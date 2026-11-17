Válaszolt a Világgazdaság megkeresésére a Windisch László vezette Állami Számvevőszék. Lapunk a Magyar Péter miniszterelnökkel kialakult konfliktusról, az ÁSZ függetlenségéről és a 2027-es költségvetés legfontosabb kockázatairól érdeklődött.

Megkerestük Windisch Lászlót és az ÁSZ-t, hogy megtudjuk, miként értékeli a miniszterelnök bírálatait és a kormány pénzügyi terveit / Fotó: Civic Lens

Az ÁSZ elnöke az október 5-i állásfoglalásában visszautasította a számvevőszék működésével kapcsolatos miniszterelnöki bírálatokat. Az intézmény függetlenségének megsértéseként értékelte a tevékenységére vonatkozó, sorozatossá vált és általa megalapozatlannak tartott kijelentéseket, ezért Windisch a köztársasági elnökhöz fordult. A konfliktus egyik központi kérdése a választási kampány finanszírozásának ellenőrzése. Magyar Péter korábban többször kifogásolta az ÁSZ tevékenységét, a számvevőszék vezetője azonban hangsúlyozta, hogy

az intézmény kizárólag a törvényben meghatározott feladatait végzi, megállapításait pedig igazolt tényekre és jogszabályokra alapozza.

Windisch László visszautasította Magyar Péter állításait

Az ÁSZ elnöke november 16-án, az Országgyűlésben is reagált a miniszterelnök bírálataira. Windisch szerint nem felel meg a valóságnak az az állítás, hogy a számvevőszék nem vizsgálja a választási kampány finanszírozását. A vizsgálat folyamatban van, a törvényben meghatározott határideje pedig 2027. április 12. Az ellenőrzés során adatokat gyűjtenek, tisztázzák a tényállásokat, valamint szakértőkkel és a pártok képviselőivel egyeztetnek. Windisch arra is felhívta a figyelmet, hogy Magyar Péter pártelnökként már júniusban értesítést kapott a vizsgálat megindításáról, ezért álláspontja szerint a miniszterelnöknek tudnia kell az ellenőrzésről.

A számvevőszék többek között azt is vizsgálja, hogy a pártok megfelelően számoltak-e el kampánykiadásaikkal, illetve az állami rendezvények és kormányzati programok milyen körülmények között minősülhetnek pártkampánynak. Az ellenőrzés az úgynevezett NKA-ügyre is kiterjed. Windisch szerint az ügyészség a nyomozás érdekeire hivatkozva nem ad információt az ÁSZ-nak, a Kulturális Minisztérium pedig kilenc támogatási szerződés esetében jelzett kampányfinanszírozási gyanút. Az elnök hangsúlyozta, hogy

valamennyi érintett ügyet megvizsgálják, beleértve a sajtóban megjelent további eseteket is.

Windisch arról is beszélt, hogy a miniszterelnök által korábban említett, egy minisztériumban talált feltételezett kampányanyagok ügyében az érintett tárca többszöri megkeresés ellenére fél éve nem szolgáltatott információt a számvevőszéknek. Az ÁSZ elnöke szerint az ellenőrzések eredményét nem lehet politikai felszólításokra, a vizsgálatok lezárása előtt nyilvánosságra hozni. A számvevőszéknek előbb fel kell tárnia a tényeket, és csak ezt követően teheti közzé megállapításait.