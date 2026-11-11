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Nagy bejelentést tett a Wizz Air: hamarosan máshol landolnak majd a Brüsszelbe tartó járatok

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Jelentős változás jön a Brüsszelbe repülő magyarok számára. A Wizz Air februártól másik repülőteret választ a Budapest-Brüsszel járatokhoz. A váltás nemcsak a célállomást érinti, hanem érezhetően megváltoztathatja azt is, mennyi idő alatt jutnak el az utasok a belga főváros szívébe.
VG
2026.11.11, 11:05
Frissítve: 2026.11.11, 11:13
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Magyarország piacvezető légitársasága, a Wizz Air Budapest-Brüsszel útvonalon közlekedő járatai 2027. február 4-től a jelenleg használt Charleroi repülőtér helyett a belga főváros elsőszámú légikikötőjébe, a Brussels Airportra (Zaventem) érkeznek. A légitársaság az útvonalon egész évben, napi rendszerességgel biztosít közvetlen összeköttetést a két főváros között. A változás jelentősen lerövidíti a Brüsszel belvárosába vezető utat, és különösen kedvező lehetőséget kínál az üzleti, hivatali és turisztikai céllal utazóknak – közölte a Wizz Air.

wizz air
A Wizz Air februártól másik repülőteret választ a Budapest-Brüsszel járatokhoz/Fotó: Havran Zoltán / Világgazdaság

Bizonyos napokon kétszer is közlekedik majd a Wizz Air-járat

A Brussels Airport mindössze 15 kilométerre található a belga főváros központjától, szemben a Brüsszeltől körülbelül 60 kilométerre fekvő Charleroi repülőtérrel. Az új érkezési helyszínnek köszönhetően az utasok gyorsabban és kényelmesebben juthatnak el úti céljukhoz. A repülőtér terminálja alatt vasútállomás működik, ahonnan Brüsszel központi pályaudvara átszállás nélkül, 20 percen belül elérhető.

A változás különösen az európai uniós intézményekhez utazóknak jelent előnyt. A repülőtérről közvetlen vonatjáratok indulnak az európai negyedbe, az Európai Bizottság Berlaymont épületének otthont adó Schuman tér pedig a 12-es repülőtéri busszal megközelítőleg 30 perc alatt érhető el. Az Európai Parlament épületeihez a Brussels-Luxembourg vasútállomásról induló vonatok biztosítanak kényelmes eljutást. Autóval vagy taxival szintén lényegesen rövidebb távolságot kell megtenni, mint Charleroi repülőteréről.

Brüsszel emellett a városlátogatások kedvelt célpontja is. A történelmi Grand Place, a város egyik jelképének számító Atomium, valamint a hangulatos belvárosi utcák és a híres belga gasztronómia egész évben számos látogatót vonzanak. A kedvezőbb elhelyezkedésű repülőtérnek köszönhetően a magyar utazók több időt tölthetnek a város felfedezésével.

2027. február 4-től a Wizz Air minden nap, csütörtökön és pénteken pedig naponta kétszer is repül Budapest és Brüsszel-Zaventem között. 

Jegyek már 13 790 forinttól elérhetőek a Wizz Air weboldalán és mobil applikációjában. Ezzel egyidejűleg a Budapest és Brüsszel-Charleroi közötti útvonal megszűnik.

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