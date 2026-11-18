Tízből hét magyar legalább egyszer utazott az elmúlt évben, és az utazók több mint háromnegyede hagyott már otthon valamit induláskor. A Wizz Air megbízásából készült friss, országos reprezentatív kutatás azt is megmutatja, hogy mi okoz leginkább fejtörést a készülődésben, mit felejtünk el a leggyakrabban, és hogyan oldjuk meg, ha valami mégis kimarad a pakolásból.

A Wizz Air széles hálózata segít abban, hogy mindenki megtalálja a következő úti célját / Fotó: Vémi Zoltán / Világgazdaság

A magyar gyökerű légitársaság közleményéből kiderül, hogy a magyarok szeretnek utazni, ugyanis a válaszadók 70 százaléka az elmúlt 12 hónapban legalább egy alkalommal és minimum egy éjszakára útra kelt, 13 százalékuk pedig hatszor vagy annál is többször elutazott. A legtöbben párjukkal (29 százalék), családjukkal (24 százalék) vagy egyedül (23 százalék) indulnak el.

Ennek ellenére csak kevesen mondhatják magukat teljesen nyugodtnak, ha az utazási előtti készülődésről van szó: bár az utazók 27 százaléka egyáltalán nem feszült ilyenkor, sőt kifejezetten szeret pakolni, közel háromnegyedük kisebb-nagyobb izgalommal készül az indulásra. Az okok listájának élén két, egymással szorosan összefüggő dolog áll: a félelem, hogy valami otthon marad (35 százalék), és maga a pakolás, vagyis, hogy mit kellene magunkkal vinni, és mi fér be a bőröndbe (34 százalék). Ezt követi az időben kiérkezés a reptérre vagy pályaudvarra (21 százalék), az úti okmányok ellenőrzése (15 százalék), valamint a klasszikus „bezártam az ajtót, kikapcsoltam a vasalót?” kérdés (14 százalék).

Azonban a megoldás közelebb van, mint hinnénk, hiszen egy alapos és végiggondolt lista minden problémánkat megoldhatja. Igaz, az utazók fele (49 százalék) ritkán vagy soha nem ír pakolási listát, további közel egyharmaduk (29 százalék) pedig csak hosszabb utak előtt készít ilyen leltárt. És mindösszesen minden ötödik utazó (22 százalék) indul útnak minden alkalommal listával a kézben.

Ezek felejtjük ki leggyakrabban a bőröndből

Azt talán nem meglepő, hogy az utazók 77 százaléka felejtett már otthon valamit: 55 százalékukkal egyszer-kétszer, 22 százalékukkal többször is megesett hasonló.

A dobogón a fogkefe vagy fogkrém (29 százalék),

a telefontöltő (25 százalék) és a naptej (19 százalék) áll.

De gyakran marad otthon a gyógyszer (18 százalék),

a szemüveg vagy napszemüveg (14 százalék),

a fülhallgató (13 százalék),

a tusfürdő (13-13 százalék) is.

De a dezodor, a fehérnemű és a fürdőruha is az utazók 11 százalékánál legalább egyszer otthon maradt már. Az útlevél vagy a személyi igazolvány szerencsére ritkán marad a fiókban (3 százalék), de akadnak olyanok is, akik éhesek maradtak, mert az útra készített szendvicseket felejtették a konyhapulton.