. A konfliktus egyik központi kérdése a választási kampány finanszírozásának ellenőrzése. Magyar Péter korábban többször kifogásolta az ÁSZ tevékenységét, a számvevőszék vezetője azonban hangsúlyozta, hogy
az intézmény kizárólag a törvényben meghatározott feladatait végzi, megállapításait pedig igazolt tényekre és jogszabályokra alapozza.
Windisch László visszautasította Magyar Péter állításait
Az ÁSZ elnöke november 16-án, az Országgyűlésben is reagált a miniszterelnök bírálataira. Windisch szerint nem felel meg a valóságnak az az állítás, hogy a számvevőszék nem vizsgálja a választási kampány finanszírozását. A vizsgálat folyamatban van, a törvényben meghatározott határideje pedig 2027. április 12. Az ellenőrzés során adatokat gyűjtenek, tisztázzák a tényállásokat, valamint szakértőkkel és a pártok képviselőivel egyeztetnek. Windisch arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter pártelnökként már júniusban értesítést kapott a vizsgálat megindításáról, ezért álláspontja szerint a miniszterelnöknek tudnia kell az ellenőrzésről.
A számvevőszék többek között azt is vizsgálja, hogy a pártok megfelelően számoltak-e el kampánykiadásaikkal, illetve az állami rendezvények és kormányzati programok milyen körülmények között minősülhetnek pártkampánynak. Az ellenőrzés az úgynevezett NKA-ügyre is kiterjed. Windisch szerint az ügyészség a nyomozás érdekeire hivatkozva nem ad információt az ÁSZ-nak, a Kulturális Minisztérium pedig kilenc támogatási szerződés esetében jelzett kampányfinanszírozási gyanút. Az elnök hangsúlyozta, hogy
valamennyi érintett ügyet megvizsgálják, beleértve a sajtóban megjelent további eseteket is.
Windisch arról is beszélt, hogy a miniszterelnök által korábban említett, egy minisztériumban talált feltételezett kampányanyagok ügyében az érintett tárca többszöri megkeresés ellenére fél éve nem szolgáltatott információt a számvevőszéknek. Az ÁSZ elnöke szerint az ellenőrzések eredményét nem lehet politikai felszólításokra, a vizsgálatok lezárása előtt nyilvánosságra hozni. A számvevőszéknek előbb fel kell tárnia a tényeket, és csak ezt követően teheti közzé megállapításait.
A kormány gazdasági terveiben is kockázatokat talált az ÁSZ
Windisch László a 2027-es költségvetésről szóló november 16-i parlamenti felszólalásában arra figyelmeztetett, hogy bár a törvényjavaslat előirányzatai összességében számításokkal megalapozottak, több bevételi és kiadási tétel teljesülése bizonytalan. A kormány 2027-re
- 2,4 százalékos gazdasági növekedést
- és 3 százalékos inflációt
vár. Ezek a feltételezések összhangban állnak a vizsgálatba bevont hazai és nemzetközi előrejelzésekkel, a fogyasztás és a beruházások esetében azonban az ÁSZ optimistábbnak találta a kormány várakozásait. A háztartások fogyasztásának tervezett 4,1 százalékos, valamint a beruházások 5,7 százalékos bővülése ugyanis meghaladja valamennyi vizsgált előrejelző intézmény prognózisát.
A számvevőszék szerint a tervezett adóváltozások is bizonytalanságot okozhatnak. A vagyonadó bevezetése és a személyi jövedelemadó rendszerének átalakítása egyaránt befolyásolhatja a fogyasztást, a megtakarításokat és a beruházási döntéseket. Az ÁSZ arra is figyelmeztetett, hogy az új adózási feladatok ellenére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára tervezett működési és felhalmozási források alacsonyabbak a 2026-os összegeknél.
A bevételi előirányzatoknál 95,9 milliárd, a kiadási oldalon pedig 185,1 milliárd forintnyi kockázatot azonosított a számvevőszék. Ez összesen 281 milliárd forintot jelent. A teljes számvevőszéki vélemény szerint ugyanakkor a költségvetésben 295 milliárd forintnyi, szabadon felhasználható tartalék áll rendelkezésre, amely fedezetet nyújthat az azonosított és számszerűsített kockázatokra. Az ÁSZ ezért nem tartja úgy, hogy a feltárt bizonytalanságok önmagukban veszélyeztetnék a hazai hiány- és adósságszabályok teljesítését. Ez azonban nem jelenti azt, hogy valamennyi költségvetési kockázat megszűnt volna.
Egy tízforintos árfolyamváltozás is veszélybe sodorhatja az adósságcsökkentést
A költségvetés egyik legérzékenyebb pontja az államadósság alakulása. A kormány a GDP-arányos adósságot a 2026 végére várható 77,5 százalékról 2027 végére 77,2 százalékra mérsékelné. Az ÁSZ számításai szerint azonban a forint euróval szembeni tízforintos gyengülése – minden más tényező változatlansága mellett – hozzávetőleg 0,7 százalékponttal növelheti az államadósság GDP-arányos értékét.
Ez több mint kétszerese a teljes évre tervezett adósságcsökkentésnek, vagyis az árfolyam kedvezőtlen alakulása önmagában is eltüntetheti a tervezett javulást.
A számvevőszék szerint a kockázatot növeli, hogy a devizaadósság részaránya a tervek alapján 2027 végére 34,3 százalékra emelkedik. Az árfolyamváltozás ráadásul nemcsak az államadósság mutatóját, hanem több költségvetési kiadási előirányzatot is érinthet, köztük az uniós befizetéseket, egyes autópályák rendelkezésre állási díjait és a devizaadósság kamatkiadásait.
A kormány uniós módszertan szerint 4,9 százalékos költségvetési hiánnyal számol 2027-ben, szemben az idei év végére várt 7,5 százalékkal. A tervezett hiány ugyanakkor meghaladja a korábban jóváhagyott magyar középtávú költségvetési tervből levezethető értéket, ezért a kormány a terv felülvizsgálatára készül. Windisch László értékelése alapján a 2027-es költségvetés előirányzatai összességében megalapozottak, a bevételek teljesülése azonban
- a kormány makrogazdasági előrejelzéseinek megvalósulásától
- és a tervezett jogszabályváltozások elfogadásától is függ.
A számvevőszék megállapítása szerint a költségvetésben szereplő tartalékok fedezetet biztosítanak a vizsgálat során azonosított és számszerűsített kockázatokra. Ez a következtetés ugyanakkor kizárólag a vizsgált tételekre és a tervezés alapjául szolgáló feltételezésekre vonatkozik, így nem jelenti valamennyi költségvetési bizonytalanság megszűnését.